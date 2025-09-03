Небо над Россией окрасилось в зеленый. Впечатляющие кадры

Этой ночью жители России могли увидеть северное сияние Источник: Анатолий Киселев / vk.com

В ночь на 3 сентября Россию накрыло северное сияние. К сожалению, в Ярославле завораживающее явление было не видно из-за облачности, а вот жители соседней Вологодской области смогли наблюдать зеленые полосы.

«Его видно, когда у нас погода ясная или малооблачная. 2 сентября все было закрыто облаками. У нас остановился антициклон и по прогнозу должно быть без осадков ближайшие три дня. Надеемся, что сегодня после обеда мы увидим солнце», — рассказали 76.RU в ЦГМС.

Напомним, северное сияние — оптическое явление, образующееся при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Сиянию характерны разноцветные свечения в верхних слоях атмосферы.

Геомагнитные бури начались еще в ночь с 1 на 2 сентября, их последствия могли наблюдать жители северо-запада. В ночь со 2 на 3 сентября северное сияние достигло центральной и западной частей России. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН назвали сияние одним из самых ярких этой осени.

В Вологодской области ночь была ясной, поэтому жителям удалось наблюдать сине-зеленые всполохи. Зеленая пелена была видна даже из спальных районов Вологды. Мы собрали завораживающие кадры из соседнего региона.

В Вологде сияние наблюдали из окон домов Источник: Нина Воронина / vk.com

Зеленые столбы виднелись из спальных районов Источник: «Онлайн Вологда» / vk.com

Иногда сияние затихало и было похоже на пятно Источник: «Онлайн Вологда» / vk.com

Аврору было видно невооруженным глазом Источник: «Онлайн Вологда» / vk.com

Облака не мешали наблюдать за явлением Источник: Alex / Telegram

Со звездами смотрится еще красивее Источник: Alex / Telegram