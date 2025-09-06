НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 760мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Матч за Кубок Открытия
Ярославский бренд покорил Россию
Переименуют вуз
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Пожар в автосервисе
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Новый микрорайон
Страна и мир В Турции пару туристов из России арестовали из-за поцелуя. Им грозит год тюрьмы

В Турции пару туристов из России арестовали из-за поцелуя. Им грозит год тюрьмы

Арест стал для россиян неожиданностью

296
Написать комментарий
Туристам грозит лишение свободы | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUТуристам грозит лишение свободы | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Туристам грозит лишение свободы

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции пару из России арестовали за поцелуй в неподобающем месте. Об этом 3 сентября сообщил журналист турецкого телеканала ATV Аякут Гюль.

По его информации, обвинение выдвинуто туристам в Стамбуле. Причиной стал поцелуй во дворе мечети Чамлыджа.

«Подготовлено обвинительное заключение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до одного года», — цитируют журналиста «Известия».

Россияне настаивают на том, что невиновны. Когда они вошли в мечеть, то не увидели никаких знаков, запрещающих романтические действия, ни письменных, ни визуальных. Поэтому они и не подумали, что поцелуй может оказаться чем-то предосудительным.

Впрочем, в исламе подобное действительно считается недопустимым. Мужчинам и женщинам на территории мечети не рекомендуется не только целоваться, но также обниматься и даже держаться за руки. Запрет распространяется на всех, даже законных супругов. Считается, что при посещении священного места поведение должно быть тихим и благоговейным.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Турция Поцелуй Мечеть Арест
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление