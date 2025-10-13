Власти хотят проводить новый тип сборов. Резервистов отправят на военные операции за рубеж и привлекут во время КТО

Закон об обороне планируют изменить Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россиян из мобилизационного резерва смогут привлекать к операциям за рубежом в мирное время. С такой инициативой выступили в Минобороны РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон „Об обороне“, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны», — говорится в документе.

Их могут использовать в нескольких случаях:

при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций;

при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве, пишет ТАСС.

Пока же, по действующему законодательству, резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.