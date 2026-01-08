НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 8 января
«Умные решения»
Остались без света
Кто ездит в Переславль на выходные
Упражнения для снятия боли в спине
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Страна и мир Отдохнули и хватит: смотрим календарь рабочих дней

Отдохнули и хватит: смотрим календарь рабочих дней

И настраиваемся на трудовые будни

235
На работу выходим уже с 12 января | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНа работу выходим уже с 12 января | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На работу выходим уже с 12 января

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новогодние каникулы подходят к концу и совсем скоро все выйдут на работу. Рассказываем, сколько дней еще можно отдохнуть и когда наступят следующие длинные выходные.

Наслаждаться мини-отпуском в честь новогодних праздников можно до 11 января включительно. А вот уже с 12 числа люди выйдут на работу, а школьники сядут за парты.

Первая рабочая неделя в январе у россиян станет полноценной, так как начнется с понедельника. Всего в январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 15 рабочих дней.

Однако следующих дополнительных выходных ждать долго не придется, так как они наступят уже в феврале. Там мы будет отдыхать на День защитника Отечества. А после него рабочая неделя будет короткой, отработать придется всего четыре дня — с 24 по 27 февраля.

Еще один выходной день наступит в марте в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10-го по 13-е число.

Еще не стоит забывать и про майские праздники, когда можно отправиться на дачу или на природу. Однако в этом году они будут не такими длинными, как мы к этому привыкли.

На 1 Мая и День Победы выделили всего по одному дополнительному дню отдыха. Отработать нужно будет перед майскими с 27 по 30 апреля, потом с 4 по 8 мая и с 12 по 15 число. Отдыхать будем с 1-го по 3-е мая и с 9 по 11 мая.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

О том, какие еще нас ждут праздничные дни и выходные, мы рассказали в этом материале. А в этом материале рассказали о самых выгодных месяцах отпуска в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Каникулы Праздник Новый год Школа Отдых Календарь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
Статья для "одаренных"
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем