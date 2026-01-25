За что владельцам собак грозит крупный штраф: действующие законы и грядущие изменения

Выгуливать собаку нужно строго по установленным нормам Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Для владельцев собак в России действуют жесткие правила, за нарушение которых грозят серьезные штрафы. В 2026 году законодательство продолжает меняться: ужесточаются требования к безопасности, а наказания могут стать серьёзнее. Рассказываем, что нужно знать каждому ответственному хозяину.

Действующие нормы

С 11 декабря 2024 года в России действуют единые федеральные штрафы за нарушения правил содержания и выгула домашних животных по статье 8.52 КоАП РФ.

Основные правила, которые обязан соблюдать каждый владелец:

Поводок и намордник : Все собаки в общественных местах должны быть на поводке. Для потенциально опасных пород (например, питбульмастиф, бульдог) дополнительно обязателен намордник, кроме огороженной территории владельца. Специальные места : Выгул разрешён только в отведенных для этого местах. Самовыгул (свободное перемещение без хозяина) запрещён. Уборка : Владелец обязан убирать продукты жизнедеятельности за своей собакой. Запретные зоны : Запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях больниц, школ, детских садов.

Действующие федеральные штрафы:

За нарушение общих правил (отсутствие поводка, выгул в неположенном месте): для граждан — 1 500 — 3 000 рублей.

Если нарушение повлекло вред здоровью или имуществу (например, укус): для граждан — 10 000 — 30 000 рублей.

Важно: Регионы могут устанавливать свои, более высокие штрафы. Например, в Санкт-Петербурге за выгул опасной собаки без намордника могут оштрафовать на 3 000 — 5 000 рублей.

Штраф не отменяет гражданской ответственности. Владелец, чья собака причинила вред, обязан полностью возместить пострадавшему лечение, ремонт имущества и моральный ущерб.

Планируемые изменения

В настоящее время Государственная Дума рассматривает инициативы, направленные на дальнейшее ужесточение ответственности. Ключевое изменение — законопроект, который предполагает кратное увеличение административных штрафов за нарушения, повлекшие вред здоровью или имуществу.

Новые предлагаемые штрафы:

для граждан: от 25 000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц: от 50 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц: от 200 000 до 500 000 рублей.

Другой законопроект предполагает введение обязательной бесплатной регистрации собак и кошек в государственной ветеринарной системе. Способами маркировки может стать, например, микрочип или ошейник с номером. Это необходимо для создания единой базы для идентификации животных и их владельцев, что упростит контроль и поиск в случае нарушений.