Нужен только загранпаспорт. Куда пустят россиян без виз в 2025 году: полный список направлений

Забудьте про визы и закрытые границы — на полном серьезе. Пока одни путешественники месяц собирают справки, вы уже можете купаться в океане или гулять по древним улицам. Если вы не верите, что ваш паспорт — уже пропуск в полмира, читайте дальше. Наши коллеги из MSK1.RU не просто перечислили 100+ вариантов безвизовых стран для россиян, но и рассказали про каждую: нужен ли загран, сколько дней можно находиться и какие есть нюансы.

Пребывание до 14 дней

Безвизовые направления открывают перед российскими путешественниками множество возможностей, однако каждое из них имеет свои особенности. Эти нюансы стоит изучить заранее, чтобы путешествие прошло гладко и оставило только приятные впечатления.

Бруней готов принять российских туристов с загранпаспортом — для посещения страны изумрудных джунглей и золотых мечетей больше нет никаких ограничений, кроме сроков.

Гонконг распахивает свои двери для россиян — вам понадобится лишь загранпаспорт, чтобы окунуться в атмосферу футуристичных небоскребов и шумных рынков.

Оман также предоставляет россиянам право на безвизовый въезд на срок до двух недель. Главное и единственное требование — наличие загранпаспорта, срок действия которого истечет не ранее чем через 6 месяцев на момент пересечения границы.

Пребывание до 30 дней

Часто за громким словом «безвизовый режим» скрываются мелкие, но обязательные формальности. Так, для въезда на срок до 30 дней в некоторые страны вам хоть и не нужна виза заранее, но по прилете все равно придется заплатить сбор прямо в аэропорту. А иногда к этому добавляется и ежедневный туристический налог, который взимают в отеле или при выезде из страны. Так что «безвизовость» оказывается условной — просто визу ставят не в консульстве, а на границе и за ваш счет.

Бахрейн открыт для россиян с возможностью получить визу на границе: 5 динаров (примерно 1110 рублей) стоит разрешение на две недели или 12 динаров (примерно 2665 рублей) — на месяц. Главное — имейте при себе действующий загранпаспорт с запасом в 6 месяцев, обратные билеты и данные о вашем отеле.

Босния и Герцеговина ждет гостей из России — готовьте загранпаспорт (действующий на время всего путешествия), обратные авиабилеты и необходимую сумму денег для комфортного отдыха.

Ботсвана подарит вам сафари-приключение на срок до месяца — подготовьте загранпаспорт со сроком действия от 6 месяцев на момент выезда, обратные билеты и финансовое обеспечение из расчета 300 долларов в неделю на человека.

Египет доступен с действующим загранпаспортом и визой по прибытии — за 25 долларов (около 2100 рублей) добро пожаловать к пирамидам и Красному морю.

Замбия также приглашает россиян на срок до 30 дней — оформите визу по прибытии всего за 50 долларов (порядка 4190 рублей), предъявив загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда.

Зимбабве откроет для вас мир дикой природы — для въезда потребуются загранпаспорт с действием от 6 месяцев и оплата сбора в размере 30 долларов (около 2515 рублей) по прибытии.

Иордания предоставляет визу по прибытии за 40 иорданских динаров (примерно 4740 рублей) — исследуйте Петру и пустыни с российским загранпаспортом и страховкой с покрытием COVID-19.

Камбоджа оформляет визу прямо на границе — вам поставят заветную печать в загранпаспорт, открывающую путь к храмам Ангкора на 30 дней.

Катар встретит вас футуризмом и восточным гостеприимством — для въезда потребуется загранпаспорт со сроком действия от 6 месяцев и действующая медицинская страховка.

Китай открывает безвизовый сезон для россиян: с осени 2025 до осени 2026 года можно путешествовать только по загранпаспорту, действительному на весь срок поездки, без ограничений по количеству визитов.

Лаос приглашает в мир нетронутой природы и буддийских храмов — для въезда потребуется лишь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент вашего путешествия.

Ливан ждет россиян на берегу Средиземного моря — для въезда потребуется лишь загранпаспорт, действительный на весь срок путешествия.

Макао удивит азиатской экзотикой — для посещения достаточно предъявить действующий загранпаспорт.

Малайзия готова подарить вам мегаполисы, джунгли и пляжи — подготовьте на границе загранпаспорт, подтверждение брони отеля и документы, подтверждающие вашу платежеспособность.

Монголия манит бескрайними степями и культурой кочевников — для въезда достаточно предъявить загранпаспорт, действительный на время всего путешествия.

Мьянма открывает безвизовый въезд для россиян с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года — вы можете находиться в стране с туристическими или деловыми целями. Для въезда потребуется действующий загранпаспорт, однако имейте в виду: решение о допуске на территорию страны остается за иммиграционными властями.

Сейшельские острова требуют предварительного оформления разрешения на въезд через официальный сайт — также подготовьте загранпаспорт, действительный на весь срок поездки, обратные билеты, подтверждение брони отеля и медицинскую страховку.

Сербия дружелюбна к российским туристам — нужен лишь загранпаспорт, действительный на все время поездки.

Филиппины также открыты для россиян — для въезда потребуется загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент пересечения границы.

Черногория требует от россиян действующего загранпаспорта и оформления регистрации в течение 24 часов после въезда. Ее стоимость — 1 евро (около 98 рублей) в сутки с человека.

Шри-Ланка потребует от путешественников-россиян загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Для въезда необходимо заранее оформить бесплатное электронное разрешение на официальном сайте. При необходимости пребывание можно продлить за дополнительную плату.

Эсватини , он же Свазиленд, открыт для россиян на срок до 30 дней — для въезда потребуется загранпаспорт и подтверждение брони отеля.

А вот на Барбадосе россияне могут пробыть максимум 28 дней. Для въезда будет нужен загранпаспорт, действительный все время поездки, а также обратные билеты.

Пребывание до 60 дней

Не обольщайтесь, увидев в списке безвизовых направлений разрешенный срок пребывания в 60 дней. Зачастую это лишь половина дела. Например, въездной штамп в паспорт вам поставят только после оплаты визового сбора прямо в аэропорту — готовьте наличные. А другие страны и вовсе требуют до вылета оформить электронное разрешение (ETA) на официальном правительственном сайте.

Доминиканская Республика увеличила безвизовый срок пребывания для россиян до 60 дней. Для въезда потребуются загранпаспорт, действительный на весь период поездки, заполненная туристическая карта и обратные билеты. При пересечении границы может потребоваться тестирование на COVID-19.

Индонезия предоставляет россиянам возможность въезда на срок до 60 дней. Для этого потребуются загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент въезда, обратный билет в Россию или третью страну и оплатить визу по прибытии: 35 долларов (около 2930 рублей) за 30 дней.

Кабо-Верде предоставляет россиянам визу по прилете на срок до 60 дней. Для въезда потребуются загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев, его копия, обратный билет и оплата сбора в размере 25 евро (почти 2445 рублей).

Маврикий открыт для россиян на срок до 60 дней — подготовьте на контроле загранпаспорт, действительный на весь период пребывания, обратные билеты, бронь отеля и документы, подтверждающие вашу платежеспособность.

Мадагаскар предоставляет визу по прибытии на 30 дней за 115 тысяч ариари (около 2150 рублей) или на 60 дней за 135 тысяч ариари (почти 2530 рублей). Для въезда потребуется загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Самоа — крошечное государство в Тихом океане — готово принять россиян только с загранпаспортом. Есть въездной налог — 12 долларов (990 рублей).

Турция и ее all inclusive доступны для россиян с загранпаспортом, срок действия которого составляет не менее 120 дней с момента въезда.

В Таиланд для въезда гражданам РФ потребуются загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев, заполненная миграционная карта, обратные билеты и подтверждение финансовой обеспеченности.

Южная Корея предоставляет россиянам безвизовый въезд на срок до 60 дней — заранее оформите электронное разрешение K-ETA и подготовьте загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев.

Вьетнам открыт для россиян на чуть меньший срок — до 45 дней. Для поездки нужен загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент выезда, обратные билеты и страховка с покрытием COVID-19.

Сент-Люсия предоставляет россиянам возможность безвизового въезда на срок до 42 дней. Для этого потребуются загранпаспорт, срок действия которого не менее 3 месяцев, обратные билеты и документы, подтверждающие вашу платежеспособность.

Пребывание до 90 дней

Для россиян такой щедрый безвизовый режим — почти три месяца — действует во многих уголках мира. Правда, правила везде свои: где-то въехать можно лишь по загранпаспорту, а где-то потребуется заранее получить электронное разрешение и оплатить визовый сбор онлайн. Главное — заранее изучить условия, чтобы отдых не омрачили формальности на границе.

Абхазия приглашает россиян надолго, к тому же для посещения вполне достаточно обычного российского паспорта, хотя въезжать по заграну тоже можно.

Азербайджан рад гостям из России — достаточно предъявить загранпаспорт, действующий на протяжении всей поездки.

Антигуа и Барбуда предоставляет россиянам безвизовый въезд. Для пересечения границы потребуются загранпаспорт и обратный билет.

Аргентина также разрешает длительное безвизовое пребывание гражданам России. Необходимо предъявить загранпаспорт, обратные билеты и полис медицинского страхования.

Багамские острова дарят россиянам свободу открывать сотни райских уголков без виз. Достаточно предъявить действующий загранпаспорт, чтобы оказаться среди коралловых рифов и белоснежных песков.

Белоруссия стала для россиян вторым домом, где визы не нужны. К тому же, для путешествия подойдет как внутренний паспорт РФ, так и загранпаспорт.

Боливия также не требует визы от российских граждан. Для посещения этой страны необходим только загранпаспорт.

Бразилия зажигает сердца карнавалами и ритмами самбы. Российским путешественникам достаточно загранпаспорта, чтобы ощутить энергию Рио и мощь водопадов Игуасу.

Попасть на Вануату — задача со звездочкой. Прямых рейсов нет, и стандартный маршрут требует транзитной визы через Австралию или Новую Зеландию. Более доступный вариант — лететь через Фиджи, где виза россиянам не нужна. Заранее потребуется получить электронное разрешение на въезд, указав цели поездки, иметь при себе подтверждение брони отеля и загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Распечатанное одобрение — ваш главный документ при прохождении паспортного контроля.

Венесуэла требует для въезда загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев, обратные билеты и подтверждение бронирования жилья.

Гаити ожидает от российских туристов при въезде действующий загранпаспорт и наличие обратных авиабилетов.

Гайана разрешает въезд при наличии загранпаспорта со сроком действия от шести месяцев с момента выезда и миграционной карты, иногда также запрашивая подтверждение брони отеля.

Гамбия требует от россиян для въезда загранпаспорт, действительный все время поездки, иногда также обратный билет и документы, подтверждающие платежеспособность.

Гватемала допускает въезд с загранпаспортом, действительным все время поездки, билетами в оба конца и иногда — доказательствами платежеспособности.

Гондурас требует от граждан РФ загранпаспорт, действительный весь срок пребывания, миграционную карту, а в отдельных случаях — обратные билеты, подтверждение проживания или финансовые гарантии.

Израиль с 1 января 2025 года ввел обязательное электронное разрешение ETA-IL стоимостью 25 шекелей (620 рублей), а также требует загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, билеты с фиксированными датами, страховку, бронь отеля и подтверждение финансовой состоятельности.

Казахстан разрешает въезд по внутреннему паспорту РФ или загранпаспорту без дополнительных условий.

Кения изменила правила въезда для россиян в 2024 году. Несмотря на отмену виз, теперь требуется заранее оформить онлайн электронное разрешение ETA, которое стоит 30 долларов (2480 рублей). Для подачи заявки понадобятся: загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент поездки, авиабилеты туда и обратно, а также подтверждение брони отелей на весь период пребывания.

Колумбия допускает пребывание до 90 дней при наличии загранпаспорта со сроком действия от 6 месяцев, билетов в оба конца, доказательств платежеспособности, а иногда — подтверждения брони отеля или приглашения.

Коста-Рика пускает россиян по загранпаспорту, который действителен от 6 месяцев, обратными билетами и иногда — подтверждением брони или финансовыми гарантиями.

Куба разрешает находиться до 90 дней при наличии действительного на весь срок загранпаспорта, обратных билетов, миграционной карты и в некоторых случаях — доказательств финансовой обеспеченности.

В Кыргызстан можно попасть по внутреннему паспорту РФ или по заграну. Чтобы остаться в стране 90 дней, нужно оформить регистрацию. Без нее можно находиться только 30 дней.

Мальдивы манят бирюзовыми лагунами и белоснежными пляжами, открывая россиянам свой тропический рай на срок до 90 дней — достаточно предъявить загранпаспорт, обратные билеты и подтверждение брони отеля.

Марокко встречает гостей ароматом восточных пряностей и требует от россиян лишь загранпаспорт, действующий на весь период путешествия.

В Молдове при пересечении границы нужен загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. При этом мужчинам — гражданам РФ необходимо иметь четко обозначенную цель визита, так как без этого могут отказать во въезде.

Намибия разрешает въезд при наличии загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда и миграционной карты, заполненной на английском языке.

Никарагуа требует от туристов-россиян загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, миграционную карту, обратные билеты и документы, подтверждающие платежеспособность.

ОАЭ — одно из самых любимых направлений у российских путешественников. Здесь можно находиться без визы до 90 дней в течение полугодия. Главное условие — загранпаспорт должен действовать еще как минимум полгода на момент въезда.

Панама ожидает, что у туристов-россиян будут загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев, обратные билеты и финансовые гарантии из расчета 500 долларов (41,3 тысячи рублей) на поездку или 50 долларов (4130 рублей) в сутки.

Парагвай допускает въезд на свою территорию с загранпаспортом, действительным на момент въезда, обратными билетами и доказательствами платежеспособности.

В Перу на контроле у россиян требуют загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, обратные билеты, а иногда — подтверждение брони отеля, туристический ваучер или финансовые гарантии.

Сальвадор разрешает гражданам РФ въезд при наличии загранпаспорта со сроком действия не менее 30 дней, билетов в оба конца, миграционной карты на английском или испанском языке и документов, подтверждающих платежеспособность.

Саудовская Аравия , некогда закрытая для туристов, теперь облегчила въезд россиянам. Для визита потребуются загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и оплата сбора в размере 402 риала (около 8850 рублей).

Таджикистан встречает гостей из России величественными Памирскими горами и требует лишь действующий на весь срок поездки загранпаспорт.

Танзания манит пляжами Занзибара и сафари. Для въезда сюда гражданам РФ нужен загранпаспорт с полугодовым запасом действия, обратные билеты и оплата визового сбора в размере 50 долларов.

Тунис , любимый россиянами за ласковое море и античные руины, требует при въезде загранпаспорт, заполненную миграционную карту и обратные билеты.

Уругвай приглашает россиян в гости и запрашивает для въезда загранпаспорт с действительностью от трех месяцев и обратные билеты.

Фиджи , тропический рай с бирюзовыми лагунами в Океании, просит предъявить загранпаспорт с запасом действия не менее шести месяцев на момент выезда. Также при пересечении границы могут дополнительно запросить обратный билет, подтверждение брони отеля и медицинскую страховку.

В Чили россиянам тоже легкий въезд. Нужны действующий загранпаспорт, обратные билеты и миграционная карта на английском или испанском языке.

Эквадор пропустит вас только при условии, что ваш загранпаспорт действителен как минимум полгода на момент въезда.

Для въезда в ЮАР россиянам нужен лишь загранпаспорт, действительный на протяжении всего путешествия.

Пограничники Ямайки тоже хотят быть уверены, что ваш загранпаспорт не станет недействительным, пока вы наслаждаетесь местными пляжами, — документ должен сохранять силу на протяжении всей поездки.

Пребывание свыше 100 дней

Кажется, что возможность находиться в другой стране больше ста дней без визы — это почти что вид на жительство. Однако и здесь везде свои правила, которые важно знать. Где-то можно въехать даже по внутреннему паспорту, а где-то потребуется заранее получить электронное разрешение. В одних странах срок пребывания фиксированный и большой, а в других его определяет пограничник или его можно продлить, уплачивая небольшой ежедневный сбор.

Главный нюанс в том, что долгое безвизовое пребывание почти всегда означает необходимость выполнить какие-то условия: оформить регистрацию, предъявить обратные билеты или просто вовремя продлить свое разрешение, чтобы избежать штрафа.

Армения разрешает россиянам находиться на своей территории до 180 дней без визы. Для въезда в страну россиянам даже не обязательно иметь загранпаспорт — достаточно предъявить действующий внутренний паспорт РФ.

Грузия предоставляет гражданам России право находиться в стране до 360 дней без визы. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный на весь срок пребывания.

Мексика предоставляет россиянам возможность упрощенного въезда: заранее оформите электронное разрешение, которое позволяет находиться в стране до 180 дней, — точный срок определит офицер на границе. Для въезда нужны загранпаспорт, обратные билеты и подтверждение брони отеля.

Непал разрешает россиянам находиться в стране до 150 дней. Для этого необходимо оформить визу по прибытии: на 15 дней — 30 долларов (почти 2515 рублей), 30 дней — 50 долларов (4190 рублей), 90 дней — 125 долларов (почти 10,5 тысячи рублей) с последующим продлением в Департаменте иммиграции — доплата 2 доллара (около 170 рублей) в сутки. Условие: загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Узбекистан позволяет гражданам РФ находиться сколько угодно на своей территории, если оформить регистрацию, без нее без визы — до 15 дней. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный на весь срок поездки.

