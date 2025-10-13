Власти хотят проводить новый тип сборов. Резервистов отправят на военные операции за рубеж и привлекут во время КТО

Россиян из мобилизационного резерва смогут привлекать к операциям за рубежом в мирное время. С такой инициативой выступили в Минобороны РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект.
«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон „Об обороне“, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны», — говорится в документе.
Их могут использовать в нескольких случаях:
при возникновении вооруженных конфликтов;
при проведении контртеррористических операций;
при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.
В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве, пишет ТАСС.
Пока же, по действующему законодательству, резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.
Законопроект также предлагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид военных сборов, пишет РБК. Порядок прохождения специальных сборов будет определять президент. Их продолжительность не может превышать двух месяцев. Дополнительно в законе «О статусе военнослужащих» предлагается прописать, что резервисты в период прохождения специальных сборов могут получать дополнительные денежные выплаты.