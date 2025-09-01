Фельдшеры заменят врачей, а визит к ним лишит водительских прав: законы сентября

Фельдшеры будут проводить осмотры, собирать анамнез, делать простые обследования и назначать лекарства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в сентябре 2025 года.

В школах отменят привычные предметы, а ученикам будут ставить оценки за поведение

В новом учебном году школьников ждет множество изменений. Теперь их годовую нагрузку нормировали, то есть определили, сколько максимально времени они могут уделять учебе. Эти правила распространяются на учащихся с первого по девятый класс.

В первом классе нагрузка составит от 620 до 653 часов; со второго по четвертый — от 782 до 884 часов; в пятом — от 986 до 1088 часов; в шестом — от 1020 до 1122 часов; в седьмом — от 1088 до 1190 часов; а в восьмом и девятом классах — от 1122 до 1224 часов.

Сама учебная программа тоже изменится. Так, обществознание перестанут преподавать в шестых и седьмых классах, освободившееся время отдадут под изучение истории России и своего региона. Кроме обществознания, сократят еще и изучение английского языка. С пятого по седьмой класс на этот предмет теперь будут тратить два часа в неделю вместо четырех. Это изменение направлено на оптимизацию учебной нагрузки школьников и более рациональное распределение времени.

Учиться при этом все будут одинаково за счет введения единого расписания. Это значит, что школьники станут одновременно изучать аналогичные темы по одним и тем же предметам, что позволит детям при смене учебного заведения не отставать от сверстников.

Другим важным шагом станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу). Теперь на них должно уходить не более 10% от учебного времени. Ограничили и время, которое школьники будут тратить на выполнение домашних заданий.

В планах также ввести оценки за поведение. С 1 сентября их начнут выставлять в пилотном режиме в 84 образовательных учреждения Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, ЛНР, Чеченской Республики, Республики Мордовия. В случае успеха данного нововведения его распространят по всей стране.

Все изменения для школьников мы собрали в одном материале.

Беременных ждут новые правила выплат пособий

С 1 сентября студентки, обучающиеся очно, начнут получать выплаты по беременности и родам от Социального фонда России. Это коснется студенток, обучающихся в вузах, профессиональных организаций, центрах допобразования и научных учреждениях. При этом будет не важно, на какой основе: на бюджетной или коммерческой.

Как оформить заявление

Через портал «Госуслуги». В клиентских службах Соцфонда. В МФЦ.

При личном обращении понадобятся:

справка из медучреждения о нетрудоспособности;

справка из учебного заведения об очном обучении и сроке отпуска по беременности и родам.

Сроки

Рассмотрение заявления — до 10 рабочих дней, возможно увеличение до 30;

выплата — через 5 рабочих дней после одобрения.

Если заявление подано до 1 сентября, его оформляет учебное заведение. Ранее назначенные пособия по новым правилам не выплачиваются.

При этом сумма выплат резко возрастет. Девушки начнут получать 100% от величины прожиточного минимума в своем регионе. В результате молодые мамы смогут получить в среднем 90 000 рублей вместо нынешних 23 000.

Зарплату начнут считать по-новому

В России заработает обновленный порядок определения средней заработной платы сотрудников, который принесет им ряд преимуществ. В расчет среднего заработка теперь будут включать не только премии, но и другие денежные поощрения.

В результате выходное пособие будут рассчитывать по новым правилам: средний дневной заработок умножат на среднее количество рабочих дней в месяце. Для назначения пособий учтут и средний часовой заработок, умноженный на среднее количество рабочих часов в месяце за прошедший год. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Кроме того, законодательно утвердили размер штрафов для сотрудника. Теперь работодатель не сможет сократить всю премиальную часть зарплаты. По новым правилам заработок за месяц после лишения премии не должен сократиться более чем на 20%. Например, если сотрудник получает 100 000 рублей в месяц, из которых 30 000 — премиальная часть, депремировать его смогут только на 20 000 рублей.

Еще одно нововведение — изменения в расчетах за ночные смены. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать.

В России утвердили правила командировок

Новые правила служебных командировок вступают в силу с 1 сентября. Они касаются как внутренних, так и зарубежных поездок. Работодатель определяет продолжительность командировки, учитывая объем и сложность задач.

День отправления из населенного пункта считается началом командировки, день возвращения — ее окончанием. Время в пути до аэропорта или вокзала включается в командировку.

Сотруднику выдается аванс на транспорт, проживание и другие расходы. За каждый день командировки выплачиваются суточные, включая выходные и праздники, в валюте страны пребывания. Средний заработок сотрудника сохраняется на весь период поездки.

При зарубежных командировках компания оплачивает изготовление загранпаспорта, визы, консульские сборы и страховку. По возвращении сотрудник должен сдать авансовый отчет с подтверждающими документами в течение трех рабочих дней.

Новое положение заменяет старое, действовавшее с 2008 года. Срок нового — до 1 сентября 2031 года, после чего правила вновь будут пересматривать. Работодателям теперь необходимо обновить локальные нормативные акты.

Госпошлины, штрафы и новые правила допуска водителей к авто

В два раза подорожает госпошлина за получение водительских прав в России. Больше заплатить придется еще за выдачу госномера на машину и пластикового СТС.

С 1 сентября госпошлина за выдачу водительского удостоверения составит 4000 рублей, раньше она стоила 2000 рублей. Предоставление номеров на мотоцикл и прицепы была 1500 рублей, а станет 2250 рублей.

На что еще увеличится госпошлина, мы рассказали в материале.

Также с 1 сентября изменятся правила допуска водителей к управлению авто. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

За что теперь не пустят за руль, можно узнать здесь. А визит к врачу и вовсе может привести к аннулированию водительского удостоверения.

Кроме того, с началом осени можно нарваться на новые штрафы. Власти изменили требования к пропуску спецтранспорта, увеличив при этом денежное взыскание с тех, кто им не подчиняется. Теперь придется заплатить 7500–10 000 рублей за нарушение или вовсе лишиться прав на 6–12 месяцев.

У россиян начнут отбирать заброшенные участки и штрафовать за продажу урожая

С 1 сентября россияне могут лишиться своих бесхозных участков. Причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Участок могут изъять также за захламление более половины территории отходами или мусором, если собственник не устранит проблему в течение года со дня предупреждения. Также возможна утрата участка из-за плохого состояния зданий (трещины, отсутствие окон и т. д.).

Зарастание сорняками более половины площади дачи высотой выше 1 метра тоже приведет к изъятию в течение года.

Однако изымать землю будут в крайнем случае. Сначала профильные органы проведут проверки, обоснованность для изъятия, предоставят собственнику земли возможность устранить проблему в течение года. Еще у собственников есть право продлить срок устранения проблемы через суд.

А при каких еще обстоятельствах могут забрать участок, мы рассказали здесь.

Кроме того, с началом осени в России вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие коммерческую деятельность на дачных участках. Поправки четко разделяют земли по целевому назначению: если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на нем запрещено организовывать любой бизнес.

Разрешается только продажа излишков урожая при условии, что это не носит систематический характер — без массового производства, наемных работников и фискальных документов.

Запрет на массовые обзвоны без согласия абонента

С сентября россияне смогут сами решать, получать ли им звонки от компаний. Полностью отказаться от массовых звонков можно будет через личный кабинет на сайте оператора или в приложении. Там же можно будет разрешить звонки только от определенных организаций.

Система будет работать за счет того, что компании и операторы связи будут заключать договоры. Организации должны будут сообщать, зачем они звонят людям. Эти данные будут передаваться между операторами, а абоненты смогут увидеть, кто звонит, когда получают звонок.

Правительство утвердило правила маркировки звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи»).

Врачей заменят фельдшеры

С 1 сентября фельдшеры и акушерки в России смогут исполнять обязанности врачей, включая терапевтов, педиатров и гинекологов, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Изменения вводятся приказом Минздрава и касаются первичной медико-санитарной и скорой помощи. Медицинские работники среднего звена смогут проводить первичный осмотр, собирать анамнез, делать простые обследования и назначать лекарства. При необходимости они направят пациента к специалисту.

Полномочия могут быть делегированы руководителем медицинской организации. Такое решение приняли из-за нехватки врачей, особенно в сельских районах.

В России ограничат лимиты на снятие налички и запретят брать кредиты сразу

В Центробанке определили девять признаков операций, которые указывают на мошеннические действия. С 1 сентября кредитные организации будут проверять клиентов и ограничивать снятие наличных через банкоматы, если заметят что-то из этого списка.

Банки будут обращать внимание на то, как часто и каким образом клиент общается с ними. Еще одним сомнительным признаком будет, если у человека за несколько часов до операции увеличилось количество звонков и сообщений, в том числе из мессенджеров, с новых номеров. Другие примеры подозрительного поведения для ограничения лимитов на снятие наличных мы рассказали в отдельном материале.

Если операция будет соответствовать хотя бы одному из рисков, то банк уведомит клиента и введет временное ограничение.

Ограничения введут и при попытке взять кредит. С 1 сентября вводится период охлаждения, из-за чего заемные средства можно будет получить только через установленный срок:

до 50 тысяч рублей — мгновенно;

от 50 до 200 тысяч — 4 часа;

более 200 тысяч — 48 часов.

Если банк даст деньги сразу, а заемщик отправит их мошенникам и будет возбуждено уголовное дело, то можно отменить кредитный договор и не возвращать долг.

MAX станет обязательным мессенджером в России

С 1 сентября 2025 года национальный мессенджер MАХ станет обязательным для предустановки на все новые электронные устройства в России. Это распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также MАХ заменит VK Мессенджер. Кроме того, на новых устройствах, включая технику Apple, с 1 сентября будет обязательным предустановленный магазин приложений RuStore.

Новый обязательный экзамен для охотников

Правила получения охотничьего билета ужесточаются. Теперь впервые получающие документ или восстанавливающие его должны пройти обязательное тестирование на знание «охотничьего минимума» вместо простого ознакомления с требованиями.

Экзамен включает 100–200 вопросов с проходным баллом 75%, на каждый вопрос отводится не менее минуты. Те, кто не сдаст тест, могут повторить попытку через месяц.

Штрафы за поиск экстремистского контента и рекламу VPN

В силу вступят изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе при использовании VPN.

Случайный переход по ссылке или простое использование VPN-сервисов не будут считаться нарушением. Посещение заблокированных социальных сетей, таких как Instagram и Facebook (экстремистские организации, деятельность запрещена на территории РФ), также не повлечет штрафов, если пользователь не занимался целенаправленным поиском запрещенного контента.

Размер штрафа за нарушение составит от 3000 до 5000 рублей. При этом реклама VPN-сервисов будет наказываться значительно строже: для граждан — до 80 000 рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.