«20-летних красоток обойти не получилось». Как мать особенного ребенка отметили на конкурсе красоты в Дубае

Девушка поделилась впечатлениями от богатейшего города Источник: Life is Life by Kreneva / T.me

Про Яну Креневу мы уже рассказывали, она любит участвовать во всевозможных конкурсах красоты. На этот раз она отправилась в Дубай, чтобы выступить в престижном международном конкурсе «Ты уникальная». Счастливая мама особенного ребенка, жена и многократная победительница конкурсов красоты в категории plus size показала и рассказала нашим коллегам из 29.RU, как прошло ее путешествие в ОАЭ и в какую номинацию ей удалось попасть.

«Некогда булки расслаблять»

Яне 34 года. Она работала судовым электромонтажником, сейчас активно развивает свой телеграм-канал, а еще она мама — воспитывает ребенка с аутизмом. Яна обожает конкурсы красоты и считает себя настоящей королевой. Выступления на подиуме помогли ей пережить сложный этап жизни, но вызвали непонимание и хейт со стороны окружающих. При этом комментаторы никогда не будут для нее препятствием, и даже более того — помогают стать еще увереннее.

Победительница конкурсов красоты рассказала о своем непростом пути Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Яна посетила мечеть шейха Зайда Источник: Яна Кренева / T.me

Яна прилетела в Дубай 3 октября и вместе с другими участницами сразу приступила к репетициям.

«Вообще некогда булки расслаблять. Просыпаемся в 6 утра. Всё быстро, всё жестко — сейчас идут репетиции. Ноги отваливаются. Между репетициями успеваем немного погулять. Орала на воду, рыдала, глядя на небоскребы и всю красоту этого сильного и красивого города… На улице невыносимая жара, но она не мешает проживать эту прекрасную жизнь», — рассказывает Яна.

Северянка с другими участницами конкурса Источник: Яна Кренева / Vk.com

На конкурсе Яна будет выступать под номером 26. Репетиции разные — от проходов по подиуму до русских народных танцев.

«Мы фигачим русский народный под песню „Валенки не подшиты, стареньки“. Думаю, будет разнос».

Источник: Яна Кренева / T.me

«Пляжи закрыты — плавают акулы»

Несколько раз Яне удалось отдохнуть у моря.

«Сходили на море. Красивое, но днем оно как вода в ванне (теплое)… Я немного расстроена. Убежали в десять, потому что было горячо как на сковородке. Спасались в спа и бассейне».

Ночью вода остывает и купаться становится комфортно, вот только после 19:00 в городе работает только один пляж. Остальные закрывают из-за хищников.

Источник: Яна Кренева / T.me Источник: Яна Кренева / T.me

«Здесь единственный NIGHT BEACH, он огорожен и с освещением. Остальные пляжи закрыты с 19:00 — плавают акулы. Такси до пляжа стоит 20 долларов (1663 рубля), и машины у них в базовом такси, „Лексусы“ и „Тойоты-Камри“ в новом кузове. Уровень жизни, конечно, очень высокий».

Источник: Яна Кренева / T.me

Яна рассказала про необычное поведение женщин в ОАЭ.

«У них такой менталитет необычный. Например, на пляже нельзя снимать видосики, потому что им нельзя попадать в камеры. Когда видишь женщин, которые в дикую жарищу купаются в море в закрытом костюме, шляпе и маске на пол-лица, очень смешанные чувства появляются».

Источник: Яна Кренева / T.me

В поисках дешевой еды

Из еды в ОАЭ больше всего Яну впечатлила, неожиданно, узбекская долма.

«Нашли недорогой узбекско-русский ресторан. Купила на ужин невероятно вкусную долму. Такую я еще не ела никогда — цена 35 дирхам (729 рублей)».

Источник: Яна Кренева / T.me

В Дубае Яне нравится, но она с нетерпением ждет возвращения домой.

«Очень скучаю по мужу и по детям. Здесь классно, но я и подумать не могла, что буду скучать еще и по прохладному воздуху и холодному морю. Нашему суровому Белому морю».

Источник: Яна Кренева / T.me

«Худеньких и грудастых обойти не получилось»

В итоге Яна Кренева удостоилась попадания в номинацию на международном этапе конкурса красоты «Ты уникальная» в Дубае. Она стала королевой Северо-Запада — NORTHERN QUEEN 2025.

«Я не оказалась в тройке, но у меня свои победы… Это мировой конкурс, и я достойно выступила и представила Поморье», — написала Яна в своих социальных сетях.

Многократная победительница конкурсов красоты поделилась эмоциями со своими подписчиками.

«Родные мои… у меня номинация. Худеньких и [грудастых] 20-летних красоток обойти не получилось», — написала Яна в социальных сетях.

Северодвинска отметила, что в чужой стране на таких конкурсах всё иначе.

«Обидно? Бесспорно! Но это новая история. Просто нужно подумать о том, что в своей стране я победитель, а в чужой всё иначе. Скажу лишь одно: никакой конкурс и никакое мнение не должно сбивать нас с пути. Для меня ничего не изменилось. КОМОН… Я с малышками в категории боролась и всё равно шикарно выступила…» — написала Яна.

Девочки, это лишь чье-то мнение и стереотипы. Я стала сильнее как никогда, честно… Яна Кренева

Источник: Life is Life by Kreneva / T.me Источник: Life is Life by Kreneva / T.me

— Переживали? Я международная королева Северо-Запада и NORTHEN QUEEN 2025! — сообщила Яна в своем телеграм-канале. — Я не оказалась в тройке, но у меня свои победы. Это мировой конкурс, и я достойно выступила и представила Поморье.