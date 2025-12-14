Цены на ЖКУ взлетят через пару недель, а на бензин — снизятся: главные новости недели

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Налоговый вычет при покупке квартиры хотят увеличить, а цены на аренду жилья снизить

Размер налогового вычета при покупке жилья предлагают увеличить в 2,5 раза в соответствии с ростом цен на квартиры. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

В этом году покупатели недвижимости могут компенсировать до 650 тысяч рублей (максимальный возврат — 260 тысяч рублей с покупки и 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке). Такой лимит установили еще в 2014 году.

«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — сказал Миронов.

Помимо этого, россиянам хотят компенсировать траты на аренду жилья. По информации зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, бюджетные деньги нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и на тех граждан, которые не могут приобрести квартиры. Подробнее о новом виде социальной поддержки мы рассказали здесь.

Банки ждет крупная реформа

Важное нововведение для банковской системы России готовит Центробанк. Кредитные организации обяжут привязать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам. Мера вводится для борьбы с дропперством. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

Дропперство — это когда человек помогает мошенникам переводить украденные деньги через свои банковские карты. Как это работает: вам предлагают «легкую подработку», вы даете свою карту или счет, через него проходят чужие деньги, вы получаете небольшой процент. Даже если вы не знали, что помогаете мошенникам, это всё равно преступление.

Изменение коснется всех банковских счетов — как новых, так и уже существующих. Полякова отметила, что раньше ИНН не являлся необходимым реквизитом для открытия счета, но теперь это требование станет обязательным.

«Банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила зампред ЦБ.

Новая система будет интегрирована в платформу «Антидроп», ее запуск запланирован на середину 2027 года. ИНН станет основным идентификатором клиента в системе, поскольку банки уже давно работают с этим реквизитом и хорошо знакомы с его использованием.

Внезапные переводы на карту могут обернуться уголовкой

В России участились случаи внезапных поступлений на карты от неизвестных лиц. Юрист Александр Карабанов из коллегии «Карабанов и Партнеры» предупреждает, что это может быть как ошибка, так и мошенничество.

«Надо очень осторожно относиться к любым поступлениям на расчетный счет, так как, во-первых, любой платеж можно всегда взыскать либо как необоснованный, либо его можно подтянуть к каким-то иным противоправным действиям», — поделился юрист в разговоре с Городскими медиа.

Если с вами вдруг связался человек, который, предположительно, мог ошибочно перевести эти средства, не следует вступать с ним в какие-то переписки и ни в коем случае не стоит открывать никакие ссылки, потому что это могут быть мошенники. Лучше сразу написать заявление в ближайшем отделении банка, где открыт расчетный счет, и попытаться эти денежные средства вернуть во избежание возможных дальнейших проблем.

Тратить эти деньги нельзя, так как это незаконное обогащение, за которое может наступить гражданско-правовая или уголовная ответственность по ст. 1102 ГК РФ или ст. 160 УК РФ.

Цены на топливо пытаются снизить

Для многодетных семей хотят ввести топливные карты. Так россияне смогут сэкономить при покупке бензина или дизеля или даже получить его бесплатно на заправках. Этот вопрос уже обсуждают в правительстве совместно с нефтегазовыми компаниями.

Многие из нефтегазовых компаний с сетью автозаправочных станций согласились проработать этот вопрос. Однако окончательные условия поддержки пока не до конца сформированы. Еще неясно, будет это скидка (и какая именно) или бесплатная заправка (и на какой объем).

Также представители компаний отметили, что выделить отдельную группу населения для предоставления адресной поддержки будет непросто. Кроме того, есть риск «недобросовестного использования предоставленных скидок», когда картой может воспользоваться не только эта семья.

По мнению экспертов, в этом случае помощь одним может привести к росту цен на бензин для других. Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что если речь пойдет о предоставлении топлива на безвозмездной основе, цены на бензин могут повыситься или нефтяники попросят у кабмина что-то взамен.

А в Госдуме уверены, что предоставление дополнительных карт лояльности многодетным не отразится на экономических показателях субъектов отрасли. По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, это потенциально может стать хорошим имиджевым шагом в рамках задач по поддержке семей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Тарифы на ЖКУ в 2026 году взлетят на 18%

В следующем году в России тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: с 1 января и с 1 октября. В среднем по стране повышение будет почти на уровне 18%.

Первое из них случится в январе 2026 года. Тогда тарифы проиндексируют на 1,7% во всех регионах страны. Увеличение совокупной платы коснется всей суммы в платежке целиком. Однако это не связано с пересмотром тарифов: рост обусловлен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. С 2026 года НДС увеличится до 22%. Закон подписал президент России Владимир Путин. Однако он останется прежним (10%) для товаров первой необходимости.

Основное повышение тарифов произойдет с 1 октября 2026 года. Но на сколько изменятся суммы в платежках, будет напрямую зависеть от региона. Власти утвердили для них индекс платы. Если говорить простыми словами, это то, на сколько максимум может повыситься стоимость услуг.

Также правительство определило, на сколько максимум могут отличаться суммы между разными городами одного региона. Аналогично одна коммунальная услуга (например, электроэнергия) может подорожать больше или меньше другой (скажем, отопления или воды). О том, как тарифы изменятся в каждом регионе и как не переплачивать за коммуналку, мы рассказали здесь.

С 1 января в России увеличат пенсии

В России проиндексируют страховые пенсии на 7,6% с 1 января 2026 года. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда», — отметил президент.

Выплаты будут увеличены для 38 миллионов пенсионеров. Стоимость одного пенсионного балла увеличится до 156 рублей 76 копеек.

Кроме того, в апреле следующего года на 6,8% проиндексируют социальные пенсии. Их средний размер составит 16 тысяч 600 рублей.

Для работников предложили ввести дополнительный выходной каждые три месяца и сократить рабочий день

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей с двумя и более детьми. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Согласно предложенным изменениям, родители смогут получать один дополнительный оплачиваемый выходной день каждые три месяца. Чтобы взять такой день, достаточно будет подать письменное заявление на имя работодателя.

«Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск», — отметил Слуцкий.

Кроме того, хотят сократить рабочую неделю до 39 часов для всех работников, воспитывающих детей до 18 лет. По словам депутата, инициатива направлена на решение ключевой проблемы работающих родителей — нехватки времени для решения бытовых вопросов.

Также на этой неделе законопроект об изменении Трудового кодекса внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутаты предлагают сократить рабочий день с 8 до 6 часов.

Роскомнадзор прокомментировал замедление Telegram

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг Telegram. Там заявили, что не применяют никаких новых ограничений к мессенджеру в России.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых ограничений не применяется», — отметили в ведомстве.

Однако пользователи мессенджера жалуются на сбои в его работе. Некоторые не могут зайти в приложение по нескольку дней и отправить сообщения. Также у мессенджера нет соединения, хотя интернет при этом работает. Еще россияне сообщают, что у них не выгружаются видео в каналы, не отображаются сообщения и не грузятся медиа.

По данным сервиса Downdetector, больше всего сбоев наблюдается в Хакасии, Удмуртской Республике, Оренбургской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Российским спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях

На этой неделе Международный олимпийский комитет снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных юношеских соревнованиях по олимпийским видам спорта. Об этом сообщил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — отметила глава Минспорта.

По его информации, международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они определяют «юношеские соревнования». Однако во всех таких соревнованиях, как индивидуальных, так и командных, участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений.

Эти правила будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре — 2026. Ограничения МОК действовали с 2022 года, когда международным федерациям рекомендовали не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Позже на некоторых соревнованиях спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе.

Россиян предупредили о риске встретить Новый год с температурой

Россияне могут встретить Новый год с температурой из-за роста заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским вариантом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидсезон по гриппу [в этом году] начался достаточно рано, что и свойственно гриппу А (H3N2) [гонконгскому]. И мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью — это наша такая психологическая реакция», — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, люди обращаются за медицинской помощью только тогда, когда вирус уже достигает тяжелой стадии развития. В настоящее время Роспотребнадзор предпринимает все меры для контроля ситуации и предотвращения возможных рисков, хотя пик заболеваемости еще не достигнут. Однако за последнюю неделю статистика инфицированных ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

В Минпросвещения определили даты зимних каникул, последних звонков и выпускных для школьников

Школьники будут отдыхать, как и все, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. При этом образовательное учреждение вправе самостоятельно определять сроки каникул.

В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали и важные детали предстоящих каникул:

общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

Помимо каникул, в Министерстве определили единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.

Фейерверки на Новый год хотят запретить

Запускать фейерверки на Новый год вблизи многоквартирных домов предложили запретить. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Понятно, что в центрах городов запускать нельзя ни в коем случае. Надо запретить запускать там, где находятся многоэтажки, откуда может попасть фейерверк на балкон. Но в целом запрещать, мне кажется, будет немножечко жестковато», — отметил депутат.

Он считает, что правила нужно сделать предельно понятными. Например, четко написать, что фейерверк можно запускать на открытой площадке, не ближе 50–100 метров от дома.

Также Милонов напомнил, что пиротехнику нужно использовать правильно и покупать только в надежных местах. За запуск фейерверков с нарушением правил пожарной безопасности можно получить штраф 5 до 20 тысяч рублей. А если из-за пиротехники возник пожар с ущербом, то можно получить штраф до 120 тысяч или лишение свободы до 1 года.

