«Позволить себе набрать воды в ванну могут не все»: семья из Бельгии переехала в Россию

Оливье и Ярослава поменяли Европу на Россию Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Семья из Бельгии — 48-летний Оливье Бриду, его жена Ярослава и маленький сын — переехали жить в Россию. Произошло это в конце 2024 года.

Пара с ребенком обосновалась в Ярославской области. Какое-то время они жили в Рыбинске, где открыли кафе уличной еды с настоящей бельгийской картошкой фри. А недавно перебрались в Ярославль. Здесь тоже планируют открыть свой ресторан.

Любовь к России у Оливье и Ярославы, как они сами говорят, возникла внезапно — во время туристической поездки в нашу страну. У Ярославы русские корни, но она всю свою жизнь прожила за границей, куда родители увезли ее маленьким ребенком. Оливье — бельгиец с итальянскими корнями — всегда хотел побывать в России.

Вместе они приехали в Россию в начале 2024 года и поняли, что хотят здесь остаться. По мнению пары в России комфортнее, чем в Европе. Здесь не такие большие налоги и цены на коммунальные услуги.

«В Бельгии после ковида цены на электричество, газ, воду резко пошли вверх. Эти блага в стране становятся роскошью. Семьи смотрят, нельзя ли опустить температуру на полградуса, чтобы меньше платить за отопление. Позволить себе набрать воды в ванну могут далеко не все из-за стоимости ресурса. Сейчас очень много компаний становятся банкротами из-за того, что дорого оплачивать коммунальные услуги. В России пропорционально зарплатам коммуналка обходится гораздо дешевле», — рассказал Оливье.

По сравнению с зарплатами в России дешевле и недвижимость.

«Мы сейчас смотрим дачи в пределах миллиона рублей. В Бельгии и за 10 миллионов ничего не купить. Дом, земля там стоят очень дорого. А здесь за приемлемую сумму ты можешь снимать квартиру, купить дачу, ездить на выходные туда и просто отдыхать», — удивляется Оливье.

А еще иностранцев в России поразила работа общественного транспорта.

«Всё прекрасно организовано. Поезда всегда приезжают вовремя. В Бельгии с этим просто катастрофа. Там поезда опаздывают не на минуты, а на часы», — подчеркнул Оливье

Кроме того, по словам Оливье и Ярославы, они чувствуют, что экономика России поднимается и многие сферы ждет дальнейшее развитие.

А еще пару подкупила семейственность русских людей и то, как здесь относятся к детям.

«Вы не представляете, как вам повезло! Наш сын здесь ходит в обычный детский садик у дома. И мы очень счастливы, что у него есть такая возможность. Дети днем спят, их кормят теплой едой. В Бельгии такого нет: там нет кроватей, дети днем не спят, едят бутерброды, которые принесли из дома. Никаких каш, булочек, супов. Здесь же шикарные условия, и к тому же по цене это доступно любому человеку», — рассказала Ярослава.

Переезжать куда-то из России семья не планирует. А вот возможности перебраться в другой город не исключают. Говорят: «Россия такая большая, мы еще почти нигде не были».