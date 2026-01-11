Праздников станет меньше, а цены вырастут: главные изменения 2026 года

Несмотря на значительные изменения и повышение цен, для россиян есть и хорошие новости в этом году Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Новый год принес не только праздники и выходные, но и важные изменения для многих россиян. Пока все отдыхали, произошло много нового: пенсии и льготы были изменены, начали действовать новые законы, а цены выросли. В этом материале мы расскажем о главных изменениях, которые принес с собой 2026 год.

Какие выплаты повысят

С начала года уже проиндексировали прожиточный минимум (ПМ), минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и некоторые пособия.

Теперь прожиточный минимум на душу населения по стране составляет 18 939 рублей, его проиндексировали на 6,8%. ПМ трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 17 201 рубль. Эти показатели используются для расчета разного рода выплат и пособий. Например, власти предоставляют доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионерам. Семьи, чей доход ниже установленного прожиточного минимума на душу населения, могут рассчитывать на единое пособие. Его размер определяется на основе прожиточного минимума трудоспособного населения или детей в зависимости от того, кому его назначают.

МРОТ с 1 января проиндексировали на 20%. Теперь работодатель обязан платить сотруднику не менее 27 093 рублей в месяц. Также этот показатель применяют и для расчета больничных и пособия по беременности и родам.

Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет также рассчитываются на основании зарплаты. Итоговая сумма пособия зависит от того, сколько женщина зарабатывала и на сколько уходит в декрет. Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 836 рублей за 140 дней декрета. При осложненных родах (156 дней) выплатят 1 065 074 рубля, а при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей. Минимальная сумма пособия тоже изменится — с 103 285 до 124 702,2 рубля. Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет равняется 40% от среднего дохода. Выплата составит от 10 103 до 83 021 рубля.

Размер выплат на детей до 17 лет будет привязан к уровню прожиточного минимума. Если назначат пособие в размере 50% от прожиточного минимума, ежемесячная сумма составит 9185 рублей. При увеличении до 75% прожиточного минимума выплата составит 13 778 рублей. Полная выплата, соответствующая 100% прожиточного минимума, будет равна 18 370 рублей.

Маткапитал тоже ежегодно индексируют, правда, повышенную сумму смогут получить те, кто родит после 1 февраля. За первенца государство выплатит 737 204 рубля, за второго ребенка (если за первенца средства не получались) — 974 189 рублей. Если вы получали маткапитал на первого ребенка, то выплата на второго составит 236 983 рубля.

Как изменятся пенсии

Значительно увеличили и пенсии в январе. Это повышение затронуло получателей страховых пенсий, в том числе до сих пор работающих. Их выплаты с 1 января проиндексировали на 7,6%.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию.

Средний размер страховой пенсии в 2026 году составит 27 117 рублей. Базовая часть пенсии, фиксированная выплата, будет в размере 9584 рублей.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии, то есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

Позднее, с 1 апреля, проиндексируют и социальные пенсии — на 6,8%. После этого их средний размер составит 16 590 рублей. Если размер пенсии после индексации окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, пенсионеру будет назначена социальная доплата до этой суммы.

Социальная пенсия — ежемесячная выплата от государства для граждан, которые не имеют оснований для назначения страховых пенсий. К ним относятся: инвалиды;

дети-инвалиды;

люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного рабочего стажа. В отличие от страховой пенсии, социальную назначают без учета трудового стажа и страховых взносов.

В этом году также поднимут и стоимость одного пенсионного балла, который напрямую влияет на размер пенсии. Он вырастет до 156 рублей 76 копеек.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2026 году, составляет 30 баллов. При расчете пенсий количество накопленных ИПК умножают на их стоимость. К этой сумме добавляют фиксированную выплату.

Помимо этого, будут и индивидуальные перерасчеты. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.

Как подорожает жизнь

В прошлом году активно росли цены, инфляция по итогам года составит порядка 6,3%. В 2026 году Центробанк рассчитывает восстановить плановый уровень инфляции в 4%, что откроет возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. Согласно оптимистичным оценкам, в 2026 году она может опуститься до 12–13%.

По отношению к мировым валютам в прошлом году укрепился рубль на 13–23%. Однако эксперты считают, что этот этап подходит к концу. По их мнению, текущий год, скорее всего, станет периодом постепенного разворота тренда и испытанием устойчивости национальной валюты, что почувствует на себе и бюджетная система, и российские семьи.

Эксперты отметили, что в начале 2026 года рубль сохранит достигнутые результаты за счет роста доходов населения, падения спроса на импорт и притока частного капитала за счет высоких ставок. Во второй половине года ситуация может измениться, и тренд на крепкий рубль развернется. К этому приведет падение стоимости энергоресурсов и возможное снижение ключевой ставки ЦБ. Подробнее о том, как эта ситуация отразится на бизнесе и кошельках россиян, мы рассказали здесь.

Еще в стране ожидается повышение цен на алкоголь . К этому приведет возросший акциз. На крепкий алкоголь (более 18%) он вырастет до 824 рубля, на алкоголь менее 18% — 165 рублей. Рекордное повышение, на 31%, ожидается на акциз на столовое вино — 148 рублей за литр, на бутылку шампанского увеличится на 28% — 160 рублей за литр. На пиво вырастет до 33 рублей за литр. Пачка сигарет будет стоить дороже 150 рублей.

Больше платить россиянам придется и за жилищно-коммунальные услуги . Первая индексация тарифов — на 1,7% — уже прошла 1 января во всех регионах страны. Она коснулась всей суммы в платежке. Однако это не связано с пересмотром тарифов — цены выросли из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. С 2026 года НДС увеличился до 22%. Льготную ставку менять не стали — она останется на уровне 10% для товаров первой необходимости.

Основное повышение тарифов ЖКУ придется на 1 октября. Но изменение сумм в платежках будет напрямую зависеть от региона.

Дороже обойдется и покупка квартир в новостройках . В прошлом году цены на них выросли на 6,9%. По прогнозам экспертов, они продолжат расти и в этом году.

При постепенном снижении ключевой ставки (сейчас она на уровне 16%) ожидается умеренный рост цен на уровне инфляции. Однако при более активном снижении ставки до 12–13% к середине 2026 года возможен рост цен до 18–20% за год.

Эксперт по инвестициям в недвижимость юга России Евгений Ткачев отметил, что риск резкого скачка цен на квартиры возможен как раз таки в конце этого года. Это связано с тем, что застройщики в полной мере ощутят рост дополнительных издержек. При этом, несмотря на избыток предложения на рынке, цены на новые проекты тоже продолжат расти.

В текущих условиях среднегодовой рост цен на недвижимость в реализуемых проектах не превысит 10%. Ожидаемая динамика на вторичном рынке также соответствует этому прогнозу. Примечательно, что даже значительное снижение спроса, которое составило треть за последний год, не оказало существенного влияния на стоимость жилья.

Подорожает и электроника . Всё из-за технологического сбора, который введут с 1 сентября. Его размер составит 5000 рублей на всю ввозимую в Россию технику: смартфоны, ноутбуки и планшеты. Средства пойдут на развитие отечественной микроэлектроники. Эксперты считают, что новый сбор негативно повлияет на стоимость товаров, так как продавец, скорее всего, возложит издержки на покупателей.

Это коснется не только техники из-за рубежа, но и отечественных производителей. Они не смогут существенно снизить цены на товары, потому что большинство компонентов для российской техники производится за рубежом, что создает косвенные издержки. Особенно сильный рост ожидается на ноутбуки, смартфоны среднего сегмента, видеокарты и оперативную память.

Что изменится для автомобилистов

С 1 января изменился ГОСТ Р 52289-2019, сокращая количество знаков за счет их совмещения с информационными табличками. Например, знак «Искусственная неровность» теперь указывает и рекомендуемую скорость. Знак «Парковка» может показывать способ постановки машины, включая парковку для инвалидов. Знак «Стоп-линия» разрешили делать вертикальным для безопасности.

Также появится и несколько новых табличек, например для сезонных знаков, которые действуют только часть года (например, в отпускной сезон). Помимо знака «Слепые пешеходы», появится аналогичный, предупреждающий о появлении глухих пешеходов.

Новая редакция ГОСТа сокращает ширину парковочного места вдоль дороги: теперь его размеры будут 2,25 × 6,5 м. Помимо этого, разрабатывается проект, устанавливающий приоритет электронных дорожных знаков над стационарными.

Штрафы тоже вырастут. Например, за перевозку детей без автокресла водителям придется заплатить 5000 рублей вместо 3000 рублей. Для должностных лиц штрафы вырастут с 25 до 50 тысяч, для юрлиц — со 100 до 200 тысяч. Для самозанятых таксистов штраф составит 50 тысяч, а для водителей-ИП — 200 тысяч рублей.

Подорожают и автомобили . Рост цен на них связан с тем, что производители начали сокращать скидки и повышать стоимость на отдельные модели. К основным факторам подорожания относят: ослабление рубля (курс доллара — около 80–85 рублей), а также повышение утильсбора . Второе, кстати, окажет значительное влияние на цены, так как затронет 68% импортируемых новых автомобилей с мощностью более 160 лошадиных сил.

Узнать другие подробности о новых законах для водителей и изменениях можно здесь.

Как реформируют систему образования

В этом году в школах начнут изучать новый предмет. Также значительные изменения произойдут и в экзаменах.

С 2026/2027 учебного года в программу войдут: русский язык, литература, иностранный язык, история (включая модули по истории России, всеобщей истории и родного края), обществознание, география, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, физика, биология, химия, изо, музыка, труд, ОБЖ, физическая культура и новый предмет — духовно-нравственная культура России. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык будут изучаться только по заявлению родителей — раньше регионы могли включать их по-своему. Все классы будут заниматься физкультурой 2–3 часа в неделю.

Продлили эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ до 2029 года. По нему девятиклассникам разрешат сдавать экзамены только по двум предметам, если они собираются поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Кроме того, завалившие ОГЭ ученики смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Это коснется тех школьников, которые будут сдавать экзамены уже в этом учебном году.

Изменения коснутся также и выпускников 11-х классов. ЕГЭ приведут в полное соответствие со школьной программой, чтобы ученики демонстрировали свои знания за все годы обучения.

В новых открытых вариантах экзаменов каждое задание будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала, чтобы облегчить подготовку школьников. Например, по русскому языку введут нормативные словари как официальный источник, чтобы можно было апеллировать к ним при несогласии с оценкой. В информатике же сократится количество используемых форматов файлов.

Кроме того, увеличатся и минимальные баллы за экзамены, необходимые для поступления в вузы в 2026/2027 учебном году. Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется с 1 июня, а ОГЭ — с 2 июня.

Поступление абитуриентов в вузы тоже изменится. По некоторым специальностям урежут бюджетные места. В этом году в вузах их будет 620,5 тысячи. Из них на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. При этом по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям количество бюджетных мест увеличится. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре бюджет хотят сократить.

На чем получится сэкономить

Платящие подоходный налог и проживающие в России не менее 183 дней в году могут получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. Возврат может быть значительным, например до 260 тысяч рублей на руки в год при покупке жилья. Также вычет возможен за медицинские услуги, фитнес, образование и наличие детей.

Социальные

За лечение, фитнес, страхование жизни и накопление пенсии можно вернуть 13% от оказанных вам или близким родственникам медицинских услуг, но не более 150 тысяч рублей в год, то есть максимальная выплата по этому вычету — 19,5 тысячи рублей. Исключение составляет категория «дорогостоящее лечение»: по этой категории ограничений в размере вычета нет.

Также можно вернуть вычет за обучение. Например, размер вычета на образование детей составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка в сумме на обоих родителей. На одного родителя — 55 тысяч рублей. То есть при НДФЛ 13% можно получить максимально 14,3 тысячи на одного ребенка. Под вычет попадает и оплата своего обучения, обучения своих детей до 24 лет, братьев и сестер до 24 лет, а также супруга или супруги (с 2024 года и позже).

Имущественные

Этот вид вычета можно получить при покупке или продаже квартиры или земельного участка под строительство дома. При покупке жилья вычет будет таким же, как расходы на жилье, но не более 2 млн рублей и до 3 млн на проценты по ипотеке. То есть на руки можно получить до 260 тысяч рублей в случае покупки жилья и до 390 тысяч рублей в случае процентов по ипотеке.

Стандартные

Стандартные налоговые вычеты на детей в этом году составят 1,4 тысячи рублей, 2,8 тысячи рублей, 6 тысяч рублей или 12 тысяч рублей в зависимости от того, какой по счету ребенок и здоров ли он. То есть на руки ежемесячно можно получать от 182 до 1560 рублей.

Рассчитывать на поощрение могут и люди, которые ведут здоровый образ жизни. Речь идет о нормах ГТО. Например, если успешно их сдать и получить знаки отличия, то можно вернуть из уплаченных налогов 18 000 рублей.

Семьям с детьми

Семьи с детьми могут получать как федеральные, так и региональные налоговые льготы. Всем работающим родителям страны полагаются стандартные налоговые вычеты, а семьи с низкими доходами в этом году могут рассчитывать на выплату, получившую народное название «налоговый кешбэк». На местном уровне зачастую предоставляют льготы на транспортный налог — такая мера поддержки действует для многодетных семей в большинстве регионов России. Однако стоит учитывать, что условия везде разные.

Как будем отдыхать в 2026 году

Помимо основного отпуска, у всех россиян есть нерабочие праздничные дни, которые определяет Минтруд совместно с правительством. Первые праздничные дни в этом году мы уже отгуляли, а следующие дополнительные выходные наступят совсем скоро.

В феврале отдыхать будем на День защитника Отечества, то есть отработаем после праздника всего четыре дня — с 24 по 27 февраля. В марте нас ожидает еще один выходной в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10-го по 13-е число.

Майские праздники в этом году будут не такими длинными, как мы к этому привыкли. Всё дело в том, что на 1 Мая и День Победы выделили всего по одному дополнительному дню отдыха. Поэтому работать придется с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая. Но немного отдохнуть все-таки получится — с 1-го по 3-е число, а потом с 9 по 11 мая.