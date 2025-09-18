«Надо на целые недели отключать»: в Госдуме призвали ограничить доступ в интернет по всей России

Благодаря отключениям люди смогут отдохнуть Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Доступ россиян в интернет надо ограничить на неделю или хотя бы на выходные, считает первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. С такой идеей он вступает, чтобы сделать лучше гражданам страны, которые, по мнению парламентария, портят здоровье из-за этого.

Арефьев отметил, что выход в интернет нужен, например, для работы, чтобы «собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы». Однако в большинстве своем интернет используют во вред.

«Мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — отметил он в беседе с «Абзацем».

Именно для того, чтобы минимизировать риски для россиян, он предлагает отключать интернет.

«Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — считает Арефьев.

По данным гендиректора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексея Гореславского, каждый россиянин проводит в смартфоне в среднем 5,5 часа каждый день. Молодежь пользуется телефоном чаще: почти 7 часов молодые люди проводят в интернете.