В Госдуме и РКН грозят запретить Roblox. Как детская игра стала угрозой обществу

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию «Абзац» резко высказался о компьютерной игре Roblox. Вслед за ним — Роскомнадзор (РКН) рассказал, что уже не раз требовал удалить оттуда непотребный контент. Повод вспомнить о Roblox — нашумевшее в Петербурге убийство 13-летней девочкой своей мамы и поджог квартиры. «Фонтанка» разбиралась, какая между ними связь и стоит ли родителям бояться этой игры и запрещать детям играть в нее. Жуткая трагедия случилась в Петербурге 26 ноября. Приехав на квартирный пожар, спасатели и Росгвардия обнаружили истекающую кровью женщину и ее дочь. Спустя короткое время девочка призналась, что сама зарезала маму кухонным ножом и подожгла квартиру. Причина — якобы слишком строгое воспитание. Злые игры Вскоре журналисты нашли на давно заброшенной страничке девочки записи видео с фрагментами игры Roblox. Сняты они были 4 года назад, когда ребенку было 9 лет. На одном из них ее персонаж совершал движения, похожие на танец, посреди горящего дома. На другом — нес на руках раненого другого персонажа. Роликов было много, причем вполне невинных, обычные игры в виртуальном мире. Но сложив два и два, журналисты сделали вывод: убийство готовилось давно, а его сценарий «отрабатывался» в игре. Реагировать на такие сообщения надо быстро. Уже на следующий день заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил в СМИ: «Следствие должно изучить все обстоятельства дела, насколько игра была важной. Если окажется, что ребенок был нормальным и не было никаких проблем среди родственников, в семье или школе, а вся проблема была исключительно в игре, конечно, это и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]». О том, что следователи внимательно изучают все возможные версии трагедии, «Фонтанка» знает. Более того, к изучению внутреннего мира девочки уже подключились специалисты другого, более подходящего профиля. А вот стоит ли на повестке дня вопрос о связи убийства и компьютерной игры и будет ли следствие исполнять пожелание депутата Матвейчева — с этим труднее. С высокой долей вероятности, опираясь на доступные редакции источники информации, можем сказать: нет. Однако то, что «в этом "Роблоксе" творится дичь», — мнение не только депутатов и обывателей. Об этом говорят в частных разговорах и сами полицейские. Например, своим детям они в Roblox играть запрещают. Тут они разделяют позицию депутата Матвейчева: «Сама по себе проблема игромании стоит во весь рост, и какие-то ограничительные меры должны вводиться на эти игры. Всё больше и больше подобных случаев возникает. И конечно, игры не такие безобидные, они могут быть информационным оружием против самых незащищенных [членов общества] — детей». В Роскомнадзоре поделились своим опытом общения с администрацией Roblox. В игре, говорят в ведомстве, есть масса неподобающего контента, который негативно сказывается на духовно-нравственном развитии детей, «а также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий». «В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — указано в сообщении, опубликованном изданием «Абзац». Что родителям надо знать о «Роблоксе» Понять страхи родителей — а в погонах они или нет, это уже неважно — в целом можно. Однако, прежде чем верить на слово депутату Матвейчеву, давайте сами разберемся, с чем мы имеем дело. Первое. Roblox — это гигантская индустрия по зарабатыванию денег. Причем в прямом смысле этого слова — на детях. Рыночная капитализация компании Roblox Corporation на данный момент превышает 66 миллиардов долларов. Например, у «Газпрома» сейчас — около 35 миллиардов. Выручка за III квартал 2025 года составила около 2 миллиардов долларов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Ежедневно на ее серверы приходит более 150 миллионов уникальных пользователей, а число тех, кто хотя бы раз оплатил что-то в игре, — 35,8 миллиона человек (+88% к прошлому году). Из них 56% — младше 16 лет, а 20% — даже младше 9 лет. В России крупные компании не брезгуют «Роблоксом» и также создают свои промометавселенные с солидным числом участников. Так, у Roblox-вселенной «Ашана» больше 8 миллионов пользователей, у «Дикси» — 7,5, у «Пятерочки» — 6,3, у «Самоката» — 5,4 миллиона. Миллионные аудитории там собирают и «Растишка», и «Фрутелла», и даже «Сбер Спасибо» (2 миллиона визитов), а недавно и «Роскосмос». Молодая аудитория нужна всем.

Менеджмент компании владеет крупными пакетами акций и кровно заинтересован в росте их котировок, которые, кстати, всего за год выросли почти на 60%. Так что репутация — очень больное место для компании. По нему сильно бьют. Например, 5 ноября журналистка The Guardian рассказала о своем опыте игры под детским аккаунтом. Уже заголовок, мягко говоря, настраивал на критический лад: «Моя леденящая душу неделя в Roblox: сексуальное насилие и драка, как ребенок-аватар бродит по онлайн-миру». Незадолго до этого прокуроры трех штатов США почти одновременно подали иски к Roblox Corporation за то, что она якобы вводит в заблуждение родителей относительно предпринимаемых мер безопасности. Речь о том, что дети в ходе общения с другими игроками подвергаются психологическому насилию и даже домогательствам. «Мы не можем позволить таким платформам, как Roblox, продолжать работать в качестве цифровых игровых площадок для хищников», — заявил техасский прокурор в своем заявлении. На этом фоне акции компании рухнули на четверть всего за неделю. Ей пришлось оправдываться, отметив, например, что она не позволяет пользователям обмениваться изображениями и тесно сотрудничает с правоохранительными органами. «Мы разделяем приверженность генерального прокурора обеспечению безопасности детей и подростков в интернете, — говорится в заявлении компании. — Мы разочарованы тем, что вместо того, чтобы сотрудничать с Roblox над этой общеотраслевой проблемой и искать реальные решения, он решил подать иск на основе искажений и сенсационных претензий». Тут надо признать — проблема действительно существует, и она не выдуманная. Педофилы действительно используют Roblox для знакомства с детьми. Подобный случай произошел, например, в Екатеринбурге. С другой стороны, Roblox Corporation действительно прикладывает усилия, чтобы упорядочить ежедневное общение 150 миллионов пользователей. Например, те, кому еще не исполнилось 16 лет, не имеют права разговаривать голосом с другими персонажами — только переписываться в общем чате. Чтобы доказать свое право на это, надо проходить авторизацию с приложением своих реальных документов. Более того, с нового года игрокам надо будет проходить обязательную процедуру подтверждения возраста, чтобы даже зайти в игру. Планируется, что это будет делаться на основе анализа искусственным интеллектом изображения игрока. Таким образом Roblox Corporation намерена исключить ситуации, когда взрослые люди прикидываются детьми. Уже сейчас в общем чате невозможно написать матерные слова — они автоматически размываются в диалогах. Хулиганам приходится выкручиваться, чтобы как-нибудь написать плохое слово так, чтобы система его не распознала. Выходит потешно. Тем не менее полностью исключить возможные риски для детей, конечно, невозможно. Всё же регулировать общение 150 миллионов человек и ликвидировать педофилию как класс не удается даже властям, например, России, несмотря на куда более внушительный инструментарий и население всего в 147 миллионов. Ничего личного — просто бизнес Второе. На самом деле Roblox — это не игра в прямом смысле этого слова. По сути, это платформа для создания игр. Любой пользователь может сделать там свою игру — полностью с нуля или используя конструктор. Игры там по большей части довольно простенькие — идешь, что-то собираешь, что-то сбиваешь, приходишь быстрее всех или держишься дольше всех. Таких игр там наделаны сотни тысяч. Количество только тех, где побывало более миллиона пользователей, перевалило за 10 тысяч. В самых популярных сидят одновременно сотни тысяч человек. Например, в главный хит нынешних дней «99 дней в лесу», где надо противостоять страшилищам, которые в духе детских пугалок пытаются выгнать детей из лесного лагеря, одновременно играет 1,4 миллиона человек. Всего в игру зашли 18 миллиардов раз за всё время. Дисклеймер там такой: «Минимальный возраст 5+, Страх (редко/ мягкий), Насилие (редко/мягкий)». И это правда. Чудища там совершенно нестрашные, и бороться с ними надо логическим путем.

В симуляторе рыбалки Fish it! (1 миллион пользователей одновременно, всего 1,6 миллиарда посещений) вообще всё очень мирно: улучшаешь удочку и приманку — вытаскиваешь как можно большую рыбу. Минимальный возраст — 5+. Никаких предупреждений о страхе или насилии нет.

Недавний главный хит — «Укради Брейнрота» (630 тысяч одновременных игроков, всего 41 миллиард посещений). Брейнроты — это фантастические существа, некоторые их имена вы, конечно, слышали от детей: Тралалело Тралала (акула в кроссовках), Бомбардиро Крокодило (крокодил-бомбардировщик). Игрокам надо собирать таких персонажей — они приносят доход. Можно покупать их за внутреннюю валюту или красть у других игроков. Есть широкий выбор улучшений, которые усложняют и делают процесс более интересным. Из-за периодических драк игра имеет отметку «Насилие (редко/ мягкий)».

Еще один недавний фаворит, сейчас теряющий популярность — «Вырасти сад» (одновременно играют 200 тысяч человек, всего посещений 33 миллиарда). Из названия понятно, что надо искать редкие семена и выращивать из них фантастические растения. Также ограничение 5+, никакого насилия, никаких страхов.

Разумеется, есть в «Роблоксе» и игры с драками и стрельбой. В них такие же нелепые и смешные человечки мутузят друг друга, кто кого. Например, «Соперники» (Rivals, 200 тысяч игроков одновременно, всего 9 миллиардов посещений) — это как будто местная помесь Quake и Counter Strike. Только выглядит, конечно, всё максимально нереалистично. Никакой крови и кишок наружу. Тем не менее отметка «Насилие (редко/мягкий)».

Конечно, в Roblox есть и игры, создатели которых даже при всех ограничениях и специфической графике умудряются создавать реальную (почти) жестокость и даже весьма специфическое порно. Администрация платформы жестко отсеивает такие игры. Продержаться долго, а тем более стать популярной, чтобы привлечь какое-то значимое количество пользователей (хотя бы несколько десятков), у них шансов нет. Заинтересует ли детей участие в ритуальных убийствах или виртуальных оргиях настолько, чтобы специально искать их среди сотен тысяч обычных ходилок, собиралок, рыбалок и копалок, — наверное, во многом зависит уже от того, что им успели заложить в мозги родители, учителя и другие важные взрослые. А тут, согласитесь, депутатских расследований и запретов может не хватить, чтобы решить проблему. Так что да, проще бороться с Roblox Corporation. Мошенники в «Роблоксе» Кроме насилия и встреч с опасными незнакомцами, в Roblox, как и в любой другой виртуальной или реальной среде, существует проблема мошенничества. Те почти 2 миллиарда долларов выручки за третий квартал, о которых отчиталась Roblox Corporation, — это деньги, которые пользователи перевели со своих банковских карточек на покупку внутренней валюты — робаксов. Они идут на всевозможные улучшения и расширение возможностей в играх. Опасность № 1 — мошенники попытаются подсунуть ребенку какую-то ерунду в обмен на робаксы. Что является ерундой, а что реально крутая по местным меркам штука — вам не понять. Надо действительно долго и вдумчиво играть в Roblox, чтобы разбираться, что модно, а что нет, что стоит своих робаксов, а что нет. Это полностью соответствует нашим представлениям о том, какая сумочка стоит 500 рублей, а какая — 500 тысяч. Вот как выглядят дорогие вещи, которые продает сама компания Roblox Corporation.

А вот пример редкой вещи, созданной игроком, деньги за которую пойдут ему (за минусом комиссии). То есть, на самом деле, если очень сильно повезет, в «Роблоксе» можно даже зарабатывать деньги.

Так что если вам кажется, что ребенок тратит реальные деньги на «какую-то ерунду», решите сами, готовы ли вы к такому удару. В конце концов, купить ему конструктор, который он один раз соберет, а потом навсегда забросит, — это примерно то же самое. Просто вы морально не можете сопоставить ценность физических денег и виртуальных украшений. Пока. Ну и это вам решать, позволять ли ребенку такие траты. Все покупки в игре совершаются через официальный магазин. «Из рук в руки» никто вещи и деньги не передает. Однако в «Роблоксе» есть и жулики, которые могут пообещать ребенку какое-то улучшение или украшение в обмен на робаксы и ничего не дать. Это реализуется через механизм донатов — безвозмездных пожертвований. Сделать это может только создатель игры — одной из тех сотен тысяч, которые создают сами пользователи. Чтобы попасться на такую удочку, ребенок должен сперва найти эту игру среди океана других, зайти в нее и согласиться на условия жулика. Вероятность тут крайне маленькая, но не нулевая. Вот как выглядит запрос на донат, за который ты ничего не получаешь. Спутать его с чем-то довольно трудно.

Сколько стоят робаксы Опасность № 2 связана с нашими местными российскими особенностями. Мы не можем расплачиваться в Roblox нашими банковскими карточками. Поэтому приходится делать это обходными путями, покупая специальные карточки оплаты. Технически они выглядят как буквенно-цифровой код, который, если его ввести в нужном месте в своем аккаунте, добавит на ваш счет заранее оплаченное количество робаксов. Иногда для красоты этот код пишут на красивой карточке — обычно такое используется в качестве подарка. Но в основном вы просто переводите рубли и получаете взамен код на почту. И вот тут, разумеется, широкий простор для мошенников. Если очень сильно упрощать, то 1 робакс примерно равен 1 российскому рублю. Но в силу того, что такие транзакции требуют определенных затрат и плюс это тоже своего рода немаленький бизнес, как правило, продавец «накручивает» свою прибыль. То есть карточка на 2000 робаксов будет стоить 2200 рублей или 3000 — в зависимости от жадности продавца. Покупая код на робаксы, вы рискуете. И более высокая наценка — не гарантия того, что вас не обманут, подсунув неработающий код. Как правило, почти на 100% безопасны покупки карточек на маркетплейсах, но опять же, 0,0001% вероятности обмана — это тоже вероятность. Детский взгляд: код — не инструкция к действию Пока взрослые спорят о запретах, главные пользователи относятся к игре куда проще. У троих детей сотрудников редакции — 9, 14 и 16 лет — мы спросили, кажется ли им опасной среда в «Роблоксе». Все трое активно там присутствуют и все трое сказали, что не испытывают там негативных эмоций или чувства опасности: «Да, иногда там надо кого-то убивать или захватывать, но это именно детская игра».

«Да, это открытая платформа и там можно делать почти что угодно. Но от наркотиков тоже люди умирают и убивают и много еще от чего, но мы же понимаем разницу и чувствуем границы».

