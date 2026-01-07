«Это что-то невероятное»: ярославская студентка уехала по обмену в Китай — ее опыт

Чем занимаются русские студенты в Китае Источник: Екатерина Дайнеко

Маргарита Колмогорова сейчас находится за 6300 километров от малой Родины. Будучи ярославской студенткой, она решилась на серьезный шаг — уехать по обмену в другую страну. В интервью 76.RU Маргарита рассказала свою историю, а также поделилась возможностями переезда в Китай из Ярославля и показала «закулисную» жизнь азиатской страны.

Началось всё с севера

Маргарита родилась в Мурманской области, в городе Североморск. Мечтая всю жизнь о путешествиях, в Ярославль она попала неслучайно. Будущая студентка узнала, что в городе есть возможность уехать учиться по обмену в Китай. Так, Маргарита оказалась в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, а после — в Чунцине.

Чунцин — большой город в Китае. Известен как «Город туманов» и «Горный город» из-за своего уникального рельефа между реками Янцзы и Цзялин. Здесь проживает более 32 млн человек. Современная застройка города позволяет расположить метро на 18-м этаже.

«Возможность поехать в Китай появилась и благодаря программе вуза, и благодаря личным стремлениям. До поступления в ЯГПУ у меня уже был опыт изучения китайского языка, а поэтому возможность учиться в языковой среде меня очень вдохновила», — вспоминает Маргарита Колмогорова.

В Китае студентка находится уже второй год Источник: Екатерина Дайнеко

По программе обмена с Юго-Западным Университетом города Чунцин «2+2+1», первые два года студенты должны отучиться в ЯГПУ. В течение обучения важно поддерживать хорошую успеваемость, так как это один из критериев отбора студентов для программы. Кроме того, каждому желающему поехать необходимо сдать экзамен на знание китайского языка третьего уровня (HSK3).

Героиня считает, что пройти отбор — дело несложное. Главное, чтобы было желание.

«И учеба по программе ЯГПУ, и изучение самого китайского языка были для меня удовольствием. А в тяжелые времена я находила силы в своей мечте — учебе и жизни в Китае», — поделилась студентка.

Всего с потока Маргариты в Китай полетели 28 человек. Многих из них девушка знала, но еще не была близко знакома. Путешествие стало для нее, в первую очередь, возможностью завести новых друзей.

«Начинаешь скучать по дому»

Согласно программе обмена, студенты учатся в Китае на протяжении двух лет. В течение этого времени есть возможность вернуться домой, в Россию, во время зимних и летних каникул. Маргарита признаётся, что тоскует по дому, поэтому пользуется возможностью увидеть родных людей.

«За полгода жизни в другой стране волей-неволей начинаешь скучать по дому и близким. Однако среди моих одногруппников есть ребята, которые оставались в Китае на зимние каникулы», — рассказала героиня.

По словам североморки, особенно тяжело было в самом начале, когда еще не прошел период адаптации.

«Из-за резкой смены обстановки мне, как и многим моим одногруппникам, понадобилось время на то, чтобы привыкнуть к новой жизни. Однако как только этот период проходит — Китай начинает играть новыми красками», — отметила девушка.

Основной трудностью для приезжей студентки стал язык. А конкретно — местный диалект, который сильно отличается от классического устного китайского.

«Понадобилось время на то, чтобы привыкнуть к новому произношению уже, казалось бы, привычных слов», — дополнила студентка.

Маргарита отметила и изучающие взгляды иностранцев. По словам девушки, для большинства китайцев иностранцы являются чем-то новым и неизведанным.

В Азии местные не упускают возможность сфотографироваться с иностранцами Источник: Екатерина Дайнеко

«Часто можно было услышать изумленные перешептывания со стороны и обсуждения: „Из какой же они страны?“ Некоторые китайцы даже просят сфотографироваться с ними или с их детьми. Впрочем, к этому со временем привыкаешь, и лично меня это никогда не раздражало», — поделилась Маргарита Колмогорова.

Как проходит обучение

Студенты в Китае учатся до 5 дней в неделю. Только четкого расписание пар у них нет. Маргарита рассказала, что занятия могут начинаться как в 8 часов утра, так и в 2 часа дня.

«Между занятиями в первой и второй половине дня обязательно есть обеденный перерыв, во время которого можно отдохнуть и, например, сходить в столовую», — поделилась студентка.

Маргарита Колмогорова считает Китай отличным местом не только для учебы, но и для путешествий. Здесь можно познакомиться с культурой и новыми людьми.

+1

«Каждые выходные мы выбираемся из кампуса в город, посещаем разные живописные и популярные места Чунцина. Кроме того, во время государственных праздников мы часто путешествуем в другие города Китая: как в крупные мегаполисы, так и в маленькие аутентичные деревушки», — дополнила героиня.

Североморка уже успела найти себе заграничных друзей. Пока русские студенты изучают китайский язык, азиаты стараются познать русский.

