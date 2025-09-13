НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 768мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Страна и мир Мнение «Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших

«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших

Что можно посетить за семь дней и сколько всё это стоит

547
Ярославец поделился впечатлениями о поездке на российский юг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославец поделился впечатлениями о поездке на российский юг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославец поделился впечатлениями о поездке на российский юг

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Сочи ежегодно приезжают сотни тысяч туристов из разных регионов страны. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов вместе с девушкой тоже побывали на курорте в середине августа 2025 года. Для Кирилла это первая поездка на Черное море с 2015 года — в колонке от первого лица он поделился своими впечатлениями от отдыха.

С билетами мы опоздали, на прямые поезда из Ярославля мест не было. Пришлось добираться сначала до Москвы, а уже оттуда — до Сочи.

Билеты до столицы в одну сторону вышли в 3000 рублей на двоих. А вот за место в поезде до Сочи пришлось отдать 8000 рублей на каждого. Обратный билет вышел дешевле — 6000 рублей с человека. В поезде хоть и не так комфортно, как в самолете, но зато мы не рисковали «зависнуть» в зоне ожидания аэропорта.

Поезд был оптимальным вариантом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоезд был оптимальным вариантом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поезд был оптимальным вариантом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы решили не тащить с собой много еды и по пути на курорт завтракали в вагоне-ресторане. Две овсяные каши с ягодами и чайник чая обошлись в 1100 рублей.

Проснулись уже на море

Утром в окне мы увидели море | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУтром в окне мы увидели море | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром в окне мы увидели море

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Неочевидный плюс поездки в Сочи на поезде — виды на подъезде к городу. Железнодорожная линия местами проходит у самой кромки воды, зрелище завораживающее!

По приезде сразу отправились заселяться. Отель мы не бронировали: решили, что раз нам нужно только место для сна, можно сэкономить и остановиться в доме у местных. Комната на семь суток вышла в 12 тысяч рублей. Неудобства в виде отсутствия уборки и завтраков и общей уборной сполна компенсировались классным видом с террасы и шаговой доступностью моря.

Вокруг дома было много растений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг дома было много растений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дом находился на склоне горы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом находился на склоне горы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После заселения сразу отправились завтракать и купаться. Местный городской пляж оказался приятным: отдыхающих было не много, вода чистая. Пляж, как и большинство других в Сочи, был галечным. Поэтому для удобства мы арендовали шезлонги, цена за пару часов — 1300 рублей.

В середине дня набережная была свободна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине дня набережная была свободна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Места на пляже было достаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМеста на пляже было достаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Для удобства стоит арендовать лежаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля удобства стоит арендовать лежаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В первый день решили отпраздновать приезд и пошли в один из прибрежных ресторанчиков. Ужин из морепродуктов и местного вина обошелся в 6000 рублей.

Стоять в очередях придется долго

Второй день в Сочи мы решили провести активно. На пригородной электричке отправились в «Сочи Парк», проезд до Сириуса стоит копейки — чуть больше 200 рублей с человека. Отдельно билеты на понравившиеся аттракционы в парке купить нельзя. Общий пропуск в кассе на месте стоит 3900 рублей на человека. Если покупать пропуск заранее, можно сэкономить — в онлайне он стоит 3200 рублей.

В «Сочи Парке» вы проведете целый день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Сочи Парке» вы проведете целый день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Сочи Парке» вы проведете целый день

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Учтите, что стоять в очередях в парке придется долго. На самые интересные карусели выстраиваются толпы, ждать приходится минимум по 30 минут.

«Жар-птица» один из самых популярных аттракционов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Жар-птица» один из самых популярных аттракционов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь есть свой замок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь есть свой замок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отзывы на заведения на территории парка не вызвали доверия, поэтому мы ходили перекусить в столовую поблизости. Обед в Сириусе на двоих обойдется примерно в 1000–1500 рублей на двоих.

Идеальное место для предложения

Обязательной была поездка в горы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбязательной была поездка в горы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательной была поездка в горы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одной из главных целей поездки было посещение гор. Добраться до Розы Хутор можно на машине или на электричке за 428 рублей. Билеты на канатную дорогу до вершины Роза Пик (2320 метров) вышли в 5700 рублей за двоих.

Билет на канатную дорогу стоит 2850 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилет на канатную дорогу стоит 2850 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет на канатную дорогу стоит 2850 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока мы поднимались, кабинка проходила через облака, с каждым десятым метром всё сильнее закладывало уши. От видов, которые открываются с вершины, захватывало дух, хоть панорама и была частично закрыта облаками.

По пути из кабинки открывается всё больше видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо пути из кабинки открывается всё больше видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Наверху облако накрыло смотровую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверху облако накрыло смотровую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно уйти в сторону, чтобы уединиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно уйти в сторону, чтобы уединиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Из-за облаков была видна лишь часть панорамы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за облаков была видна лишь часть панорамы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По хребту гуляли кони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо хребту гуляли кони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Быть выше облаков&nbsp;— незабываемые ощущения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыть выше облаков&nbsp;— незабываемые ощущения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Примерно с таким видом было сделано предложение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПримерно с таким видом было сделано предложение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На вершине Роза Пик есть смотровая, но с нее можно уйти и походить по хребтам. Уже через пару сотен метров людей практически нет, поэтому можно вдоволь наслаждаться природой. Именно здесь я сделал своей девушке предложение. На мой взгляд, горы — идеальное место для такого события.

Куда еще сходить в Сочи

Для вечерней прогулки можно выбрать дендрарий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля вечерней прогулки можно выбрать дендрарий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для вечерней прогулки можно выбрать дендрарий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо пляжного отдыха и гор мы решили посетить дендрарий и Цирк Гии Эрадзе (0+).

Начнем с первого. В дендрарий мы пришли поздно, поэтому решили выбрать малый маршрут, который проходится за 30 минут и стоит 300 рублей с человека. Приятное место, чтобы пофотографироваться. Красиво, но никакого «вау».

А вот цирк произвел сильное впечатление: помимо аутентичных декораций, понравилось, что все номера исполнялись под живую музыку и сопровождались световым шоу. Сложные трюки акробатов вызывали мурашки!

Цирк стал открытием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦирк стал открытием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Внутри было очень красиво | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри было очень красиво | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Каждый номер визуально отличался от предыдущего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждый номер визуально отличался от предыдущего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Акробаты делали рискованные трюки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАкробаты делали рискованные трюки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заключительной частью программы развлечений стала прогулка по Тисо-самшитовой роще. Вход в заповедник стоит 300 рублей, еще нужно прибавить к этому билет до горной реки Хосты — 102 рубля.

Сразу предупреждаю: такой досуг подойдет для выносливых. В роще можно вдоволь нагуляться по старинному лесу и полюбоваться природными видами.

Любители природы должны посетить Тисо-самшитовую рощу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюбители природы должны посетить Тисо-самшитовую рощу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Любители природы должны посетить Тисо-самшитовую рощу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В лесу быстрая горная река течет между огромных скал. И, если моря мало, в холодной воде можно искупаться. В конце маршрута у туристов есть возможность арендовать сап за 2000 рублей и проплыть по ущелью.

Глаз радуется от такого вида | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлаз радуется от такого вида | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мы, конечно же, искупались в реке. Вода была очень холодная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМы, конечно же, искупались в реке. Вода была очень холодная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Невероятные виды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНевероятные виды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Маршрут лежит вдоль ущелья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаршрут лежит вдоль ущелья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В конце есть возможность взять сап | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ конце есть возможность взять сап | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сочи изменился

Сочи определенно красивый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСочи определенно красивый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сочи определенно красивый

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Курорт показался мне ухоженным и зеленым. Даже хаотичная застройка кажется симпатичной: уж больно хорошо вписывается в природный ландшафт. До этой поездки я бывал в Сочи около 10 лет назад. И спустя время просто не узнал город — так он похорошел.

Все дома разные, но это не выглядит нелепо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе дома разные, но это не выглядит нелепо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Зелень буквально везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗелень буквально везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть тематические парки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть тематические парки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Даже закаты ощущаются по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже закаты ощущаются по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Горы видно отовсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГоры видно отовсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На улицах часто встречаются животные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улицах часто встречаются животные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сумме за отпуск мы потратили около 120 тысяч рублей. И пусть удалось посетить лишь малую часть курорта, переизбыток эмоций всё равно был обеспечен.

А вы что думаете о Сочи?

Обожаю этот курорт!
Думаю хорошо, но не поеду. Дорого.
Предпочитаю более тихие курорты
Свое мнение напишу в комментариях
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотографЛичный канал
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Сочи Отдых Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
щас набегут адепты ротовируса
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление