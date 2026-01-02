«В первый же год траты окупились». Как учителя стали Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом поженились

Костюмы Светлана и Евгений сшили на заказ. Стоимость костюмов — 45 тысяч рублей Источник: Светлана Бархатова

Тюменцы Светлана и Евгений Бархатовы раз в год меняют учительскую форму на костюм Деда Мороза и Снегурочки. Преподаватели в период зимних праздников поздравляют детей и взрослых с наступающим. В 2025-м они вдвоем открыли маленькое агентство «Эники Бэники» и стали работать на себя.

В материале портал 72.RU рассказывает подробнее о подработке учителей и о том, сколько удается заработать в период праздников.

Как всё начиналось

Светлана вспоминает, что Снегурочкой была еще во времена детских утренников в садике. На первую подработку в этом образе она устроилась в университете четыре года назад. Тогда знакомый предложил ей иногда заменять свою коллегу. Костюм Светлане дали в агентстве, ей оставалось только накраситься.

— Каждый ребенок мечтает о новогоднем чуде, чтобы к нему пришли Дед Мороз и Снегурочка. Я не была исключением. С возрастом сама захотела дарить это новогоднее чудо детям. Приходить к ним в образе Снегурочки. Плюс это прибыльная подработка, если работаешь сам на себя, — рассказывает Светлана.

В прошлом году Светлана встретила Евгения. Она работает учителем русского и литературы, он — преподавателем физкультуры в школе. Тюменка познакомилась с ним, когда тот играл в сценке «Репка», — «с того момента всё закрутилось». Вспоминает, что молодой человек показался ей харизматичным. Позже они встретились еще раз — уже летом, и Евгений рассказал о своей подработке Дедом Морозом.

— Я рассказала ему, что тоже имела опыт выступления помощницей Деда Мороза. Можно сказать, я сама проявила инициативу работать с ним вместе, так как это меня привлекает. Если честно, то хотелось быть намного чаще вместе. Помню, он показал мне свой шикарный расшитый костюм, а где заказывал, не сказал. Тут-то я включила Шерлока Холмса и залезла на «Авито». Нашла швею, которая шила из подобной ткани, отправила ей фото его костюма, и, ура, это оказалась ее работа. Я сразу же договорилась с ней о встрече, и на месте мы подобрали подходящий костюм по ткани и фактуре. Я купила себе костюм, но Жене ничего об этом не сказала, — рассказывает Светлана.

Посмотрите, как проходит день артистов Источник: Светлана Бархатова

Тюменка говорит, что Евгений был в приятном шоке от ее поступка. В результате костюмы идеально совпали по цвету и фактуре. Тогда пара начала работать вместе.

— Я считаю, что если и работать вместе, то нужна одна цветовая гамма и красивые костюмы. Поэтому пришлось потратиться. Кстати, в первый же год траты окупились, и мы еще остались в плюсе, — говорит Снегурочка.

«Однажды ребенок сказал, что ему жалко Снегурочку»

Во время работы Светлана и Евгений влюбились и поженились. В 2025-м они вместе создали агентство праздников «Эники Бэники». Летом проводят развлекательные мероприятия для школьников в лагерях, зимой начинается сезон новогодних поздравлений.

Клиентов ищут через соцсети. Перед началом сезона пара провела фотосессию в костюмах. Светлана сама сшила реквизит для выступлений.

— В прошлом году была волшебная пыль из ткани, а в этом сшила мешок для заколдованных писем-шаров. У меня своя швейная машина, плюс небольшой опыт по созданию изделий. В планах сейчас сшить еще новые варежки для Деда Мороза, — говорит тюменка.

Подготовка к выступлению Источник: Светлана Бархатова

На сборы — макияж и укладку — у Снегурочки уходит порядка часа. Грим Деда Мороза занимает пять минут. Самое сложное, говорит тюменка, совместить работу учителя и подработку.

— Хочется взять больше заказов, но не всегда получается по времени. Так как у Жени график расписан почти с утра до вечера. Поэтому мы стараемся вписывать клиентов в наши пробелы. Для меня в этом году проще: я сейчас в отпуске, — говорит Светлана.

В этом году Светлана и Евгений поженились Источник: Светлана Бархатова

За зимний период заработать можно по-разному. Стоимость поздравления начинается от трех тысяч рублей.

— Тысяч 35–45 точно можно. Если работать больше, то легко можно дойти до 70 тысяч рублей, — рассказывает Снегурочка.

За время работы случились забавные истории.

— Да, однажды ребенок сказал, что ему жалко Снегурочку, и накормил меня колбасой с новогоднего стола, — вспоминает Светлана.