Как подготовиться к полной блокировке WhatsApp: шаги, которые стоит предпринять уже сейчас

Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) сталкиваются с ограничениями, а у некоторых россиян мессенджер уже совсем не работает. Эксперты советуют готовиться к блокировке заранее. Как это сделать правильно, разбираемся в материале.

Что стоит сделать

Скопировать данные.

Если мессенджер WhatsApp* заблокируют на территории России, то вы потеряете доступ к вашим данным. Поэтому стоит подумать об их переносе заранее. Уже сейчас вы можете сделать резервную копию чатов и медиафайлов.

«WhatsApp* позволяет создавать локальные резервные копии на Android (в папке WhatsApp* в памяти устройства или на „Google Диске“) и на iPhone (в iCloud). Нужно убедиться, что последняя копия создана и успешно загружена в облако. Также стоит вручную сохранить данные на компьютер или на внешний носитель: особенно ценные фото, видео и документы, полученные через мессенджер. Не забывайте про список контактов — он обычно синхронизируется с телефонной книгой», — порекомендовал в беседе с Городскими медиа эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев.

Найти замену.

Еще один шаг, которым вы можете воспользоваться — установить альтернативный мессенджер. Выбери подходящий для себя и своего окружения, которым будет удобно пользоваться. Однако стоит знать, что историю переписки из WhatsApp* переместить в другое приложение невозможно из-за шифрования и разных платформ.

Перенести контакты.

После этого можно перенести общение с важными людьми в то приложение, которое вы выбрали альтернативным. Но важно помнить, что перенести нужно не только само общение, но и контакты. Дело в том, что вы могли сохранять какие-то номера прямо внутри WhatsApp*, и тогда их не будет в вашей телефонной книге. В итоге найти таких людей в других приложениях будет проблемно. Поэтому не забудьте свериться и перенести нужные данные в память смартфона.

Обновите контактные данные.

Не забудьте обновить свои контактные данные на общедоступных ресурсах, например, в соцсетях или в рабочем пространстве, чтобы вас смогли найти не только в WhatsApp*, но и других приложениях.

Когда заблокируют WhatsApp*

Эта подготовка — не надуманный шаг, ведь блокировка WhatsApp* уже происходит, просто поэтапно. Сначала Роскомнадзор ограничил в мессенджере возможность звонков, а не так давно пользователи столкнулись с невозможностью отправлять друг другу медиафайлы. Да и в целом многие заметили, что платформа стала работать медленнее.

Пока неизвестно, как долго Роскомнадзор будет ограничивать работу мессенджера. Но в Госдуме на прошлой неделе отметили, что его блокировка неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев.

Что будет с Telegram

Аналогичная судьба может ждать и Telegram. В сервисе уже ограничили голосовые звонки. Кроме того, Роскомнадзор высказывал схожие претензии к мессенджеру и заявлял, что не видит со стороны его разработчиков движения по части блокирования неугодного контента.

«Что касается Telegram, вопросы к нему ровно те же, что и к WhatsApp*. Они остаются, потому что у нас есть правила организаторов распространения информации, правила социальных сетей. И в этом смысле мы не делаем никаких исключений, мы никаких специальных требований ни к WhatsApp*, ни к Telegram не предъявляем», — предупредил накануне председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

Однако, как полагает Арефьев, основатели ресурса всё-таки смогут договориться с Роскомнадзором, так как политика их мессенджера сильно отличается от WhatsApp*.

«Риски блокировки Telegram, безусловно, существуют, но его архитектура делает эту задачу для регулятора технически гораздо более сложной. Политика компании Telegram основана на принципах приватности и сопротивления цензуре, что создает иной контекст для переговоров с властями», — подытожил эксперт.

