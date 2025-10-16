Хотите дольше отдыхать? Это возможно — лайфхак, как продлить себе ноябрьские праздники

Эксперт предупреждает, что ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России скоро начнутся длинные выходные. Их будет сразу три, но продолжительный отдых можно продлить. Как это сделать, рассказали — в материале.

«Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — поделилась с РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По словам эксперта, таким вариантом отпуска могут воспользоваться граждане, для которых финансовая выгода не является приоритетом, так как ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем.

После продолжительных выходных в ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5-го по 7-е число ноября. После этого граждане будут отдыхать 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).