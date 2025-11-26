НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,96
EUR 90,97
Экопроекты российских компаний
Объединение детских домов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Страна и мир В Госдуме предложили увеличить размер больничного (но не для всех): что хотят изменить

В Госдуме предложили увеличить размер больничного (но не для всех): что хотят изменить

Люди отказываются лечиться из-за потери в доходах

265
Из-за отказа от больничного растет число хронических заболеваний | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИз-за отказа от больничного растет число хронических заболеваний | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Из-за отказа от больничного растет число хронических заболеваний

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Многие россияне отказываются уходить на больничный, чтобы не терять доходы. Такое поведение пагубно сказывается на их здоровье. Поэтому член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина предложила пересмотреть формулу расчета данных выплат. Что должно измениться, согласно данной инициативе, — расскажем в нашем материале.

Сейчас размер компенсации зависит от страхового стажа и официальной зарплаты каждого отдельного работника:

  • если человек работает менее пяти лет, выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года;

  • от пяти до восьми лет — 80%;

  • более восьми лет — 100%, но не выше максимального лимита.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность пересмотра формулы расчета выплат по больничным. Сейчас многие работники вынуждены не оформлять листок нетрудоспособности, чтобы не потерять в доходе. Такое неправильное отношение к своему здоровью приводит к хроническим заболеваниям, а иногда и к очень печальным случаям», — сказала Косихина.

По ее мнению, такая возможность есть. В особенности для людей, чей заработок равен или немного превышает МРОТ с добавлением от 3 до 5% к основному больничному для данной категории граждан за счет средств работодателя.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный федеральным законом минимум оплаты труда в месяц, действующий одновременно на всей территории России. С 1 января 2025 года он составляет 22 440 рублей в месяц. 

«Считаю, что такие меры, несомненно, позволят укрепить социальную защиту граждан, мотивировать их заботиться о своем здоровье и в конечном итоге повысить общую производительность труда», — добавила Косихина. 

России предложили ввести возможность временного адаптивного режима труда, который позволит гражданам работать на больничном и не терять доход. документах говорится, что действующее законодательство предусматривает только бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). Это не соответствует современным реалиям, когда некоторые сотрудники при нетяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Выплаты и пособия Больничный МРОТ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
42 минуты
Для тех, у кого небольшие заработные платы, не выгодно ходить на больничный, т.к. расчет берется за 2 года и коэффициент 730 дней, и если в этот период не было высоких премиальных, то больничные мизерные.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление