Москвич всю жизнь прожил под чужой фамилией: он узнал об этом лишь в драматичной ситуации. Новости 20 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 20 сентября.

В Госдуме предложили новую схему запуска отопления

Из-за того, что в регионах могут быть резкие скачки температуры, нужно разработать механизм экстренного запуска или остановки систем отопления. С таким предложением обратился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

«Нужно внедрить четкий и быстрый механизм реагирования на погодные аномалии, например, необходимо предусмотреть процедуру экстренного запуска или остановки системы отопления в случае внезапных и значительных отклонений температуры от сезонной нормы. Этот механизм должен быть максимально простым, с четким разграничением ответственности и обязательным требованием к органам власти оперативно принимать решения в интересах жителей. Главная цель — не слепое следование календарю или усредненным цифрам, а обеспечение комфортной температуры в жилых помещениях граждан», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Это необходимо, чтобы не допускать ситуации, когда людям холодно во время осенних заморозков, а потом невыносимо жарко во время весеннего потепления.

Запрет вейпов не коснется их использования

Когда в России введут запрет на продажу вейпов, их будет разрешено использовать и хранить. С таким пояснением выступили в Госдуме.

«Мы тратим огромные усилия для того, чтобы сказать: „Друзья, это очень вредно“. Это вреднее, чем табак. Гораздо вреднее. Есть [научные] работы, которые показывают влияние вейпов на репродуктивную систему. Если молодежь начнет у нас с 15 лет употреблять вейпы, неизвестно, станут ли они родителями», — объяснил важность введения такого закона глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он признал обоснованность того, что взрослые люди возмущаются из-за введения новой меры, но «тут приоритет — молодежь».

«Если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет. <…> В этом отношении, я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи. Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», — отметил он в беседе с ТАСС.

10% России уже в снегу

Десятая часть территории страны уже покрыта снегом, несмотря на то, что на дворе 20 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Около 10% территории России уже покрыто снегом… Снежный покров уже лежит на самом севере Сибирского федерального округа, в частности, на Таймыре, и я бы сказал, что это уже не временный снежный покров, а устойчивый. Его высота от 4 до 10 сантиметров», — сказал метеоролог в беседе с РИА Новости.

Снег также лежит уже на северо-западе Якутии. Он пролежит до конца сентября, а после начнется период «уверенных отрицательных температур», пояснил Вильфанд.

Власти хотят ввести возвратную миграцию

Мигранты должны приезжать в Россию по принципу «приехал, отработал, уехал». В Госдуме считают, что иностранные специалисты не должны привозить с собой семьи и обязаны покидать Россию.

«Приезжают люди в страну. Приехал, отработал, уехал. При чем здесь семьи, дети? Там уже совсем другие принципы», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Первыми ввести такой подход в миграционной политике предложили в Минэкономразвития. Там отметили, что в будущем в России не готовы полагаться на массовый ввоз рабочей силы из зарубежья.

По оценкам МВД, в России находится около 670 тысяч незаконных иностранных специалистов.

Когда будет выгодно покупать квартиры

Доступная ипотека для всех россиян появится еще не скоро. Однако более или менее недорогой кредит не придется так долго ждать, уверен финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Выгодно брать квартиру будет не тогда, когда процент по кредиту опустится до 10. Всё дело в том, что за это время квартира подорожает сильнее, чем человек за нее переплатит по процентам.

«Пока мы дождемся таких ставок, квартира может подскочить до 11–12 миллионов (при нынешней стоимости в 10 млн рублей. — Прим. ред.), потому что на снижении ставки жилье будет очень медленно, но всё-таки расти в цене. Следовательно, нужно обдумывать более приемлемые варианты», — считает экономист.

Оптимальным время для покупки жилья будет, когда ставка упадет до 16–17% годовых. Такое мнение выразил Кричевский в беседе с «Прайм».

Где бюджетно отдохнуть в октябре

Самыми выгодными направлениями для недельного отпуска в октябре будут Астана, Сухум, Гагра, Бухара и Минск. Отправиться туда вдвоем можно примерно за 95 тысяч рублей и даже дешевле.

«Лидер бюджетного отдыха в октябре среди заграничных направлений — Минск. Дешевле всего лететь туда из Москвы: такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдется паре в 60 тысяч рублей. Такую же сумму потратят жители Санкт-Петербурга, а перелет в оба конца из Казани и семь ночей в отеле будут стоить уже 94 тысячи рублей», — сказал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе «ТуТу» Артем Кузьмин.

А вот в Астану лететь из Казани, наоборот, дешевле. Перелет из столицы Татарстана вместе с проживанием обойдется в 62 тысячи рублей. Как и если лететь из Екатеринбурга. Их Москвы стоимость уже составит 67 тысяч, а из Санкт-Петербурга — 84 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в сервисе «ТуТу».

В России предложили ввести налог на фастфуд

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также ввести акциз на фастфуд, чтобы с этим бороться.

Акциз — это косвенный налог, то есть тот, который платит покупатель, приобретая определенный товар. Сумма налога уже заложена в стоимость продукта. Поскольку акциз включен в цену продуктов и услуг, оплачивает его конечный потребитель, а продавец передает этот налог государству. Таким образом увеличивается стоимость товара. Эту меру использует государство для регулирования спроса.

Установить налог посоветовали на все «вредные» продукты, тем самым увеличив их конечную цену. Полученные с этого деньги ВСП предлагает направить на финансирование программы по борьбе с ожирением, пишет «Коммерсантъ».

Туристов срочно эвакуируют из турецких отелей из-за природного пожара

В районе турецкой Антальи разгорелся лесной пожар. Из-за ветра он быстро разросся.

«Полыхает настолько сильно, что солнца практически не видно. Огонь буквально идет стеной. Дышать невозможно, сильно пахнет дымом. Из Антальи и других районов эвакуируют жителей. Мы с мужем уехали из города, как только начали появляться новости о сильном пожаре. Надеюсь, пожарные быстро справятся с огнем», — рассказала Наталья, которая уже несколько лет живет в Анталье.

Огонь вплотную подошел к домам и отелям, из-за чего туристов начали экстренно эвакуировать, пишет местное издание Antalya Hakkinda.

Когда ключевая ставка опустится ниже 10%

Ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу следующего года. С таким прогнозом выступил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Это произойдет, если ситуация будет развиваться прогнозируемо. То есть в случае, если к концу 2025 года ее опустят до 15%.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», — сказал Тремасов ТАСС на площадке XVI фестиваля науки юга России.

Москвич всю жизнь прожил под другой фамилией

В 52 года житель Москвы случайно узнал, что прожил всю жизнь под чужой фамилией. Выяснил он это, когда пытался получить наследство от матери.

Для оформления документов на получение наследства от него потребовали свидетельство о рождении. Он нашел документ, но тот выцвел с годами и не читался. Чтобы его восстановить, мужчина обратился в ЗАГС. Однако там ему отказали, так как в книге записей вместо фамилии Титов, которую он унаследовал от матери, была указана фамилия Сидоров, принадлежащая отцу.

Мужчина очень удивился, потому что он получил свой первый паспорт на фамилию Титов, окончил с ней же школу и университет, вступил в брак и оформлял все документы.

Обратившись в суд, чтобы исправить ошибку, выяснилось, что свидетельство о рождении ему выдавали дважды. Второй из них был после развода родителей и переезда матери с ребенком в другой город. Из-за ошибки в первом свидетельстве фамилия Титова была поменяна на Сидорова в реестре. Ситуацией поделился Telegram-канал Baza.

