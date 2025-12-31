Старейшей в мире кошке Флосси исполнилось 30 лет: она пережила трех хозяев

На сегодняшний день является старейшей из ныне живущих кошек Источник: Guinness World Records

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси отпраздновала свой 30-летний юбилей. По человеческим меркам ее возраст составляет около 140–160 лет. Рассказываем удивительную историю о долгожительнице.

Сменила трех хозяев

Флосси родилась 29 декабря 1995 года и на сегодняшний день является старейшей из ныне живущих кошек. Она появилась на свет в Англии, в небольшом городке Мерсисайд, рядом с больницей Сент-Хеленс.

Флосси была обычным бездомным котенком, но ей несказанно повезло, когда сотрудники больницы приютили ее. Так она обрела свой первый дом, где ее окружили заботой.

За свою долгую жизнь Флосси сменила трех хозяев и последние три года живет в английской семье, пишет Dexerto. Ее первый владелец умер через 10 лет после ее рождения, и тогда животное приютила его сестра. Они прожили вместе 14 лет.

Когда умерла вторая хозяйка, Флосси оказалась у сына женщины. Однако через три года он понял, что не сможет обеспечить ей нужный уход, и отдал кошку в организацию Cats Protection. Так в 2022 году Флосси обрела дом у своей четвертой хозяйки — Вики Грин.

Мировая слава

Перед своим 27-м днем рождения в ноябре 2022 года Флосси официально стала рекордсменкой и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. О кошке писали в газетах, ее показывали по телевизору, а один фанат даже прислал ее портрет вместе с игрушечной мышкой и лакомствами. Сегодня она входит в семерку старейших кошек в истории.

Ее нынешняя хозяйка Вики отмечает, что пожилые кошки часто остаются в приютах, хотя они могут дарить столько же радости, сколько молодые. Для нее Флосси — живое доказательство того, что даже в таком возрасте она радуется жизни и приносит счастье.

Источник: For Educational Purposes

Жизнь в 30 лет

По человеческим меркам возраст Флосси составляет около 140–160 лет. В свои кошачьи 30 лет она имеет проблемы со слухом и зрением, но несмотря на это, четвероногая красавица весьма активна. Флосси рано встает на завтрак и чередует неспешные игры с длинными периодами сна.

Источник: Dexerto Источник: Dexerto