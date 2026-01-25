Правила ЕГЭ изменили, а размер пособий резко взлетит: что произошло на этой неделе

Многие медицинские процедуры сделали бесплатными Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Денежные переводы станут блокировать чаще

В 2026 году блокировки счетов и переводов россиян могут усилиться, считает инвестиционный советник из реестра ЦБ. С начала года заблокировано 2–3 миллиона карт, хотя Банк России сообщает только о 7431 обращении за первые 19 дней января.

По информации инвестиционного советника из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой, банки перешли от точечной реакции на мошенничество к автоматизированным системам оценки поведения клиентов. Они анализируют:

частоту операций;

суммы;

получателей;

изменения в поведении;

покупки на маркетплейсах;

переводы между счетами.

Новые схемы мошенников, которые выглядят слишком правдоподобно

Мошенники перешли от примитивных звонков о «блокировке счета» к сложным многоходовым операциям. Они выдают себя за чиновников Минцифры, участковых полиции и создают фейковые, но очень полезные сервисы. Разбираем новые схемы, в которые попадаются даже осторожные россияне.

Вредоносные приложения для водителей

Злоумышленники распространяют через Telegram и пиратские сайты программы, маскирующиеся под антирадары или навигаторы. После установки такое приложение запрашивает доступ к СМС, уведомлениям или банковским приложениям для перехвата кодов подтверждения и несанкционированных списаний.

Фишинг под прикрытием «Госуслуг»

Мошенники отправляют письмо о регистрации фиктивной доверенности, а затем звонят, представляясь чиновниками. Они настаивают на срочной «диагностике» личного кабинета на портале. В случае отказа жертву начинают массово атаковать звонками и сообщениями якобы от различных госорганов.

Поимка преступника

Преступники звонят от имени участкового, сообщая об «убийстве» соседа, и просят помочь в «секретной операции». Под этим предлогом они вынуждают жертву снять деньги и передать их курьеру, запрещая при этом рассказывать кому-либо.

Фейковое обновление WhatsApp*

Новая схема предлагает пользователям установить «новую версию» мессенджера без сбоев через сомнительные ссылки. Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, это рассчитано на менее подготовленных людей. Установка грозит кражей данных, перехватом СМС и доступом к банковским счетам.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Обучение в автошколах изменится

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые программы обучения водителей, которые будут действовать шесть лет. Ключевые изменения затронут будущих водителей категории B. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в разговоре с ТАСС.

Основные нововведения:

Практика: увеличится количество часов. Ее можно будет отрабатывать не только на площадках, но и на территориях автопредприятий. Теория: ее разрешат освоить полностью дистанционно. Дополнительные категории: для их получения будет достаточно пройти сокращенный модуль вместо полного курса. Новые темы: в программу включат взаимодействие с пользователями самокатов, использование цифровых прав и полисов ОСАГО, первую помощь при ДТП и разбор понятия «опасное вождение».

Новый приказ Минпросвещения также вносит коррективы в программы автошкол.

Сокращено количество программ — с 62 до 47. Часть из них станут курсами переподготовки для водителей, уже имеющих права и желающих открыть новую категорию. Это позволит им не изучать теорию ПДД повторно.

Увеличено количество практических часов вождения для категории B:

на автомобиле с механической трансмиссией — с 56 до 58 часов;

на автомобиле с автоматической трансмиссией — с 54 до 56 часов.

Ужесточены требования к дистанционному обучению: оно будет разрешено только тем автошколам, чье оборудование соответствует новым стандартам.

Правила ЕГЭ изменили

Российские университеты утвердили перечни вступительных экзаменов на 2026 год. Изменения, внесенные за 12 дней до окончания приема заявлений на ЕГЭ, коснулись 48 направлений подготовки и вызвали обеспокоенность у выпускников.

Ключевые нововведения:

Для будущих педагогов обязательным стал ЕГЭ по профильному предмету (история для историков, химия для химиков). Возможность поступления с обществознанием на все педагогические направления упразднена. Для инженерных специальностей (радиотехника, ядерная физика и др.) физика стала обязательным экзаменом для 26 направлений. Для ряда гуманитарных направлений вузы получили право сделать историю обязательным профильным экзаменом.

Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Согласно приказу, цифры выглядят так:

русский язык и обществознание — 42 балла;

математика, физика, литература и география — 40 баллов;

информатика — 45 баллов;

история — 38 баллов;

иностранный язык — 35 баллов;

биология и химия — 39 баллов.

Однако вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что в России нужно постепенно отказаться от ОГЭ и ЕГЭ. Это необходимо в рамках отчуждения от всех элементов, скопированных с западных моделей.

Пройдет масштабная индексация социальных выплат

С 1 февраля 2026 года в России вырастут более 40 социальных выплат и пособий. Индексация составит 5,6%.

Основные изменения:

Федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам и др.) повысят ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и компенсацию за набор соцуслуг (НСУ) — до ~1,8 тысячи рублей. Материнский капитал увеличится. При первом обращении выплата составит почти 729 тысяч рублей, а на второго ребенка — до 963 тысяч рублей. Остатки на действующих сертификатах также проиндексируют. Выплаты по профстрахованию (от несчастных случаев на производстве) будут повышены. Максимальные суммы: единовременная выплата — до 163,6 тысячи рублей, ежемесячная — до 125,8 тысячи рублей, больничный — до 503 тысяч рублей.

Заявление не потребуется. Все выплаты пересчитают автоматически.

В Новосибирске обрушился ТЦ

В Новосибирске обрушилась крыша двухэтажного торгового центра. От второго этажа ничего не осталось. Одной из основных версий произошедшего специалисты называют чрезмерную снеговую нагрузку.

Момент обрушения попал на видео: сначала из здания вылетают окна, после чего конструкция складывается как карточный домик, задев припаркованные рядом автомобили.

Часть здания рухнула мгновенно Источник: читатель НГС

В ходе поисково-спасательной работы внутри обнаружили трех пострадавших. Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что одного из них спасти не удалось.

По данным МЧС, других людей в здании быть не должно. Для окончательной проверки торговый центр решили разобрать до основания. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту обрушения.

Россиян предупредили о поэтапном ограничении Telegram

Поэтапное введение ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram в России связано с его неисполнением требований по противодействию преступной деятельности. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что иностранные мессенджеры используются для организации терактов, мошенничества и других преступлений против россиян, а Telegram не выполняет российские нормы, призванные пресекать такую деятельность.

Шейкин напомнил, что с августа 2025 года в отношении сервиса последовательно вводятся ограничения: стали недоступны аудио- и видеозвонки, частично замедлилась передача файлов. Такой постепенный подход, по его словам, позволяет пользователям адаптироваться и перейти на другие платформы.

Как отметил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, мессенджеры WhatsApp* и Telegram в России не намерены блокировать просто «из вредности». Однако они должны соблюдать российское законодательство.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Новые анализы и процедуры стали бесплатными

С 2026 года в диспансеризацию по ОМС включен анализ на липопротеин (а) — важный маркер генетического риска ранних инфарктов и инсультов. Пройти его один раз могут все россияне в возрасте 18–40 лет.

Повышенный уровень этого показателя, практически не зависящего от образа жизни, указывает на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для людей старше 40 лет анализ доступен платно (примерно 1,5–2 тысячи рублей). По результатам врачи будут давать персональные рекомендации по снижению рисков, пишет РИА Новости.

Также в диспансеризацию включена расширенная проверка холестерина («липидный профиль») раз в шесть лет (для 18–39 лет) или раз в три года (после 40 лет).

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), позволяющий выявить у плода синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные патологии, теперь тоже можно сделать бесплатно по полису ОМС. Такое право получат беременные, у которых по результатам стандартного скрининга выявлен средний или высокий риск у плода. В коммерческих клиниках стоимость комплексного НИПТ может достигать 50 тысяч рублей.

Помимо этого, в список бесплатных вошел анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Если результат в случае первичного анализа окажется положительным, то врач дополнительно проведет жидкостную онкоцитологию.

Пять бытовых ситуаций могут привести к уголовному делу

Невинные на первый взгляд бытовые действия — подработка курьером, помощь знакомому с оформлением карты или перевод денег по ссылке из чата — могут превратить обычного человека в фигуранта уголовного дела. Адвокат Юрий Левин в интервью «Газете.Ru» назвал пять главных ловушек, ведущих к обвинениям в наркоторговле, мошенничестве или даже финансировании терроризма.

Работа «курьером» без договора. Заманчивые предложения подработать на доставке «посылок» без оформления часто маскируют распространение наркотиков (ст. 228 УК РФ) или пересылку денег, добытых мошенничеством (ст. 159). О содержимом курьер узнает уже на допросе. Оформление карт или сим-карт для «бизнеса» знакомого. Если на ваши реквизиты поступают украденные средства или с вашего номера звонят жертвам мошенников, следствие будет считать вас не случайным человеком, а соучастником. Роль номинального директора. Получать зарплату «за подпись» в фирме, которую вы не контролируете, — прямой риск. Через такие компании обналичивают деньги и уходят от налогов, а вся ответственность ляжет на того, чье имя в документах. Переводы на «благие дела» из анонимных чатов. Финансовая помощь неясным фондам без проверенной отчетности может быть расценена как финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ). «Любопытство» к запрещенному контенту. Хранение или пересылка экстремистских материалов, даже из любопытства, образует состав преступления.

Подросток с ножом напал на сотрудницу лицея в Нижнекамске

13-летний ученик многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске (Татарстан) совершил вооруженное нападение на сотрудницу учебного заведения. По информации пресс-службы МВД по республике, подростка с холодным оружием задержали на месте прибывшие сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел во время уроков. По предварительным данным, несовершеннолетний пронес в здание нож и ранил женщину, после чего бегал по этажам и взрывал петарды. Позже выяснилось, что пострадавшей оказалась уборщица. По словам мэра города Радмира Беляева, ей оперативно оказали медицинскую помощь, жизни ничего не угрожает.

Нападавшего задержали Источник: Нижнекамск. Жесть / Telegram

Из здания оперативно эвакуировали всех учеников, никто из них не пострадал. У задержанного изъяли нож, маску и тактические перчатки.

За два дня до нападения ученик нижнекамского лицея № 37 потерял близкую подругу, передает 116.RU. За всеми подробностями следили в режиме онлайн.

В Индии произошла вспышка опасного вируса

В Индии произошла вспышка опасного вируса Нипах, который способен вызвать эпидемию. Лечения и вакцины от него нет, сообщает The Metro.

Вирус «нипах» способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания. Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле.

В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней.

В стране выявили несколько случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. Также утверждается, что уже есть первый погибший.

Мать призналась в убийстве собственного сына

В Москве нашли тело мальчика 2020 года рождения с признаками удушения. По данным прокуратуры, его утопили. Мать ребенка признала вину. Ее проверят на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Так выглядит квартира, где нашли тело Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

Как пишет Baza, утром она сходила в церковь, потом вернулась и решила убить сына, чтобы «он отправился в рай». Официально таких подробностей не публиковали.

Путин пообещал изменить работу детских садов в России

Работу детских садов и ясельных групп продлят до 20:00. Это необходимо, чтобы матери могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал президент.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что правительство проработает этот вопрос с главами регионов.

