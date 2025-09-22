НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 747мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Что будет с «панельками»
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Ярославский бренд покорил Россию
Квартира за 57 млн
Подросток погиб в аварии
Резко похолодает
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Врач из Ярославля покорил Эльбрус
Страна и мир Организатор смерти депутата ГД Старовойтовой — про полковника Смирнова и убитого им журналиста Максимова. Взгляд из тюрьмы

Организатор смерти депутата ГД Старовойтовой — про полковника Смирнова и убитого им журналиста Максимова. Взгляд из тюрьмы

Этот материал ждал своего дня

284
Юрий Колчин на могиле Галины Старовойтовой в 2025 году | Источник: Евгений Вышенков / «Фонтанка.ру»Юрий Колчин на могиле Галины Старовойтовой в 2025 году | Источник: Евгений Вышенков / «Фонтанка.ру»

Юрий Колчин на могиле Галины Старовойтовой в 2025 году

Источник:

Евгений Вышенков / «Фонтанка.ру»

Впервые с медиа разговаривает виновный в смерти депутата Госдумы Старовойтовой Юрий Колчин. Было время, когда журналист Максимов смотрел ему в глаза, а с его убийцей он долго сидел в одной камере. Неожиданно?

Этот материал ждал своего дня. 21 сентября в Санкт-Петербурге простились с Максимом Максимовым на Смоленском кладбище.

«Максимова я хорошо помню. Сразу обратил на него внимание», — говорит автору Юрий Колчин. Он ни разу в жизни не общался с прессой, но друг друга мы знаем давно — в 90-е Колчин неслабо стоял в иерархии «тамбовских». Когда я ему позвонил, он меня понял и пришел на встречу.

Депутата Госдумы Галину Старовойтову застрелили в ноябре 1998 года на лестничной площадке ее дома на канале Грибоедова, а двумя пулями в голову ранили ее помощника Руслана Линькова. В конце октября 2002 года задерживают соучастников и главного — Юрия Колчина. Его привозят на Литейный, 4, из в/ч ГРУ. Суд начинается за пару дней до нового, 2004 года.

— Максимова я запомнил не потому, что он освещал наш процесс. Журналистов же было много.

Из статьи Максима Максимова в петербургском журнале «Город»: «Длинноволосый, с бородкой, Юрий Колчин — обвиняемый в организации убийства Старовойтовой — напоминает скорее интеллигента-разночинца, нежели головореза и лидера преступной группировки. При каждом удобном случае он заявляет суду о своей невиновности и о том, что дело сфабриковано ФСБ. Знакомые с Колчиным свидетели утверждают, что он человек религиозный, в его офисе всем бросалось в глаза обилие православной литературы и атрибутики, а ежедневно, утром и вечером, там проходили молебны с участием иеромонаха Романа».

— В отличие от большинства репортеров он писал свои репортажи спокойно, постоянно общался и со стороной Старовойтовой, и с нашими адвокатами. Не знаю, что он думал про себя, но выглядело это нейтрально, даже независимо. Он никогда не переходил на личности, а другие это себе позволяли. Это же легко — набрасываться на запертых в клетке за убийство политического лидера, да еще и ярко-либерального. Времена-то были не сегодняшние, — рассуждает Колчин.

Из статьи Максимова: «Заказ на устранение Старовойтовой был получен Юрием Колчиным, согласно обвинительному заключению, от „неустановленного лица“. Раз нет заказчика, считают адвокаты обвиняемых, то нет и мотива преступления. Можно ли в этом случае говорить о 277-й статье УК (покушение на жизнь политического деятеля)? Скорее речь может идти о 105-й (убийство), но — только в случае убедительной доказательной базы. А она, по мнению защиты, не выдерживает критики».

Юрий Колчин назвал на одном из заседаний предъявленные ему обвинения «шизофренией». Его адвокат Валерий Сандальнев, комментируя ходатайство обвинения о продлении срока пребывания под стражей, заявил, что прокуратура исходит из принципа «презумпции виновности».

В задачу автора не входит интервью. Важна интонация. Я не задаю вопросов, и Колчин добавляет: «Иногда мы встречались взглядами, я видел, что это думающий человек, а не как некоторые, заряженные на „фас“. Были моменты, когда мы даже подолгу смотрели в глаза друг друга. Только когда нашли его тело, я прочитал, что он занимался театром, культурой. Наверное, отсюда его вдумчивость, а не голые либеральные нападки».

