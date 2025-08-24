Жилые гаражи, школа без сменки, культ котов: ярославна, переехавшая в Сочи, рассказала о жизни на курорте

Жительница Ярославля переехала в Сочи и рассказала про изнанку жизни в городе-курорте Источник: Наталья

Уехать жить к морю — мечта многих. 47-летняя Наталья переехала с мужем и сыном-школьником из Ярославля в Сочи три года назад. Она откровенно рассказала порталу 76.RU о плюсах и минусах жизни в городе-курорте.

«Надоели полгода зимы»

В Сочи семья сбежала от холода и грязи, которые ярославцам приходится терпеть в среднем по шесть месяцев в году. Особенно зиму не любил муж Натальи. Его удручала ежедневная процедура разгребания машины от снега и вечные переживания, заведется она в мороз или нет.

«Ехать на общественном транспорте — тоже проблема: в автобус не влезешь и, пока его ждешь, все ноги отморозишь. Слякотная весна тоже не радовала», — рассказала Наталья.

Поэтому, когда мужу попалась выгодная вакансия в Сочи, семья, не раздумывая, переехала на юг. Сама Наталья работает в IT-сфере и смогла без проблем перевестись на удаленку.

Ради этого Наталья с семьей уехали из Ярославля Источник: Наталья

Могут выселить из арендного жилья

По словам Натальи, съем жилья в Сочи — задача со звездочкой.

«Даже если вы сдаете свою квартиру в Ярославле, вам, скорее всего, придется прилично доплатить, чтобы снять аналогичную в Сочи. Цены на студии площадью 15–20 квадратных метров в центре города стартуют от 20 тысяч в месяц плюс коммуналка. В отдаленных районах можно найти за 15 тысяч», — рассказала Наталья.

При этом многие хозяева отказывают в заселении семьям с детьми и тем более с животными.

«У нас ребенок и кошка. Мы понимали, что жилье будет найти непросто. Поэтому искать квартиру начали гораздо раньше, чем переехали. Иногда в объявлениях говорилось о возможности заехать с животным, но на деле оказывалось, что это не так. Например, был разговор с одной из владелиц такой квартиры. Она сразу сказала: „Нет! Никаких котов! Я сейчас за прошлым углы отмываю“. Я предложила не отмывать. Но она просто бросила трубку», — поделилась Наталья.

Найти подходящее жилье в Сочи довольно сложно Источник: Наталья

Ярославцам, можно сказать, повезло. Они смогли найти убитую двушку-хрущевку с «бабушкиным» ремонтом, в которую им разрешили въехать в полном составе.

Но еще одним существенным недостатком рынка недвижимости в Сочи для тех, кто снимает жилье, является сезонная аренда.

«Если вы сняли квартиру осенью или зимой, вы спокойно можете жить в ней до мая. А потом — как карта ляжет. Иногда хозяева расторгают договор накануне сезона, чтобы сдавать квартиру не вам за 40 тысяч в месяц, а отдыхающим за 4 тысячи в день. Некоторые предлагают оставаться жить в квартире дальше, но платить в отпускной сезон на 15–30 тысяч рублей в месяц больше», — рассказала Наталья.

Ярославцев эта участь миновала. Их арендодатель оказался честным: из квартиры в сезон не выгонял и плату не повышал.

Жилые гаражи, апартаменты в производственных помещениях

Покупка жилья — тоже квест, так как его разновидностей гораздо больше, чем в Ярославле. Наталья с мужем узнали об этом, когда решили сменить съемное жилье на собственное. Квартиру в Ярославле они продавать не стали — вдруг захочется вернуться. Поэтому воспользовались ипотекой.

«Например, есть жилые гаражи — жить в них можно, но в случае любой госстройки вы получите компенсацию как за гараж. Если случится пожар или сель снесет гаражи, скорее всего, вам не предложат даже маневренного фонда. Прописаться в гараж тоже нельзя. Это самый бюджетный вариант для самых рисковых», — описала Наталья.

Такие жилые гаражи — особенность рынка недвижимости в Сочи Источник: Наталья

Второй интересный случай — апартаменты. Если они не у самого берега моря, купить такое жилье можно намного дешевле квартиры.

«Но будьте готовы платить за электричество не по жилому, а по производственному тарифу. Если что-то сломается, чинить воду или восстанавливать электричество к вам тоже приедут в последнюю очередь, так как это считается производственным помещением», — рассказала ярославна.

Третий вариант — жилые помещения.

«В отличие от других городов, в Сочи очень много, по сути, квартир в многоэтажных, многоквартирных домах, которые построили на землях под индивидуальное жилищное строительство. И даже на землях садоводчества. В свое время их массово строили и вводили через суды. Цены на такое жилье могут быть немного ниже, чем на квартиры. А могут и не быть. Если вы не юрист, то не сможете даже понять сразу, что купили не квартиру, а жилое помещение. Иногда такие многоквартирники в городе сносят», — поделилась Наталья.

Вот такой вариант жилья предлагают в Сочи — окно находится ниже уровня тротуара Источник: Наталья

Самое безопасное, но и самое дорогое жилье в Сочи — обычные квартиры.

«Это может быть „тараканник“ в старой хрущевке или бывшем общежитии по цене от 250 тысяч за квадратный метр. Но зато вы точно будете знать, что дом законный и никто никогда его не снесет», — отметила Наталья.

Кстати, по мнению ярославны, самый комфортный район для проживания в Сочи — Адлер. После Олимпиады там осталась вся инфраструктура, хорошие дороги, спортплощадки, велосипедные дорожки. Да и рельеф более плоский, чем остальные, почти равнина.

«Мы живем в Центральном районе. Здесь перепады высот, длинные лесенки и крутые спуски. Например, чтобы добраться до школы, нужно пешком спуститься на 400 ступенек. А чтобы вернуться домой — на столько же подняться. Утешаем себя тем, что такие тренировки полезны для сердечно-сосудистой системы и помогут нам дольше оставаться активными», — поделилась ярославна.

В Сочи периодически нужно куда-то подниматься и спускаться Источник: Наталья

Школа без сменки и раздевалок

Со школой ярославской семье тоже повезло — место в классе для сына Натальи нашлось в ближайшем учебном учреждении.

«Директор заметила, что он уже шестой новенький, и еще непонятно, сколько детей отчислится. Как оказалось, это одна из особенностей сочинского образования: дети постоянно поступают и отчисляются. Многие родители переезжают в город, но потом возвращаются назад. В классе у сына тоже было несколько таких ребят», — отметила Наталья.

Никаких сборов денег с родителей в Сочи нет. Даже от покупки кулера за счет родителей в школе отказались.

«Завуч сказала, что учреждение всем обеспечивает детей и что воду в Сочи можно пить прямо из-под крана. Кроме того, в столовой стоят чайники с охлажденным кипятком», — рассказала Наталья.

У входа в сочинскую школу растут пальмы Источник: Наталья

Еще одно важное отличие сочинской школы — отсутствие сменки и раздевалки. Зимой, когда прохладно и дождливо, дети могут оставлять одежду в своем классе на плечиках. Сменка не требуется в принципе. Дети ее носят по желанию. Например, чтобы не сидеть весь день в классе в резиновых сапогах, если на улице дождь.

«Во время перемен сочинских школьников отпускают гулять на улицу. В ярославской школе, которую посещал наш сын, такое было запрещено. А еще здесь постоянно строят новые школы. Практически каждый год в школьном чате проводят опрос: кто из детей уходит в новую школу», — отметила Наталья.

Также ярославцев удивило, что в сочинских школах всем детям до 9-го класса выдают по 200 миллилитров молока каждый день в пакетах длительного хранения.

«В Ярославле такого не было. Наш ребенок не пьет молоко, носит домой. Поэтому молоко мы практически не покупаем», — рассказала Наталья.

За завтраки семья не платит. Их сын ест перед школой дома и берет с собой небольшой перекус — круассаны или пару бананов.

Про цены в магазинах

Считается, что жить в курортных городах дорого. В Сочи это относится к двум локациям — Сириусу и Красной поляне. В этих районах, по словам ярославны, цены на продукты дороже, чем везде. В остальных местах ценники почти как ярославские.

«Почему-то значительно дороже только хлеб, мы заметили это сразу, как только приехали. Недолго думая, купили хлебопечку — так выгоднее и вкуснее», — рассказала Наталья.

А это кто-то принес огромную ветку мимозы в магазин 8 Марта — поздравить девочек-продавщиц. В Сочи она бесплатная Источник: Наталья

Еще в апреле и мае на ярмарках выходного дня и рынках бывает дешевая клубника. Хорошую, крупную, отборную можно купить за 300 рублей за килограмм, ту, что похуже, — за 150 рублей. Уже в июне появляются недорогие огурцы и помидоры.

А вот цены на картошку и лук в конце зимы и весной, по словам Натальи, зашкаливают. Хорошая картошка в этом году была дороже клубники.

За проезд платить перед выходом

В отличие от Ярославля, в Сочи до сих пор есть маленькие маршрутки. Жители считают их спасением, так как на узких улочках в гористой местности большие автобусы в пробке неуклюжи и малоподвижны. Маршрутки более маневренны, ездят быстрее. Цены на проезд выше, чем в Ярославле: в автобусах — 40 рублей, в маршрутках — 50 рублей с 7 до 21 часа и 55 рублей ранним утром и поздним вечером.

В больших автобусах оплатить проезд можно через валидатор или наличкой у водителя. Сделать это необходимо при входе. А в маршрутках проезд принято оплачивать при выходе.

«Водитель открывает только переднюю дверь. Люди на остановке уже знают о такой особенности и терпеливо ждут, когда все оплатят и выйдут», — рассказала Наталья.

Маршрутки в Сочи («7р» — это номер, а не цена) Источник: Наталья

В Сочи, как и в других крупных городах, не обходится без пробок. Самые сильные заторы традиционно утром и вечером.

«Летом пробки просто зашкаливают. Приезжают тысячи туристов на авто, и улицы, особенно центральные и привокзальные, порой встают не только в утренние и вечерние часы, но и днем, поздно вечером», — отметила Наталья.

Кстати, местные считают себя довольно культурными водителями. И уверены, что не уступают дорогу пешеходам только приезжие. Хотя Наталья замечала, что это не так. Бывает, носятся, никого не замечая, и автомобили с местными номерами.

«В принципе на сочинских дорогах лучше вести себя осмотрительно: человек, который ехал на курорт 15–20 часов без сна, под конец еще и по серпантину может быть не очень внимательным, даже если обычно ведет себя на дороге вежливо», — рассказала Наталья.

Отношение к приезжим

По мнению Натальи, в этом вопросе Сочи — это маленькая Москва.

«Лозунги в духе „Сочи не резиновый“ или „Возвращайся к себе на Урал“ звучат здесь достаточно часто. Причем ты никогда не знаешь, когда тебя накроет волна праведного гнева местных, у которых ты отнимаешь жизненное пространство. Ты можешь наткнуться на них где угодно: в магазине („из-за этих понаехов одни очереди“), в транспорте („наша молодежь место всегда уступает, это наверняка какие-нибудь из Сибири“), на родительском собрании („я сама в эту школу еще ходила, и раньше такого не было, это всё приезжие и их невоспитанные дети“). Под постом о любом правонарушении всегда набегает кучка комментаторов, которые утверждают, что это точно не местные. Если в посте о преступнике написано, что он местный житель, кто-то обязательно начнет обсуждение о том, что это просто прописанный в Сочи, а сам он приезжий», — подметила Наталья.

Понаехавших любят не все местные жители Источник: Наталья

Ярославна рассказала, что некоторые приезжие, опасаясь хейта, скрывают, что они не местные. Семья Натальи пока к такому не прибегала. Наоборот, сын в школе откровенно рассказывает, как он жил в Ярославле, готовит доклады, если позволяет тема, о Ярославле.

«Он гордится тем, что ярославец. И это радует. Конечно, с такой его откровенностью, бывают забавные случаи местного остракизма. Например, во время рыбалки истинно местный рыбак, узнав от сына, что он приезжий, может прекратить диалог о рыбалке, отвернуться и плюнуть в воду, — рассказала Наталья.

Остракизм — процедура изгнания опасных для государства граждан в Древней Греции.

Правда ли, что сочинцы купаются каждый день

С мая по октябрь в Сочи — лето. Иногда тепло держится даже до декабря.

«В какой-то год мы купались даже 4 декабря и море было примерно как Волга в июне — градусов 17–18. Не теплое, но вполне можно окунуться», — рассказала Наталья.

Летом ярославна с сыном, действительно, каждый день после работы ходит купаться. В выходные — кататься на сапе.

«Исключение — дни дождей и два дня после дождя. В эти дни море грязное, легко цепануть какой-нибудь кишечный вирус», — объяснила Наталья.

Купаться в Сочи можно иногда до декабря Источник: Наталья

Осенью походы на море зависят от количества заданных сыну уроков. Но и в это время семья не упускает возможность, чтобы вечером окунуться в воду.

Где-то с середины декабря и до середины марта в Сочи много дождей. Изредка выпадает снег, у части деревьев опадают листья, солнца становится меньше.

«Но нас удивило то, что даже в этот период здесь продолжают цвести цветы, поют птицы, зеленеют пальмы и магнолии. Розы на фоне новогодней елки, зеленеющие круглый год газоны и огромное количество новогодних украшений на улице — это существенное отличие зимнего Сочи от зимнего Ярославля», — поделилась Наталья.

Перед Новым годом Сочи максимально украшают Источник: Наталья

По ее словам, Ярославль с обледеневшими тротуарами, плохо освещенными улицами и минимумом украшений в спальных районах сильно проигрывает городу-курорту.

Новогодняя елка на фоне зеленых пальм в Сочи Источник: Наталья

Культ кошек

Еще одна особенность Сочи, про которую решила упомянуть Наталья, — трепетное отношение к бездомным котикам.

«Эти сочинские „сиротки“ выглядят ухоженными и толстенькими. Во многих дворах специально для них строят будки, укладывают в них теплые тряпочки на зиму, рядом стоят миски с водой и едой. Иногда даже делают двухэтажные будки. Часто видели, что ставят в подъезды на батареи коробки со старыми свитерами внутри, когда на улице холодает. Котиков порой кормит половина дома. Еще и зима довольно мягкая. Думаю, ярославские уличные коты позавидовали бы сочинским», — рассказала Наталья.

Уличные коты чувствуют себя вполне комфортно Источник: Наталья

Вот такие кошкины домики делают для хвостатых «сироток» местные жители Источник: Наталья

Для кого подходит жизнь в Сочи

По мнению Натальи, Сочи подходит для жизни тем, кто любит море, ценит тепло и спокойно относится к большому количеству людей вокруг (в летний сезон без этого никуда).

«Если летом вам безумно жарко даже в +27 градусов, а люди вызывают раздражение — это не ваш вариант», — констатировала Наталья.

По мнению ярославны, Сочи походит для жизни тем, кто любит тепло и людей Источник: Наталья

Кроме того, если кто-то решит переехать на юг из другого региона, ярославцы советуют заранее продумать, где можно работать.

«Хорошо иметь нужную для Сочи профессию. Причем это не обязательно горничная в отеле или продавец туров на пляже. Например, знаю, что местные школы предлагают учителям из других регионов компенсацию за жилье: учитель нашего сына ее получала — 15 тысяч в месяц. Сетевые магазины постоянно набирают сотрудников с двойной и даже тройной оплатой труда летом. При этом важно понимать, что местные работодатели ценят приезжих именно за профессиональные качества и готовность активно работать. Бездельники нигде не нужны», — подытожила ярославна.