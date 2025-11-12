Жительница Кузбасса не растерялась, когда затопило подвал ее дома: она начала разводить там карпов. Новости 12 ноября

В подвале у женщины живут 11 карпов и чувствуют себя прекрасно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 ноября.

Миллионы семей рискуют лишиться доступа к одной из ипотек

Многие семьи могут столкнуться с невозможностью оформить семейную ипотеку. В первую очередь это коснется супружеских пар с одним ребенком.

Власти продумывают возможности дифференцированной ставки по ипотеке — чем больше у семьи детей, тем ниже будет ставка. Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пары с одним ребенком смогут взять ипотеку по 10% или 12%, семьи с двумя детьми — под 6%, а многодетные — под 4%.

«Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 миллионов российских семей», — сообщили «Известиям» эксперты сервиса «Домклик».

Если ставку по ипотеке повысят, то ежемесячный платеж по кредитам увеличится в полтора раза. Еще в два с половиной раза вырастет и переплата.

Сегодня число семей с одним ребенком до шести лет составляют до 40% всех получателей льготной ипотеки, доля многодетных семей в этом списке — менее 1%. Кроме того, примерно 20% семей с тремя и более детьми относятся к малообеспеченным, что мешает им взять кредит на покупку жилья.

Цены на авиабилеты в праздники хотят снизить, а на море можно слетать за копейки

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила установить потолок цен на авиабилеты в праздничные дни. В своем обращении к министру транспорта РФ Андрею Никитину она отметила, что из-за сильного подорожания билетов многие люди не могут позволить себе отдых или поездки к близким.

Контролировать цены на билеты можно будет с помощью специальной системы, которая позволит покупать билеты заранее и по более выгодным ценам. Политик добавила, что праздничные дни должны давать людям возможность встречаться с родными и знакомиться с культурой разных регионов.

Если вы хотите провести зимние каникулы у моря, но не хотите далеко лететь или беспокоиться о курсе валют, то есть хорошая новость: российские курорты предлагают отличные варианты: цены начинаются от 23 000 рублей на человека. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала предложения по отдыху на морских курортах. Подробнее о них мы рассказали здесь.

Рабочую неделю предлагают сократить, но не всем

Новая мера поддержки появится в России. Депутаты внесли в правительство законопроект о сокращенной рабочей неделе для родителей, воспитывающих трех и более детей.

Если законопроект примут, он начнет действовать уже с 1 марта 2026 года. Тогда один из родителей в многодетной семье сможет работать не более 30 часов в неделю вместо стандартных 40. Предложение уже направили в правительство.

Депутаты отмечают, что многодетные семьи, несмотря на повышенную нагрузку, не имеют льготных условий труда. Родители из-за постоянной работы и других обязательств в быту и семье испытывают стресс.

«В сутках тем временем по-прежнему всего 24 часа, а значит, многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи», — пояснил он.

Авторы подчеркивают, что 40-часовая неделя не оставляет родителям времени на полноценное участие в жизни детей, что снижает качество воспитания детей.

Ребенку оторвало пальцы, когда он поднял сверток денег в Подмосковье

В подмосковном Красногорске школьник подобрал купюру, которая взорвалась у него в руке. Из-за этого ребенку оторвало пальцы. О происшествии нашим коллегам из MSK1.RU сообщил очевидец — местный тренер Владимир Шарупич.

Ребенок подобрал «деньги» на детской площадке — те взорвались в его руке. Мальчику оторвало пальцы Источник: «Красногорск Сегодня» / Telegram

По словам мужчины, ребенок шел на тренировку через детскую площадку и на улице Пионерской подобрал с земли «деньги». Сам мужчина не видел, что именно поднял мальчик, но, по сообщениям других очевидцев, это оказалось завернутое в денежную купюру взрывное устройство, начиненное гвоздями. В этот момент оно сдетонировало.

«Я видел, как мальчик лежал на земле с кровавыми руками», — рассказал MSK1.RU тренер.

На место происшествия приехала скорая помощь. После этого мальчика доставили в больницу имени Рошаля и провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако школьнику пришлось провести ампутацию.

