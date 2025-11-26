Оффлайн‑выживание. Как работает тайная сеть для связи, которой не грозит отключение интернета

В последние дни во многих городах страны опять усугубились проблемы с мобильным интернетом. Жители приспосабливаются к «детоксу» по-разному: одни перешли на приложения из так называемого «белого списка», другие — изучили все существующие точки городского Wi-Fi и активно ими пользуются. Правда, эти способы не самые надежные, проблемы с выходом в Сеть с телефона все еще остаются. А в некоторых местах нельзя не только выйти в интернет, но и просто позвонить.
Есть и другой, куда менее известный, метод оставаться на связи. Им занимаются во всем мире. Как это работает, каким образом можно присоединиться к движению и насколько дорого обходится такое удовольствие — в материале наших коллег из NN.RU.
Meshtastic: что это такое и как работает
Речь пойдет о международном проекте Meshtastic, который популяризирует децентрализованную радиосеть для обмена сообщениями с использованием технологии Long Range. Такая сеть совершенно самостоятельна, и ей не нужен интернет. Состоит она из множества устройств, каждое из которых может быть как клиентом, который подключается к сети, так и ретранслятором, который усиливает и расширяет сеть.
Передавать сообщения можно напрямую между двумя устройствами, вести приватные чаты, а можно — сразу на несколько. Насколько далеко получится передать сигнал, зависит от множества факторов: рельефа местности, плотности застройки, расположения и плотности узлов сети, технических особенностей узлов и даже атмосферных условий.
Устройства Meshtastic бывают стационарные и мобильные. Первые имеют внешнюю антенну и постоянное питание. Вторые можно носить с собой. Все устройства подключаются к клиентским приложениям на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах через Bluetooth или Wi-Fi. Конкретный метод подключения зависит от технических возможностей устройства. А с помощью приложения можно обмениваться сообщениями в общих и приватных каналах.
Таким образом, для работы сети Meshtastic пользователи покупают или собираются специальные устройства. От их числа зависит, насколько сеть развита в конкретном городе. И уже после подключения через приложение можно поддерживать связь, независимо от возможности выхода в интернет. Но рассчитывать на что-то большее, кроме обмена текстовыми сообщениями, нельзя.
Как подключиться к сети Meshtastic
Энтузиаст рассказал, что порог вхождения в сеть Meshtastic достаточно низкий, если говорить о финансовых затратах. Он составляет примерно три тысячи рублей. Купить надо плату, корпус и, желательно, проверенную антенну. Все это можно заказать на маркетплейсах. Некоторые полностью собирают устройство с нуля самостоятельно.
— Продвинутых электронщиков больше интересует возможность вообще спроектировать устройство самостоятельно. Благо проект открытый и в Сети очень много вариантов успешных реализаций. Самостоятельно спроектировать плату, заказать ее под определенный корпус, собрать, протестировать, оптимизировать. Все это — отличное хобби и поле для экспериментов.
Желающим присоединиться к проекту собеседник советует для начала вступить в городской телеграм-канал и прочитать рекомендации, которые уже подготовлены. Эксперт говорит, что не стоит самостоятельно бросаться покупать технику. Есть риск купить устройство, несовместимое с местной сетью.
— Наши комьюнити Meshtastic очень дружелюбное, готово помочь новичкам, чтобы минимизировать их потери времени и средств, а также дать понять практическую ценность технологии. Я сознательно не говорю про частоты, на которых устройства работают, и про настройки, чтобы особенно шустрые граждане не кинулись покупать то, что потом придется продавать за ненадобностью, — заключил радиолюбитель.
Судя по всему, в ближайшее время сеть будет только развиваться. Ведь пока на горизонте не маячит возвращение к привычной жизни со стабильно работающим мобильным интернетом.