«С некоторыми из них мы ходим ужинать, гуляем по городу и помогаем друг другу учить такие разные и сложные, но невероятно красивые языки! Например, мы часто проводим для китайских студентов мастер-классы, уроки фонетики, и отмечаем вместе русские народные праздники», — поделилась Маргарита.

«В беде не бросят»

Местные показались приезжей студентке очень добрыми и приветливыми людьми. Если возникает какая-нибудь проблема, они всегда готовы помочь или дать совет.

Среди местных студентка сумела найти себе новых друзей Источник: Екатерина Дайнеко

«Был случай, например, когда моя подруга потерялась и не могла найти метро. И тогда прохожие бабушки, увидев потерянную иностранку, бегом провели ее до нужной станции, чтобы она успела на последний поезд», — вспоминает девушка.

Работники китайского университета тоже видятся Маргарите отзывчивыми и приятными людьми. По словам студентки, к ученикам преподаватели всегда относятся с пониманием, готовы помочь им не только в образовательном процессе, но и в жизненно-бытовых делах.

«Декан нашего университета, например, однажды в срочном порядке помогал девочке с острой аллергической реакцией госпитализироваться, переводил слова врачей, давал советы. В общем, в беде не бросят», — подытожила героиня.

Сколько приходится тратить

По словам Маргариты, расходы в Китае не очень высокие. Продукты питания стоят довольно дешево: например, упаковка из 15 яиц — 7 юаней, это примерно 80 рублей.

«Большое разнообразие бюджетных, но в то же время хороших, свежих и вкусных фруктов и овощей», — поделилась студентка.

Также можно найти бюджетную одежду, причем не уступающую по качеству и красоте дорогим товарам.

«Я купила хорошую утепленную куртку из искусственной кожи за 46 юаней (чуть больше 500 рублей). А моя подруга однажды и вовсе купила на распродаже два топа за 10 рублей. Выводы напрашиваются сами собой», — рассказала Маргарита.

Из дорогого девушка выделила медицину. На госпитализацию, процедуры и сдачу анализов придется потратить кругленькую сумму. Но и здесь есть вариант сэкономить.

«Траты можно закрыть с помощью медицинской страховки, стоимость которой — 800 юаней (чуть больше 9000 рублей) в год», — посоветовала героиня.

Маргарита отметила, что траты в месяц в Китае практически не отличаются от российских. Студентке нужно примерно 20–25 тысяч рублей в месяц. При этом девушка может позволить себе купить новую одежду, вкусно питаться и иногда даже путешествовать.

Маргарита поделилась кадрами с поездки в Цзуньи Источник: Екатерина Дайнеко

Какие плюсы и минусы можно выделить в Китае

Маргарита отметила, что ей больше всего нравится в другой стране. Делимся с вами плюсами, которые выделила героиня:

невероятно красивая природа (горы, моря, леса, водопады) — всё это просто изумительно, взгляда не оторвать;

стабильная экономика, благодаря которой растет качество жизни;

удобная система общественного транспорта;

приветливость, общительность и отзывчивость местных — всё-таки приятно слышать восхищенные возгласы и комплименты от каждого второго человека;

большое разнообразие провинций и городов — культура, еда и климат на любой вкус;

безумно интересная культура и история;

высокоразвитая система онлайн-маркетплейсов, где можно купить практически всё, что угодно, по выгодной цене.

Также студентка отметила и минусы, с которыми столкнулась:

китайская кухня подходит не каждому. Многим нужно время на то, чтобы найти блюда, которые точно понравятся;

отсутствие некоторых привычных продуктов питания, либо их специфический вкус (молочная и кисломолочная продукция, колбасы, сыры);

местный «этикет» — очень много не особо приятных посторонних звуков, чавканье и эруктация, которые первое время сильно режут слух;

излишнее внимание к европеоидной внешности тоже может быть для некоторых чем-то неприятным;

ограниченный доступ к интернету.

«Но лично для меня сам опыт жизни в Китае — это что-то невероятное и уникальное. Разнообразие возможностей и красота этой страны перекрывает все незначительные минусы», — поделилась Маргарита Колмогорова.

«Простор для профессионального роста»

Прожив в Китае немало времени, студентка уже рассматривает страну для окончательного переезда.

Невероятные виды покорили сердце ярославской студентки Источник: Екатерина Дайнеко

«В соответствии с условиями нашей программы обмена после выпуска из Юго-Западного Университета мы должны сдать экзамен HSK5. А он, в свою очередь, позволяет нам податься на магистратуру в практически любой китайский вуз. Кроме того, нынешние политические взаимоотношения между Россией и Китаем дают большой простор для профессионального роста! Открывается всё больше и больше возможностей, которые не хочется упускать», — поделилась своими планами Маргарита.

Девушка хотела бы прочувствовать, как живут люди в разных провинциях, узнать о разной культуре, еде и диалектах. Сейчас, после окончания бакалавриата, ярославская студентка хочет подать документы на магистратуру в какой-нибудь другой город Китая.