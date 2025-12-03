НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Новое кладбище
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Страна и мир Как подготовиться к полной блокировке WhatsApp: шаги, которые стоит предпринять уже сейчас

Как подготовиться к полной блокировке WhatsApp: шаги, которые стоит предпринять уже сейчас

Рассказываем, что нужно сделать и когда ждать ограничений

409
Перенести историю переписки в другой мессенджер невозможно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПеренести историю переписки в другой мессенджер невозможно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Перенести историю переписки в другой мессенджер невозможно

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) сталкиваются с ограничениями, а у некоторых россиян мессенджер уже совсем не работает. Эксперты советуют готовиться к блокировке заранее. Как это сделать правильно, разбираемся в материале.

Что стоит сделать

  1. Скопировать данные.

Если мессенджер WhatsApp* заблокируют на территории России, то вы потеряете доступ к вашим данным. Поэтому стоит подумать об их переносе заранее. Уже сейчас вы можете сделать резервную копию чатов и медиафайлов.

«WhatsApp* позволяет создавать локальные резервные копии на Android (в папке WhatsApp* в памяти устройства или на „Google Диске“) и на iPhone (в iCloud). Нужно убедиться, что последняя копия создана и успешно загружена в облако. Также стоит вручную сохранить данные на компьютер или на внешний носитель: особенно ценные фото, видео и документы, полученные через мессенджер. Не забывайте про список контактов — он обычно синхронизируется с телефонной книгой», — порекомендовал в беседе с Городскими медиа эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев.

  1. Найти замену.

Еще один шаг, которым вы можете воспользоваться — установить альтернативный мессенджер. Выбери подходящий для себя и своего окружения, которым будет удобно пользоваться. Однако стоит знать, что историю переписки из WhatsApp* переместить в другое приложение невозможно из-за шифрования и разных платформ.

  1. Перенести контакты.

После этого можно перенести общение с важными людьми в то приложение, которое вы выбрали альтернативным. Но важно помнить, что перенести нужно не только само общение, но и контакты. Дело в том, что вы могли сохранять какие-то номера прямо внутри WhatsApp*, и тогда их не будет в вашей телефонной книге. В итоге найти таких людей в других приложениях будет проблемно. Поэтому не забудьте свериться и перенести нужные данные в память смартфона.

  1. Обновите контактные данные.

Не забудьте обновить свои контактные данные на общедоступных ресурсах, например, в соцсетях или в рабочем пространстве, чтобы вас смогли найти не только в WhatsApp*, но и других приложениях.

Когда заблокируют WhatsApp*

Эта подготовка — не надуманный шаг, ведь блокировка WhatsApp* уже происходит, просто поэтапно. Сначала Роскомнадзор ограничил в мессенджере возможность звонков, а не так давно пользователи столкнулись с невозможностью отправлять друг другу медиафайлы. Да и в целом многие заметили, что платформа стала работать медленнее.

Пока неизвестно, как долго Роскомнадзор будет ограничивать работу мессенджера. Но в Госдуме на прошлой неделе отметили, что его блокировка неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев.

Что будет с Telegram

Аналогичная судьба может ждать и Telegram. В сервисе уже ограничили голосовые звонки. Кроме того, Роскомнадзор высказывал схожие претензии к мессенджеру и заявлял, что не видит со стороны его разработчиков движения по части блокирования неугодного контента.

«Что касается Telegram, вопросы к нему ровно те же, что и к WhatsApp*. Они остаются, потому что у нас есть правила организаторов распространения информации, правила социальных сетей. И в этом смысле мы не делаем никаких исключений, мы никаких специальных требований ни к WhatsApp*, ни к Telegram не предъявляем», — предупредил накануне председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

Однако, как полагает Арефьев, основатели ресурса всё-таки смогут договориться с Роскомнадзором, так как политика их мессенджера сильно отличается от WhatsApp*.

«Риски блокировки Telegram, безусловно, существуют, но его архитектура делает эту задачу для регулятора технически гораздо более сложной. Политика компании Telegram основана на принципах приватности и сопротивления цензуре, что создает иной контекст для переговоров с властями», — подытожил эксперт.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Блокировка WhatsApp Telegram Роскомнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
Гость
41 минута
Много лишних слов. На самом деле всё просто - ВК и Мах (именно Мах, а не макс) принадлежат сынку киндер-сюрприза, а потому, пользуясь админресурсом, тупо устраняют всех конкурентов, начиная с ютуба.
Гость
41 минута
Госпадя, а почему заблочили ютьюб? Потому, что вк видео. А почему блочат вотсап? Потому что Макс. А вк видео и Макс чьи? Газпрома. Ещё вопросы будут?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление