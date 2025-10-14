«20-летних красоток обойти не получилось». Как мать особенного ребенка отметили на конкурсе красоты в Дубае

Про Яну Креневу мы уже рассказывали, она любит участвовать во всевозможных конкурсах красоты. На этот раз она отправилась в Дубай, чтобы выступить в престижном международном конкурсе «Ты уникальная». Счастливая мама особенного ребенка, жена и многократная победительница конкурсов красоты в категории plus size показала и рассказала нашим коллегам из 29.RU, как прошло ее путешествие в ОАЭ и в какую номинацию ей удалось попасть.
«Некогда булки расслаблять»
Яне 34 года. Она работала судовым электромонтажником, сейчас активно развивает свой телеграм-канал, а еще она мама — воспитывает ребенка с аутизмом. Яна обожает конкурсы красоты и считает себя настоящей королевой. Выступления на подиуме помогли ей пережить сложный этап жизни, но вызвали непонимание и хейт со стороны окружающих. При этом комментаторы никогда не будут для нее препятствием, и даже более того — помогают стать еще увереннее.
Яна прилетела в Дубай 3 октября и вместе с другими участницами сразу приступила к репетициям.
«Вообще некогда булки расслаблять. Просыпаемся в 6 утра. Всё быстро, всё жестко — сейчас идут репетиции. Ноги отваливаются. Между репетициями успеваем немного погулять. Орала на воду, рыдала, глядя на небоскребы и всю красоту этого сильного и красивого города… На улице невыносимая жара, но она не мешает проживать эту прекрасную жизнь», — рассказывает Яна.
На конкурсе Яна будет выступать под номером 26. Репетиции разные — от проходов по подиуму до русских народных танцев.
«Мы фигачим русский народный под песню „Валенки не подшиты, стареньки“. Думаю, будет разнос».
«Пляжи закрыты — плавают акулы»
Несколько раз Яне удалось отдохнуть у моря.
«Сходили на море. Красивое, но днем оно как вода в ванне (теплое)… Я немного расстроена. Убежали в десять, потому что было горячо как на сковородке. Спасались в спа и бассейне».
Ночью вода остывает и купаться становится комфортно, вот только после 19:00 в городе работает только один пляж. Остальные закрывают из-за хищников.
«Здесь единственный NIGHT BEACH, он огорожен и с освещением. Остальные пляжи закрыты с 19:00 — плавают акулы. Такси до пляжа стоит 20 долларов (1663 рубля), и машины у них в базовом такси, „Лексусы“ и „Тойоты-Камри“ в новом кузове. Уровень жизни, конечно, очень высокий».
Яна рассказала про необычное поведение женщин в ОАЭ.
«У них такой менталитет необычный. Например, на пляже нельзя снимать видосики, потому что им нельзя попадать в камеры. Когда видишь женщин, которые в дикую жарищу купаются в море в закрытом костюме, шляпе и маске на пол-лица, очень смешанные чувства появляются».
В поисках дешевой еды
Из еды в ОАЭ больше всего Яну впечатлила, неожиданно, узбекская долма.
«Нашли недорогой узбекско-русский ресторан. Купила на ужин невероятно вкусную долму. Такую я еще не ела никогда — цена 35 дирхам (729 рублей)».
В Дубае Яне нравится, но она с нетерпением ждет возвращения домой.
«Очень скучаю по мужу и по детям. Здесь классно, но я и подумать не могла, что буду скучать еще и по прохладному воздуху и холодному морю. Нашему суровому Белому морю».
«Худеньких и грудастых обойти не получилось»
В итоге Яна Кренева удостоилась попадания в номинацию на международном этапе конкурса красоты «Ты уникальная» в Дубае. Она стала королевой Северо-Запада — NORTHERN QUEEN 2025.
«Я не оказалась в тройке, но у меня свои победы… Это мировой конкурс, и я достойно выступила и представила Поморье», — написала Яна в своих социальных сетях.
Многократная победительница конкурсов красоты поделилась эмоциями со своими подписчиками.
«Родные мои… у меня номинация. Худеньких и [грудастых] 20-летних красоток обойти не получилось», — написала Яна в социальных сетях.
Северодвинска отметила, что в чужой стране на таких конкурсах всё иначе.
«Обидно? Бесспорно! Но это новая история. Просто нужно подумать о том, что в своей стране я победитель, а в чужой всё иначе. Скажу лишь одно: никакой конкурс и никакое мнение не должно сбивать нас с пути. Для меня ничего не изменилось. КОМОН… Я с малышками в категории боролась и всё равно шикарно выступила…» — написала Яна.
Девочки, это лишь чье-то мнение и стереотипы. Я стала сильнее как никогда, честно…
— Переживали? Я международная королева Северо-Запада и NORTHEN QUEEN 2025! — сообщила Яна в своем телеграм-канале. — Я не оказалась в тройке, но у меня свои победы. Это мировой конкурс, и я достойно выступила и представила Поморье.