В Госдуме предложили увеличить размер больничного (но не для всех): что хотят изменить

Многие россияне отказываются уходить на больничный, чтобы не терять доходы. Такое поведение пагубно сказывается на их здоровье. Поэтому член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина предложила пересмотреть формулу расчета данных выплат. Что должно измениться, согласно данной инициативе, — расскажем в нашем материале.
Сейчас размер компенсации зависит от страхового стажа и официальной зарплаты каждого отдельного работника:
если человек работает менее пяти лет, выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года;
от пяти до восьми лет — 80%;
более восьми лет — 100%, но не выше максимального лимита.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность пересмотра формулы расчета выплат по больничным. Сейчас многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе. Такое неправильное отношение к своему здоровью приводит к хроническим заболеваниям, а иногда и к очень печальным случаям», — сказала Косихина.
По ее мнению, такая возможность есть. В особенности для людей, чей заработок равен или немного превышает МРОТ с добавлением от 3 до 5% к основному больничному для данной категории граждан за счет средств работодателя.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный федеральным законом минимум оплаты труда в месяц, действующий одновременно на всей территории России. С 1 января 2025 года он составляет 22 440 рублей в месяц.
«Считаю, что такие меры, несомненно, позволят укрепить социальную защиту граждан, мотивировать их заботиться о своем здоровье и в конечном итоге повысить общую производительность труда», — добавила Косихина.
России предложили ввести возможность временного адаптивного режима труда, который позволит гражданам работать на больничном и не терять доход. документах говорится, что действующее законодательство предусматривает только бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). Это не соответствует современным реалиям, когда некоторые сотрудники при нетяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме.