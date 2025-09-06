В Турции пару туристов из России арестовали из-за поцелуя. Им грозит год тюрьмы

Туристам грозит лишение свободы Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции пару из России арестовали за поцелуй в неподобающем месте. Об этом 3 сентября сообщил журналист турецкого телеканала ATV Аякут Гюль.

По его информации, обвинение выдвинуто туристам в Стамбуле. Причиной стал поцелуй во дворе мечети Чамлыджа.

«Подготовлено обвинительное заключение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до одного года», — цитируют журналиста «Известия».

Россияне настаивают на том, что невиновны. Когда они вошли в мечеть, то не увидели никаких знаков, запрещающих романтические действия, ни письменных, ни визуальных. Поэтому они и не подумали, что поцелуй может оказаться чем-то предосудительным.