«Так а как это вообще связано? Если человек сумасшедший, он и есть сумасшедший. Ну хорошо, запретят "Роблокс" . И вообще игры. Но сумасшедшие останутся. И будут прорабатывать план на бумаге. Дальше что? Запретить бумагу? Вообще, игра — это просто код, а не инструкция к действию». Детская логика оказалась безжалостна к взрослым аргументам. Как уберечь ребенка от «Роблокса» В функционале игры заложены возможности для родительского контроля. Можно сделать так, чтобы ребенок не мог играть в «страшные» игры или игры с «насилием». Можно полностью отключить возможность общения с другими персонажами: бить их будет можно, а поговорить — никак. На компьютере или телефоне очень просто устанавливаются ограничения по времени игры. Однако всё это работает, только если родитель решит серьезно разобраться с тем, как это всё устроено и от чего конкретно надо спасать ребенка. Если же вас просто бесит, что он целыми днями сидит уткнувшись в свой телефон и играет в эту свою дурацкую игру, тут вопрос совсем в другом, и его надо внимательно изучить. Речь может пойти как о серьезном случае игромании, когда надо уже обращаться к специалисту, так и о том, что ребенку просто скучно и нет никаких альтернатив телефону. Тут уже снова вопрос к родителям и другим важным взрослым. «То, что произошло недавно в Петербурге, — трагическое событие, в котором уже установлен факт того, что поведение ребенка вызывало определенные опасения взрослых еще до самого события: девочка уходила из дома и состояла на внутришкольном учете. Вряд ли кто-то в качестве первопричины всех последствий возьмет на себя ответственность утверждать, что это из-за компьютерной игры, а не из-за недосмотра взрослых, пропустивших надлом неокрепшей психики и не предпринявших никаких мер, кроме формальных (заранее приношу извинения тем, кто, возможно, участвовал как-то в жизни этого ребенка, но всё равно произошла вот такая вопиющая трагедия)», — рассуждает психолог Алена Мургина. По ее словам, если стремление ребенка заранее продумать сценарий нехорошей ситуации реально существует, то оно может быть реализовано далеко не только в компьютерной игре, но и в рисунках или в записях в дневнике. Винить в таком случае фломастеры или карандаш — как-то совсем нелепо. «Феномен новой формы онлайн-контактов, при котором пока нет выработанных правил и фильтра, действительно встал перед нами в полный рост, — признаёт Алена Мургина. — Я за то, чтобы эти правила разработали. Пока своих детей учу, что онлайн-общение — только иллюзия дружбы и что друг — это только тот, кого можно познакомить с родителями. Если нельзя (и друг сам это говорит), значит, он ОПАСНЫЙ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Не можете запретить — возглавьте Вообще, прежде чем запрещать что-то, есть смысл самому разобраться, о чём идет речь, а не доверять лишь словам каких-то английских журналистов или российских депутатов. В конце концов, речь идет о вашем ребенке, а не об их. Первое и самое простое, что вы можете сделать совершенно бесплатно, — попросить ребенка показать, как он играет в «Роблокс» и в какие игры. Почти наверняка он согласится и даже будет рад. Если всё же откажется — это повод спросить, а что же там есть такого, чего нельзя показывать родителям. Ну и дальше запрет уже будет куда более осмысленным действием. Попросив ребенка показать его игру, в которой он считает себя экспертом и в которой хорошо разбирается, вы убьете трех зайцев. Во-первых, дадите ему возможность показать себя с лучшей — на его взгляд — стороны. Во-вторых, своими глазами увидите все те ужасы и кошмары, о которых говорят журналисты и депутаты (или нет). Ну а в-третьих, просто проведете с ребенком хотя бы минут 20. И это будет уже не так, что он сидит эти 20 минут в «своем дурацком "Роблоксе" », а общается с папой-мамой, причем в комфортной для него среде. Если для вас она не так комфортна и кажется нелепой и бессмысленной, ну просто представьте себе, каково ребенку ходить с вами во всякие скучные взрослые места типа МФЦ. Будьте добры к нему и постарайтесь хотя бы с ходу не критиковать его и не осуждать за те или иные слова или поступки в игре. Это будет трудно. Но продержитесь хотя бы 20 минут. Ведь взрослый в этой ситуации — как раз вы. Что касается маленьких детей или младшей школы, есть хорошая идея: «Первые 15 минут в любой новой игре ребенок играет со взрослым», — предлагает Алена Мургина. Потому что именно родитель является проводником безопасности. И если он игнорирует эту свою роль, ребенку приходится справляться самому, говорит эксперт. «Дети очень быстро улавливают атмосферу, в которой определены правила или где правил нет. Если ребенок заходит в игру со взрослым, он начинает принимать, что взрослые могут быть рядом постоянно. Но это не значит, что можно терять бдительность: креативность мошенников всё равно может работать на опережение. Всё равно нельзя ничего, что связано с детьми, отдавать детям на самоорганизацию и полагать, что они справятся без взрослых».