Отдохнули и хватит: смотрим календарь рабочих дней

На работу выходим уже с 12 января Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новогодние каникулы подходят к концу и совсем скоро все выйдут на работу. Рассказываем, сколько дней еще можно отдохнуть и когда наступят следующие длинные выходные.

Наслаждаться мини-отпуском в честь новогодних праздников можно до 11 января включительно. А вот уже с 12 числа люди выйдут на работу, а школьники сядут за парты.

Первая рабочая неделя в январе у россиян станет полноценной, так как начнется с понедельника. Всего в январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 15 рабочих дней.

Однако следующих дополнительных выходных ждать долго не придется, так как они наступят уже в феврале. Там мы будет отдыхать на День защитника Отечества. А после него рабочая неделя будет короткой, отработать придется всего четыре дня — с 24 по 27 февраля.

Еще один выходной день наступит в марте в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10-го по 13-е число.

Еще не стоит забывать и про майские праздники, когда можно отправиться на дачу или на природу. Однако в этом году они будут не такими длинными, как мы к этому привыкли.

На 1 Мая и День Победы выделили всего по одному дополнительному дню отдыха. Отработать нужно будет перед майскими с 27 по 30 апреля, потом с 4 по 8 мая и с 12 по 15 число. Отдыхать будем с 1-го по 3-е мая и с 9 по 11 мая.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа