Следующий шаг — блокировка VPN? Какие планы в Госдуме на эти сервисы в 2026 году

В России продолжают ограничивать работу некоторых приложений Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России не планируют ограничивать работу VPN в 2026 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — цитируют РИА Новости слова депутата.

По его словам, гражданам России нужно объяснить, что постоянно включенный VPN несет большие угрозы для пользователей, так как есть опасность попасть на вредоносные ссылки.

Чаще всего VPN используют для доступа к сайтам, работу которых замедлили или заблокировали в стране. Так недавно в России ограничили функционирование WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Как сообщили в Роскомнадзор, сервис не выполняет требования российского законодательства.

Отметим, что россияне сталкиваются с ограничениями WhatsApp* уже продолжительное время. У некоторых сервис уже совсем не работает. Эксперты советуют готовиться к блокировке заранее. Как это сделать правильно, рассказали в отдельном материале.