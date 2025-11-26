Оффлайн‑выживание. Как работает тайная сеть для связи, которой не грозит отключение интернета

В последние дни во многих городах страны опять усугубились проблемы с мобильным интернетом. Жители приспосабливаются к «детоксу» по-разному: одни перешли на приложения из так называемого «белого списка», другие — изучили все существующие точки городского Wi-Fi и активно ими пользуются. Правда, эти способы не самые надежные, проблемы с выходом в Сеть с телефона все еще остаются. А в некоторых местах нельзя не только выйти в интернет, но и просто позвонить.

Есть и другой, куда менее известный, метод оставаться на связи. Им занимаются во всем мире. Как это работает, каким образом можно присоединиться к движению и насколько дорого обходится такое удовольствие — в материале наших коллег из NN.RU.

Meshtastic: что это такое и как работает

Речь пойдет о международном проекте Meshtastic, который популяризирует децентрализованную радиосеть для обмена сообщениями с использованием технологии Long Range. Такая сеть совершенно самостоятельна, и ей не нужен интернет. Состоит она из множества устройств, каждое из которых может быть как клиентом, который подключается к сети, так и ретранслятором, который усиливает и расширяет сеть.

Передавать сообщения можно напрямую между двумя устройствами, вести приватные чаты, а можно — сразу на несколько. Насколько далеко получится передать сигнал, зависит от множества факторов: рельефа местности, плотности застройки, расположения и плотности узлов сети, технических особенностей узлов и даже атмосферных условий.

Устройства Meshtastic бывают стационарные и мобильные. Первые имеют внешнюю антенну и постоянное питание. Вторые можно носить с собой. Все устройства подключаются к клиентским приложениям на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах через Bluetooth или Wi-Fi. Конкретный метод подключения зависит от технических возможностей устройства. А с помощью приложения можно обмениваться сообщениями в общих и приватных каналах.