— Помню, как вдруг он не пришел на очередное слушание. Повторю: журналистов было очень много, но этого я сразу заметил. Привык к нему. Чуть позже узнал, что он пропал, потом другое. В камере же у нас был телевизор. Мы даже между собой это обсуждали, а сидел я с разными персонажами. Мне было жалко его. Его не хватало. А остальные журналисты… они — щелк-щелк, им сенсацию подавай. Конечно, тогда я не мыслил, как сейчас, но свое чувство я помню. А про то, что произошло с Максимовым, я понимал уже тогда, ведь летом 2005 года Михаил Александрович Смирнов зашел в мою камеру.

Начальника коррупционного отдела ГУ МВД по Северо-Западу Смирнова задержали в начале июня 2005 года. В ФСБ понимали, что он причастен к убийству Максимова, и для начала вменили ему фальсификацию доказательств по делам, связанным со взятками. Смирнова, как и Колчина, поместили во внутреннюю тюрьму ФСБ на Шпалерной улице.

— Миша зашел в камеру на пиджаке, рубашке, спокойный, подтянутый, поздоровался и тут же отвернулся и стал читать «пропаганду» — правила поведения и нахождения арестованного в следственном изоляторе, висящие на стене. Я смотрю на него — прикольный парень. Хотя он был постарше меня. Я много где побывал — и на войне, и в тюрьме, а такое видел лишь один раз.

По характеру, конечно, он лидер, но это сразу не заметно. Физически он очень сильный. Это тоже не очень видно. Вроде такой щуплый, маленького роста, а в прогулочном дворике, например, делал до десяти подходов с подтягиванием по 20 раз. Я вот со спортом на «ты», в спецназе многому научился, а не вытягивал до его уровня.

Мы с ним вместе сидели больше полугода точно, пока меня на этап не поставили в 2006 году.

В 2006 году Колчина этапировали в лагерь, Смирнова оправдали присяжные в ноябре 2007-го. Он восстановился, несколько лет назад ушел в отставку, вновь арестован летом 2024 года. Сегодня признаёт три убийства, о чем «Фонтанка» сообщала подробно. Останки Максимова найдены. Смирнов точно указал место, где закопал тело журналиста.

— Что-то еще, Юра? — хотел подтолкнуть я. Мне немного не хватало объема. А получилось так: «Что еще, Максим?»

Из последнего судебного репортажа Максимова: «В ответ на вопрос гособвинителя об отношении Галины Старовойтовой к казачеству (главный обвиняемый в ее убийстве Юрий Колчин — не только знакомый экс-депутата от ЛДПР Михаила Глущенко, но и видный деятель казачьего движения) Ольга Васильевна ответила:

— Казачество — широкое понятие. На мой взгляд, часто казачество питается ксенофобией, я к этому настороженно отношусь и думаю, что Галя относилась так же. Хотя наша мать родом из яицких казаков. Но везде есть разные люди».

Напечатаны эти строчки Максимовым 21 июня 2004 года, через неделю Смирнов убьет журналиста.

— Во! — улыбнулся Колчин. — Может быть, первый раз в истории питерской тюрьмы ФСБ в камере у арестантов появился не подконтрольный операм телефон. Его Миша затащил. Как — не понимаю. Там же не как в Крестах: шлеп-шлеп, следующий — обыскивают после свиданий, встреч с адвокатами так, будто ты террорист, взятый с поличным. Вежливо, но — ноги врозь, руки в гору. Так вот мы ухитрились месяца четыре этим телефоном пользоваться. Потом расслабились и спалились. Мы оба были в отказе, мол, не знаем, откуда телефон. Так они Мишу загрузили телефоном, а меня симкой. И обоих репрессировали: лишили классного прогулочного дворика.

Конечно, я знал, что его связывают с убийством Максимова, да и понимал всё, но в тех обстоятельствах такого не спрашивают, да и я не за огурцы сидел. К тому же Смирнов был в полном отказе по своему делу, и я тоже был в полном отказе по своему делу. Мне его позиция и сила духа были близки.

Юрий Колчин отсидел все 20 лет. Заговорил он только лет через десять — году так к 2014-му, когда верхушка «тамбовских» сама перессорилась и перестрелялась. Когда Колчин вышел в 2022 году, о раскрытии убийства журналиста Максимова еще никто и не мечтал.

Сегодня Смирнов ждет отправки на СВО. О его последнем слове в день прощания вы можете прочитать на 47news.

ПО ТЕМЕ
Вышенков ЕвгенийВышенков Евгений
Вышенков Евгений
Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру"
Убийство журналиста Убийство депутата Убийство Старовойтовой Галина Старовойтова Заказное убийство Смерть журналиста
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление