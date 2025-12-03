Откуда 112 миллионов на 5-комнатную квартиру в центре Москвы? Кто такая главная жертва «эффекта Долиной» Полина Лурье

Рассказываем подробности биографии Полины Лурье Источник: соцсети Полины Лурье / Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Скандал вокруг Ларисы Долиной набирает обороты. Народную артистку высмеивают и отменяют в социальных сетях, а депутаты всерьез задумываются о реформах в законе. В борьбе за свою квартиру она породила уникальный в судебной практике прецедент, который пользователи Сети окрестили «эффектом Долиной». В августе 2025 певица продала пятикомнатную квартиру в столичных Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. За сделку она получила 112 миллионов, после чего перечислила их мошенникам, а когда опомнилась, обратилась в суд. Он встал на сторону артистки — ей вернули недвижимость, а мошенники получили по 7 лет колонии. За бортом оказалась лишь покупательница: она осталась без элитной квартиры и денег. MSK1.RU рассказывает о первой жертве «схемы Долиной» — 35-летней Полине Лурье.

Скандал с участием Ларисы Долиной продолжает набирать обороты Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Социолог с влиятельным папой Полина Лурье (в девичестве Филатова. — Прим. ред.) родилась в Москве в апреле 1990 года. Ее мама, Светлана Филатова, окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова (РНИМУ) и работала врачом-аллергологом. Отец Полины — Александр Собачкин — видная фигура в сфере IT, кандидат физико-математических наук. В прошлом он был директором по разработке в одном из подразделений американской корпорации Mentor Graphics. Компания выпускала программное обеспечение (ПО) для разных видов электроники. После того как в 2017 году фирму поглотил Siemens, он стал директором направления R&D (отдел исследований и разработок. — Прим. ред.) объединенного холдинга. Сейчас Александр Собачкин трудится директором центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1 (до 2021 года «Техносерв». — Прим. ред.). Компания была основана в 1992 году бывшими владельцами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сейчас Т1 — это многопрофильный IT-холдинг. Согласно отчетам за 2024 год, выручка компании превысила 249 миллиардов рублей , а чистая прибыль — 52,2 миллиарда . Компания является крупнейшим системным интегратором в России и активно работает с государственными заказами.

Отец Полины — Александр Собачкин — видная фигура в сфере IT Источник: Российский форум «Микроэлектроника» / YouTube

После окончания школы Полина поступила на факультет социологии в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), который окончила в 2007 году. В дальнейшем она пошла по стопам отца и закрепилась в сфере IT. Она трудится в компании «Кадфло». Эта фирма занимается разработкой и поставкой инженерных решений для промышленных предприятий. По данным «Контур.Фокуса», в 2024-м выручка «Кадфло» составила 1,3 миллиарда рублей , а чистая прибыль — 24 миллиона . В СМИ Полину представляли как мать-одиночку. Она была замужем за предпринимателем Евгением Лурье, от которого родила сына. С 2015 по 2017 год Евгений Лурье был владельцем компании ЗАО «НИАТ-МАШ», поставлявшей металлоконструкции для складов от европейского производителя PromStahl. На момент его ухода из компании выручка составила 187 миллионов рублей, сейчас же фирма признана банкротом. Известно, что сейчас пара живет раздельно, а воспитанием ребенка Полина занимается самостоятельно. В 2024 году Полина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности она указала аренду и управление недвижимостью.

Известно, что Полина Лурье, как и многие члены ее семьи, работает в сфере IT и воспитывает в одиночку ребенка Источник: соцсети Полины Лурье

В семье, помимо Полины, росли еще трое детей. Примечательно, что все они носят фамилию матери. Старший брат Полины, 39-летний Николай, учился во Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. С 2022 года он числится генеральным директором ООО «Редеве». По данным «Контур.Фокуса», фирма занимается грузовыми перевозками. Помимо этого, он руководит ООО «Стеллар-Т», которое торгует программным обеспечением. Еще один брат Полины, 29-летний Степан, окончил МГТУ имени Баумана. Как пишет «Регнум», он занимает должность старшего инженера-программиста в компании Criteo на Кипре. Эта компания — один из ключевых игроков на мировом рынке в сфере рекламы. Также у Полины есть младшая сестра — 26-летняя Татьяна. Сведений о ней в открытых источниках не так много. Известно, что в прошлом девушка занималась бальными танцами на профессиональном уровне. Честно заплатила, но осталась ни с чем По словам самой Полины Лурье, сделка по покупке квартиры была добросовестной и открытой. Она лично встретилась с Ларисой Долиной для подписания документов и не видела причин сомневаться в адекватности продавца. Полина отдала за элитную квартиру в центре Москвы 112 миллионов рублей. Эта сумма в два раза меньше рыночной стоимости.

По словам Полины Лурье, она лично встречалась с Ларисой Долиной, чтобы провести сделку Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Позже вскрылось, что Долина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Они убедили певицу, что для поимки преступников ей нужно провести фиктивную продажу квартиры, а вырученные средства перевести на «безопасный счет». Доверившись им, исполнительница подписала договор купли-продажи и передала мошенникам не только деньги от сделки, но и свои личные сбережения. Ущерб, нанесенный певице, оценили в 200 миллионов рублей. В итоге Долина отказалась освобождать квартиру и подала в суд на Лурье. Поначалу москвичка отрицала, что покупала недвижимость у певицы. Но потом подала встречный иск с требованием выселить Ларису Долину, ее дочь и внучку.

Источник: Mos-gorsud.ru

Тяжбы тянулись более полугода: суды последовательно встали на сторону Ларисы Долиной как потерпевшей от мошенничества. Они признали сделку недействительной и вернули права на квартиру народной артистке. Помимо этого, Полине Лурье отказали в двусторонней реституции — механизме, при котором каждая сторона обязана вернуть другой всё полученное по недействительной сделке. Суд указал, что Лурье может требовать возмещения ущерба с осужденных мошенников в рамках уголовного дела. «Никто там ни у кого на улице с пистолетом ничего не отбирал. Никто же не удосуживается погрузиться в процесс реальных следственных действий, которые привели к определенным выводам», — заявил менеджер звезды Сергей Пудовкин после завершения тяжб. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила 1 декабря, что планирует подать жалобу в Верховный суд и продолжить бороться за элитное жилье клиентки.