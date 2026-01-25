НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За что владельцам собак грозит крупный штраф: действующие законы и грядущие изменения

За что владельцам собак грозит крупный штраф: действующие законы и грядущие изменения

Простые правила, которые помогут сэкономить несколько десятков тысяч

80
Выгуливать собаку нужно строго по установленным нормам | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВыгуливать собаку нужно строго по установленным нормам | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Выгуливать собаку нужно строго по установленным нормам

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Для владельцев собак в России действуют жесткие правила, за нарушение которых грозят серьезные штрафы. В 2026 году законодательство продолжает меняться: ужесточаются требования к безопасности, а наказания могут стать серьёзнее. Рассказываем, что нужно знать каждому ответственному хозяину.

Действующие нормы

С 11 декабря 2024 года в России действуют единые федеральные штрафы за нарушения правил содержания и выгула домашних животных по статье 8.52 КоАП РФ.

Основные правила, которые обязан соблюдать каждый владелец:

  1. Поводок и намордник: Все собаки в общественных местах должны быть на поводке. Для потенциально опасных пород (например, питбульмастиф, бульдог) дополнительно обязателен намордник, кроме огороженной территории владельца.

  2. Специальные места: Выгул разрешён только в отведенных для этого местах. Самовыгул (свободное перемещение без хозяина) запрещён.

  3. Уборка: Владелец обязан убирать продукты жизнедеятельности за своей собакой.

  4. Запретные зоны: Запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях больниц, школ, детских садов.

Действующие федеральные штрафы: 

  • За нарушение общих правил (отсутствие поводка, выгул в неположенном месте): для граждан — 1 500 — 3 000 рублей.

  • Если нарушение повлекло вред здоровью или имуществу (например, укус): для граждан — 10 000 — 30 000 рублей.

Важно: Регионы могут устанавливать свои, более высокие штрафы. Например, в Санкт-Петербурге за выгул опасной собаки без намордника могут оштрафовать на 3 000 — 5 000 рублей.

Штраф не отменяет гражданской ответственности. Владелец, чья собака причинила вред, обязан полностью возместить пострадавшему лечение, ремонт имущества и моральный ущерб.

Планируемые изменения 

В настоящее время Государственная Дума рассматривает инициативы, направленные на дальнейшее ужесточение ответственности. Ключевое изменение — законопроект, который предполагает кратное увеличение административных штрафов за нарушения, повлекшие вред здоровью или имуществу.

Новые предлагаемые штрафы:

  • для граждан: от 25 000 до 50 000 рублей;

  • для должностных лиц: от 50 000 до 100 000 рублей;

  • для юридических лиц: от 200 000 до 500 000 рублей.

Другой законопроект предполагает введение обязательной бесплатной регистрации собак и кошек в государственной ветеринарной системе. Способами маркировки может стать, например, микрочип или ошейник с номером. Это необходимо для создания единой базы для идентификации животных и их владельцев, что упростит контроль и поиск в случае нарушений.

К слжалению собаки могут доставлять не только радость хозяину, но и неудобства соседям. Рассказываем, что нужно делать, если чужой пес постоянно шумит, гадит и кусается.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
