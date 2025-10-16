НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
«Локомотив» разгромил ЦСКА
На Соколе сдали новый дом
Роман Костомаров в Ярославле
«Умные решения» в недвижимости
На что Петров пошел ради роли
Что с платными парковками
Как изменят облик Стрелки
Хартли VS Никитин
Ищут землю под новое кладбище
Чем живет рынок, проданный частнику
Страна и мир Хотите дольше отдыхать? Это возможно — лайфхак, как продлить себе ноябрьские праздники

Хотите дольше отдыхать? Это возможно — лайфхак, как продлить себе ноябрьские праздники

Однако такой способ может подойти не всем

99
Эксперт предупреждает, что ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUЭксперт предупреждает, что ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Эксперт предупреждает, что ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России скоро начнутся длинные выходные. Их будет сразу три, но продолжительный отдых можно продлить. Как это сделать, рассказали — в материале.

«Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — поделилась с РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По словам эксперта, таким вариантом отпуска могут воспользоваться граждане, для которых финансовая выгода не является приоритетом, так как ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем.

После продолжительных выходных в ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5-го по 7-е число ноября. После этого граждане будут отдыхать 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).

Следующий продолжительный отдых ждет россиян в новогодние каникулы в 2026-м году. Но из-за этого значительно сократятся майские праздники. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Праздник Отпуск День народного единства Работа Отдых Шестидневная рабочая неделя
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление