Напряжение растет. Возможен ли военный конфликт Израиля с Турцией и как он может отразиться на россиянах

Напряженность на Ближнем Востоке вышла на новый уровень: после Ирана и ударов по территории Катара, а также новой атаки на Газу в фокусе потенциального конфликта оказались Израиль и Турция. Анкара, выступающая с жесткой критикой Тель-Авива и открыто поддерживающая Газу, всё чаще воспринимается как следующий логический противник. Главный вопрос — насколько реальна вероятность перехода от конфронтации к прямому военному столкновению между двумя региональными державами? Наши коллеги из MSK1.RU cпросили мнения экспертов.

Балансирование на грани

Главная причина давнего противостояния Турции и Израиля — это их непримиримые разногласия по палестинскому вопросу, в частности по сектору Газа. Сейчас эта напряженность достигла нового пика из-за израильских авиаударов по Катару и активных военных действий в Газе, что заставляет всерьез обсуждать возможность прямого столкновения.

«В ряде аналитических материалов, включая доклад правительственного комитета Израиля, Турция обозначена в качестве потенциального стратегического соперника, чьи действия якобы направлены на восстановление османского влияния, — рассказал MSK1.RU политолог, заместитель директора АНО „Центр развития законодательства“ Дмитрий Матюшенков. — Однако подобные оценки следует рассматривать с учетом их внутреннего контекста: часто такие доклады носят инструментальный характер, обосновывая увеличение оборонного бюджета или консолидацию политических сил внутри страны».

Эксперты сходятся в том, что военные действия невыгодны Турции с точки зрения экономических связей с Россией Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

По словам эксперта, фактические действия Турции свидетельствуют о стратегической сдержанности Анкары. Например, отсутствие прямой реакции на израильские удары по Катару, где функционирует турецкая военная база, демонстрирует стремление избежать открытой эскалации.

«Мы стоим вместе с Катаром перед лицом этой подлой атаки, направленной против его суверенитета и безопасности, — заявили в турецком МИДе агентству „Анадолу“. — Мы вновь повторяем наш призыв к международному сообществу оказать давление для прекращения продолжающейся агрессии Израиля против Палестины и в регионе».

По мнению Дмитрия Матюшенкова, важным сдерживающим фактором выступает также членство Турции в НАТО.

«Это делает прямое военное противостояние с Израилем — союзником альянса — политически невыгодным, — заявляет эксперт. — Важно отметить и то, что, несмотря на длящееся противостояние и даже введенное в 2024 году торговое эмбарго, с января по май 2025 года Турция экспортировала в Израиль товаров на сумму 393,7 млн долларов, что свидетельствует и о наличии торговых связей между Турцией и Израилем».

Экономист и политолог Василий Колташов видит в действиях Турции сложный стратегический расчет. По его мнению, Анкара сознательно балансирует на грани конфликта, извлекая из этого максимальную выгоду.

«Я думаю, что сейчас конфликт возможен, а война нет. Турция не может пойти на разрыв с Соединенными Штатами и в то же самое время пойти на настоящий разрыв с Израилем, потому что это будет означать сложности с Азербайджаном, а сейчас только что вот на наших глазах выстраивается против России азербайджанско-армянская коалиция», — считает экономист и политолог Василий Колташов.

По его мнению, вступать в войну с Израилем Турции невыгодно.

«Эрдогану очень важно вести себя с Израилем шумно, дерзко, создавать конфликтные отношения, спорить с ними, доходить до перестрелок, до обмена заявлениями, даже обмена ударами в пределах Сирии, может быть, но не переходить к грани войны, а балансировать вот так», — считает Колташов.

«Локальные провокации, подобные недавним израильским ударам по объектам в Катаре, могут сохраняться ввиду расширения зоны оперативной активности Израиля, однако крайне маловероятно, что они случатся на территории Турции, — добавляет Дмитрий Матюшенков. — Переход к прямому военному столкновению маловероятен, поскольку затронет интересы ключевых международных игроков, включая США и НАТО, которые не заинтересованы в эскалации такого крупного конфликта.

«Решения редко бывают однозначными»

В то время как многие российские эксперты исключают возможность полномасштабного конфликта, их зарубежные коллеги указывают на факторы, способные подорвать стабильность. Один из них — вопрос о надежности гарантий НАТО для Анкары. Об этом говорит Майкл Рубин, бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, специализирующийся на вопросах, связанных с Ираном, Турцией и Ближним Востоком.

«Турция может полагать, что ее членство в НАТО предоставляет иммунитет, которого не было у Газы, Ирана и Катара, — отметил Рубин в беседе с National Security Journal. — Однако Турции и ХАМАСу следует быть осторожными. НАТО — это организация, действующая на основе консенсуса, и решения редко бывают однозначными. Вето со стороны Стокгольма или Хельсинки — вполне возможный вариант. Также возможно вето со стороны Вашингтона, несмотря на тесные личные и деловые связи президента Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Атака на Иран Источник: Atef Safadi / EPA

В то время как западный эксперт сомневается в надежности защиты НАТО, турецкие аналитики рассматривают угрозу вооруженного конфликта с Израилем через призму внутренней и региональной стабильности. Так, Уфук Неджат Ташчы, доцент Университета Чанаккале, считает, что Анкара будет стремиться сохранить правовые рамки.

«Война между Израилем и Турцией может вспыхнуть, но инициатором будет не Турция. Это связано с принципиальной позицией Анкары действовать исключительно в правовом поле», — отмечает эксперт.

Турецкий обозреватель Левент Гюльтекин предупреждает, что главная опасность может исходить не от прямого военного столкновения.

«Долгие годы я говорю, что цель Ирана — Турция, но слышу возражения, что вооруженного конфликта не случится, потому что Турция — член НАТО. На мой взгляд, если не оружием, то раскачать стабильность можно и экономическим путем и сделать так, чтобы одной искры было достаточно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри», — считает Гюльтекин.

Как противостояние Турции и Израиля может отразиться на россиянах

Геополитическая напряженность не трансформируется в угрозу для туристической отрасли, уверен политолог Дмитрий Матюшенков. По его словам, Турция остается популярным и безопасным местом для отдыха.

«Основные курортные зоны Турции — Анталья, Измир, Бодрум — расположены в удалении от потенциальных зон геополитической напряженности, — подчеркивает эксперт. — Туризм является важным источником дохода для Турции: от туризма во втором квартале 2025 года были получены рекордные 16,28 миллиарда долларов, что увеличилось на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим турецкие власти последовательно обеспечивают защиту туристической инфраструктуры как от внешних угроз, так и от внутренних протестов».

Туристический бизнес Турции ориентирован на россиян Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Таким образом, прямой военный конфликт между Израилем и Турцией в ближайшее время маловероятен даже несмотря на то, что Анкара усиливает обороноспособность.

«Я думаю, что с Антальей ничего не случится. Российские туристы как ездят, так и будут ездить в Турцию. Это никак не изменится в ближайшее время, — уверен политолог Василий Колташов. — Эрдоган заинтересован в том, чтобы не испортить отношения с Россией, потому что деньги ему нужны. Если и случатся вооруженные конфликты, то всё будет происходить в пределах Сирии».

Эту точку зрения разделяет и экономист, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова, которая видит в туризме мощный экономический стимул для сохранения стабильности.

«Недавно президент Эрдоган говорил, что им сейчас война не нужна. Конечно, он хочет мира на своей территории, иначе сразу же может прекратиться туризм для русских на турецкой территории. Сейчас для Турции это золотая жила: туристы приезжают, отельный бизнес развивается», — полагает она.

Памятка для туриста

Если в стране, где вы находитесь, начались беспорядки или возникла угроза конфликта, помните: ваша безопасность важнее всего. Четкий план действий поможет вам сориентироваться в сложной ситуации и принять верные решения.

Оставайтесь в безопасном месте — в отеле или на закрытой территории. Избегайте районов протестов, площадей, правительственных зданий и военных объектов. Не участвуйте в акциях, не фотографируйте и не снимайте на видео правоохранителей или военных: это может привести к задержанию;

следуйте указаниям местных властей: соблюдайте комендантский час, не выходите на улицу без необходимости;

не паникуйте и будьте в курсе событий. Регулярно проверяйте официальные источники информации: сайты и Telegram-каналы посольства РФ в стране пребывания (актуальные контакты — на Mid.ru). Следите за новостями в приложении «Помощь туристу» и на горячей линии Ростуризма. Подпишитесь на оповещения от туроператора и посольства: информация о спецрейсах или эвакуации поступает оперативно;

срочно свяжитесь с посольством или консульством РФ, их контакты есть на сайте МИД или в приложении. Если регулярные рейсы отменены, посольство может организовать чартер. Уточните у туроператора план возвращения. Для этого сообщите свое местоположение, Ф. И. О. и данные договора. Не бронируйте билеты самостоятельно — все расходы должны согласовываться с турфирмой.

«До поездки оформите страховку с покрытием чрезвычайных ситуаций, — рекомендует Дмитрий Матюшенков. — Туроператор обязан вернуть деньги за неоказанные услуги, например проживание и экскурсии, так как в случае форс-мажора возврат средств обязателен. Сохраните чеки и подтверждения оплаты: они нужны для компенсации».

