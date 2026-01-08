НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Медосмотр за 30 дней и депортация за болезни: в России планируют ужесточить правила для мигрантов

Медосмотр за 30 дней и депортация за болезни: в России планируют ужесточить правила для мигрантов

В Госдуме готовят новый пакет законов

Госдума готовит пакет законопроектов, ужесточающих миграционное законодательство и контроль за пребыванием иностранных граждан в России. Об этом 8 января в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ключевые изменения затронут порядок медицинского освидетельствования. Согласно инициативам, обязательный срок для прохождения медосмотра для иностранцев, приехавших более чем на три месяца, планируется сократить с 90 до 30 дней. Однако одновременно контроль за результатами будет ужесточен.

Основные нововведения включают:

  1. Обмен данными между ведомствами. Медицинские организации обяжут направлять информацию об оформленных заключениях в МВД, а сведения о выявленных у мигранта инфекционных заболеваниях — в Роспотребнадзор «в целях оперативной депортации», пишет Володин.

  2. Административная ответственность. За уклонение от прохождения медосвидетельствования будет введен штраф с возможностью последующего выдворения из страны по решению суда.

  3. Уголовная ответственность за подделку документов. Предлагается ужесточить наказание за фальсификацию справок об отсутствии опасных заболеваний и их оборот.

«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — отметил Володин.

В России с 2027 года могут запустить эксперимент по целевому привлечению иностранных работников. Согласно документу, правительство планирует опробовать новые правила организованного набора иностранных граждан для работы в России. Эксперимент должен стартовать 1 января 2027 года и завершиться 31 декабря 2029-го.

Егор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Мигранты Вячеслав Володин Россия
