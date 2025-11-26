В Госдуме предложили увеличить размер больничного (но не для всех): что хотят изменить

Многие россияне отказываются уходить на больничный, чтобы не терять доходы. Такое поведение пагубно сказывается на их здоровье. Поэтому член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина предложила пересмотреть формулу расчета данных выплат. Что должно измениться, согласно данной инициативе, — расскажем в нашем материале.

Сейчас размер компенсации зависит от страхового стажа и официальной зарплаты каждого отдельного работника:

если человек работает менее пяти лет, выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года;

от пяти до восьми лет — 80%;

более восьми лет — 100%, но не выше максимального лимита.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность пересмотра формулы расчета выплат по больничным. Сейчас многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе. Такое неправильное отношение к своему здоровью приводит к хроническим заболеваниям, а иногда и к очень печальным случаям», — сказала Косихина.

По ее мнению, такая возможность есть. В особенности для людей, чей заработок равен или немного превышает МРОТ с добавлением от 3 до 5% к основному больничному для данной категории граждан за счет средств работодателя.