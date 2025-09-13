«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших

Ярославец поделился впечатлениями о поездке на российский юг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Сочи ежегодно приезжают сотни тысяч туристов из разных регионов страны. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов вместе с девушкой тоже побывали на курорте в середине августа 2025 года. Для Кирилла это первая поездка на Черное море с 2015 года — в колонке от первого лица он поделился своими впечатлениями от отдыха.

С билетами мы опоздали, на прямые поезда из Ярославля мест не было. Пришлось добираться сначала до Москвы, а уже оттуда — до Сочи.

Билеты до столицы в одну сторону вышли в 3000 рублей на двоих. А вот за место в поезде до Сочи пришлось отдать 8000 рублей на каждого. Обратный билет вышел дешевле — 6000 рублей с человека. В поезде хоть и не так комфортно, как в самолете, но зато мы не рисковали «зависнуть» в зоне ожидания аэропорта.

Поезд был оптимальным вариантом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы решили не тащить с собой много еды и по пути на курорт завтракали в вагоне-ресторане. Две овсяные каши с ягодами и чайник чая обошлись в 1100 рублей.

Проснулись уже на море

Утром в окне мы увидели море Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Неочевидный плюс поездки в Сочи на поезде — виды на подъезде к городу. Железнодорожная линия местами проходит у самой кромки воды, зрелище завораживающее!

По приезде сразу отправились заселяться. Отель мы не бронировали: решили, что раз нам нужно только место для сна, можно сэкономить и остановиться в доме у местных. Комната на семь суток вышла в 12 тысяч рублей. Неудобства в виде отсутствия уборки и завтраков и общей уборной сполна компенсировались классным видом с террасы и шаговой доступностью моря.

После заселения сразу отправились завтракать и купаться. Местный городской пляж оказался приятным: отдыхающих было не много, вода чистая. Пляж, как и большинство других в Сочи, был галечным. Поэтому для удобства мы арендовали шезлонги, цена за пару часов — 1300 рублей.

В первый день решили отпраздновать приезд и пошли в один из прибрежных ресторанчиков. Ужин из морепродуктов и местного вина обошелся в 6000 рублей.

Стоять в очередях придется долго

Второй день в Сочи мы решили провести активно. На пригородной электричке отправились в «Сочи Парк», проезд до Сириуса стоит копейки — чуть больше 200 рублей с человека. Отдельно билеты на понравившиеся аттракционы в парке купить нельзя. Общий пропуск в кассе на месте стоит 3900 рублей на человека. Если покупать пропуск заранее, можно сэкономить — в онлайне он стоит 3200 рублей.

В «Сочи Парке» вы проведете целый день Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Учтите, что стоять в очередях в парке придется долго. На самые интересные карусели выстраиваются толпы, ждать приходится минимум по 30 минут.

Отзывы на заведения на территории парка не вызвали доверия, поэтому мы ходили перекусить в столовую поблизости. Обед в Сириусе на двоих обойдется примерно в 1000–1500 рублей на двоих.

Идеальное место для предложения

Обязательной была поездка в горы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одной из главных целей поездки было посещение гор. Добраться до Розы Хутор можно на машине или на электричке за 428 рублей. Билеты на канатную дорогу до вершины Роза Пик (2320 метров) вышли в 5700 рублей за двоих.

Билет на канатную дорогу стоит 2850 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока мы поднимались, кабинка проходила через облака, с каждым десятым метром всё сильнее закладывало уши. От видов, которые открываются с вершины, захватывало дух, хоть панорама и была частично закрыта облаками.

На вершине Роза Пик есть смотровая, но с нее можно уйти и походить по хребтам. Уже через пару сотен метров людей практически нет, поэтому можно вдоволь наслаждаться природой. Именно здесь я сделал своей девушке предложение. На мой взгляд, горы — идеальное место для такого события.

Куда еще сходить в Сочи

Для вечерней прогулки можно выбрать дендрарий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо пляжного отдыха и гор мы решили посетить дендрарий и Цирк Гии Эрадзе (0+).

Начнем с первого. В дендрарий мы пришли поздно, поэтому решили выбрать малый маршрут, который проходится за 30 минут и стоит 300 рублей с человека. Приятное место, чтобы пофотографироваться. Красиво, но никакого «вау».

А вот цирк произвел сильное впечатление: помимо аутентичных декораций, понравилось, что все номера исполнялись под живую музыку и сопровождались световым шоу. Сложные трюки акробатов вызывали мурашки!

Заключительной частью программы развлечений стала прогулка по Тисо-самшитовой роще. Вход в заповедник стоит 300 рублей, еще нужно прибавить к этому билет до горной реки Хосты — 102 рубля.

Сразу предупреждаю: такой досуг подойдет для выносливых. В роще можно вдоволь нагуляться по старинному лесу и полюбоваться природными видами.

Любители природы должны посетить Тисо-самшитовую рощу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В лесу быстрая горная река течет между огромных скал. И, если моря мало, в холодной воде можно искупаться. В конце маршрута у туристов есть возможность арендовать сап за 2000 рублей и проплыть по ущелью.

Сочи изменился

Сочи определенно красивый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Курорт показался мне ухоженным и зеленым. Даже хаотичная застройка кажется симпатичной: уж больно хорошо вписывается в природный ландшафт. До этой поездки я бывал в Сочи около 10 лет назад. И спустя время просто не узнал город — так он похорошел.

В сумме за отпуск мы потратили около 120 тысяч рублей. И пусть удалось посетить лишь малую часть курорта, переизбыток эмоций всё равно был обеспечен.

