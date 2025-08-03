Как выглядит круиз по-королевски: посмотрите, на какой яхте отдыхают Кейт Миддлтон и принц Уильям

По сообщениям зарубежных СМИ, сейчас на этой яхте отдыхает королевская семья Источник: Kasa Fue / Wikimedia Commons

У берегов Греции и Черногории заметили огромную яхту, на которой отдыхает британская королевская семья — Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми. Мы посмотрели, что это за судно, и поняли, что вы тоже должны знать, что такое круиз по-королевски. Поэтому рассказываем, что представляет собой мегаяхта Opera, сколько она стоит и кому на самом деле принадлежит.

Что представляет собой мегаяхта Opera

Эта мегаяхта напоминает плавучий пятизвездочный отель, а в мировом рейтинге самых больших яхт Opera занимает 10-е место. По размерам она больше футбольного поля!

Opera спроектирована так, чтобы с комфортом разместить до 36 гостей в 18 каютах. На борту есть просторный велнес-центр с парной, спа-зоной, салоном красоты, спортивным залом, а еще пляжный клуб.

Источник: Klaus Jordan / Superyachttimes.com

Также пассажирам люксовой яхты доступны бесперебойный Wi-Fi и спутниковая связь в любой точке мира. А еще гости могут прибывать на борт по воздуху — на палубе судна есть две вертолетные площадки.

Яхте не обязательно пришвартовываться к берегу — ВИП-пассажиров может доставить вертолет Источник: Superyachtfan.com

Кроме того, на борту может находиться до 50 членов экипажа, которые обеспечивают максимально расслабленный и роскошный отдых. На яхте предусмотрены отдельные проходы для команды, чтобы члены экипажа не соприкасались с ВИП-гостями.

На стоянке в Портсмуте Источник: Boatinternational.com

Сколько стоит мегаяхта Opera

Яхта Opera — это роскошное судно, построенное немецкой верфью Lürssen Yachts в Бремене. У плавучего люксового отеля мощный стальной корпус, а палубы отделаны тиковым деревом. Интерьер создал лондонский дизайнер Теренс Дисдейл, его бюро также разработало и внешний облик яхты.

Во время спуска на воду в 2023 году на верфи устроили эффектную церемонию. На ее палубе выступила оперная певица Элизабет Уинн, которая исполнила арию Chi il bel sogno из оперы Пуччини.

Церемония спуска на воду под стать названию яхты Источник: Lurssen Yachts / YouTube

Эта яхта считается уникальной благодаря роскошному интерьеру и потрясающим техническим характеристикам. Она не сдается в аренду и не продается, хотя ее стоимость известна — 450 миллионов долларов. Что-то около 36 миллиардов рублей.

Владеет роскошным судном вовсе не британская королевская семья. Opera принадлежит шейху Абдулле бин Зайеду аль-Нахайяну — сыну основателя Объединенных Арабских Эмиратов.

Технические характеристики мегаяхты Opera

Лодка судного дня для миллиардеров — именно так можно описать яхту Opera. Она выглядит так, будто готова не только к кругосветке, но и к апокалипсису. Ее пассажиры могут не только спрятаться от мира, но и прожить на борту автономно неделями, без контакта с сушей.

Эту плавучую крепость для тех, кто готов встретить любой сценарий будущего, попивая шампанское, приводят в движение две дизель-электрические установки MTU, каждая — почти по 7000 «лошадей», практически как у локомотива. Они работают на дизельном топливе, но при этом еще и вырабатывают электричество, которое помогает крутить винты.

Отсюда и впечатляющая крейсерская, то есть комфортная для длительных путешествий скорость мегаяхты — 18 узлов, или 33 км/ч. А максимально Opera может идти на скорости 22 узла — около 41 км/ч. Тогда как массовые небольшие яхты обычно ходят со скоростью 6–10 узлов, это примерно 11–18 км/ч.

Источник: Lurssen.com

А если захочется срочно уйти в океан — максимальная скорость 22 узла, а дальность плавания — до 5000 морских миль без дозаправки на скорости 17 узлов. То есть Opera легко пройдет без дозаправки около 9300 километров, двигаясь со скоростью примерно 31 км/ч. Это больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока. Такой запас хода достигнут благодаря внушительному запасу топлива на борту — 900 тысяч литров.

Водоизмещение, то есть вес яхты, составляет 12 000 тонн — почти как военный корабль. Благодаря этому она устойчива на воде, а на борту есть и бассейн, и вертолетные площадки. К тому же, чтобы обеспечить комфорт ВИП-пассажиров, предусмотрены стабилизаторы качки.

Источник: Lurssen.com

Автономность этой люксовой плавучей крепости на случай апокалипсиса обеспечивает и запас пресной воды на борту Opera — около 110 тысяч литров. Это примерно как бассейн 10 метров в длину и 5 — в ширину. К тому же, на борт можно загрузить как минимум 100 тонн провианта — 4 фуры с едой: несколько тысяч бутылок вина, тонны мяса, рыбы и фруктов, сотни ящиков воды, напитков, деликатесов — и еще останется место. Этим можно кормить сотню человек примерно полгода, не причаливая к берегу вообще.

По некоторым данным, яхту могли построить на основе проекта SASSY, сгоревшего в пожаре в 2018 году. Предполагается, что Opera использует тот же корпус.