Школьнику сделали операцию Источник: «Красногорск Сегодня» / Telegram

Зарплаты перестанут расти в 2026 году

В следующем году россиян ждет рост зарплат, но с важной оговоркой. В Центробанке провели опрос, благодаря которому выяснили, что номинальная зарплата повысится на 8,4%. Однако реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию, увеличится куда скромнее: всего на 2,7%.

Прогноз ЦБ сильно расходится с оценками Минэкономразвития: там ожидают рост на 5,7%. К тому же нынешний темп роста зарплат (4,4%) тоже выше ожидаемого в следующем году.

Для ориентира: по данным Росстата, за январь — август средняя зарплата в стране составила 96 тысяч рублей. Подробнее о том, почему замедляется рост зарплат, где они вырастут, а где слегка покроют инфляцию, мы рассказали здесь.

В девяти регионах России наступят суровые морозы

В ближайшие дни в девяти регионах России ожидается резкое похолодание с температурами до -43 °C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Морозы будут на 7–13 градусов ниже климатической нормы. В Ненецком автономном округе, Республике Коми и на севере Урала, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах прогнозируются температуры от -25 до -33 °C.

В Сибири на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края ночью с 12 по 14 ноября температура опустится до -29 до -39 °C, в Иркутской области с 13 по 15 ноября — до -34 °C. На Дальнем Востоке на севере Якутии температура достигнет -43 °C, в Магаданской области и на Чукотке — до -38 °C.

Вильфанд назвал эти условия аномальными, так как они значительно ниже многолетних значений для середины ноября.

Возраст уголовной ответственности снизили до 14 лет

В России ужесточили уголовное наказание за диверсии. Законопроект об этом одобрил Совет Федерации.

Закон вводит уголовную ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в диверсию. Подростки с 14 лет смогут нести ответственность за:

содействие террористической деятельности;

организацию террористического сообщества;

диверсию;

содействие диверсионной деятельности;

прохождение обучения в целях осуществления диверсий;

организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, новый закон ужесточает порядок отбывания наказания для осужденных за диверсии. Подробнее об этом мы рассказали тут.

150 «падающих звезд» в час можно будет увидеть в середине декабря

Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на 14 декабря. В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что в час можно будет увидеть до 150 разноцветных «падающих звезд».

«Каждый год в середине декабря Земля пересекает след астероида Фаэтон, и ночное небо дарит одно из самых ярких космических явлений — метеорный поток Геминиды, названный в честь созвездия Близнецов (Gemini). Пик активности в 2025 году придется на ночь с 13 на 14 декабря. В это время „звезды“ будут летать по всему ночному небу — до 150 желтых, зеленых, красных и синих метеоров в час», — говорится в сообщении.

За метеорами можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако наблюдения может омрачить высокая облачность.

Банки обяжут возвращать деньги при взломе приложения

Центробанк прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы. Об этом заявил в интервью директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме „Кибербезопасность в финансах“», — сказал он РИА Новости.

По рекомендациям ЦБ, банки уже улучшили свои мобильные приложения. Теперь в них есть функция, которая проверяет устройство пользователя на наличие вирусов и вредоносного ПО.

Жительница Кузбасса развела карпов в затопленном подвале многоэтажки

В Кузбассе в городе Белово женщина развела карпов в затопленном подвале многоквартирного дома. Так она пытается привлечь внимание властей к проблеме затопления домов.

Жители Белово уже на протяжении десяти лет страдают о этой проблемы. Участки, подвалы и погреба постоянно топит грунтовыми водами. Этой осенью ситуация достигла критической точки. По данным Общероссийского народного фронта, в Кемеровской области грунтовые воды поднялись до угрожающего уровня и начали проникать в жилые помещения.

«Дорогие друзья! Очень прошу вашей огласки! Я тону!!! Печка в подвале под водой, отапливать ею дом невозможно!» — рассказала сибирячка Любовь на своей странице в социальной сети.

Вот так живут карпы в подвале у женщины Источник: Белово Тонет / «ВКонтакте»

По ее словам, министр ЖКХ Кузбасса в курсе и оказывает хорошую помощь. Но в доме, купленном в ипотеку, на соседней улице уже рухнула стена. Женщина очень просит дать огласку.