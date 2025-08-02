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Страна и мир «Спрос вырос в полтора раза». Что китайцы требуют от своих русских жен

«Спрос вырос в полтора раза». Что китайцы требуют от своих русских жен

Мужья из Поднебесной пользуются спросом у русских невест

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Китайцы проникаются нашей культурой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКитайцы проникаются нашей культурой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Китайцы проникаются нашей культурой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Замуж — быстро и удачно. Только проверенные мужчины», — заманчиво гласят объявления на сайтах. Корреспондент «Фонтанки» заполнила анкету и узнала, почему ей не светит найти китайского мужа.

В российских городах с недавних пор активизировалось направление международных брачных агентств, специализирующихся на знакомствах россиянок с мужчинами из Китая. Первые мэтчи обещают уже через неделю, брак — в течение года. Как сводят международные пары и какие сложности ждут в браке с китайцем — разбиралась «Фонтанка».

Мужчина платит, женщина соответствует. Как устроена система

Международные брачные агентства еще во времена ковида переехали в онлайн. Чтобы заявить о себе китайским холостякам, нужно заполнить анкету, после чего агентство рекомендует женихов по указанным параметрам.

«Если девушку устраивает мужчина, организуем онлайн-общение в китайском мессенджере, далее помогаем организовать встречу в удобном для обоих месте», — рассказал «Фонтанке» владелец русско-китайского брачного агентства «Мейлишка» Павел Степанец.

По его словам, в среднем за год получается свести, например, в Санкт-Петербурге 10–20 пар, из них в тот же год пять-семь женятся. В этом году спрос вырос в полтора раза. «Связано это с заявлениями китайских специалистов о том, что лучше всего искать жен в России. Сильно влияют и соцсети — русско-китайские пары ведут блоги и быстро набирают подписчиков. Китайские мужчины смотрят на таких инфлюенсеров и решают начать поиски русских жен», — отметил Павел Степанец.

«Фонтанка» изучила сайты шести русско-китайских агентств — анкеты для девушек-соискательниц сильно отличаются. Одни требуют вполне обыденного — рост, вес, цвет глаз и волос, вредные привычки, черты характера, требования к партнеру и парочку фотографий. Другие предлагают пройти полноценное тестирование из более чем сорока вопросов: уровень образования, желание иметь детей, жилищные условия — где живете и с кем, хронические заболевания. И вопросы на подумать — проверка на модную осознанность и проработанность. Например, «Какой урок вы вынесли из прошлых отношений?», «Влюблялись ли вы когда-нибудь?» и «Какие ошибки родителей вы бы не хотели повторять».

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Участие для девушек бесплатно — за услуги агентств платит мужчина. При этом уточняется, что цель таких проектов — создание новой ячейки общества, никакого эскорта и интим-услуг. Русским девушкам обещают помощь юристов и переводчиков.

На сайте агентства «Китайский муж» рассказывают, что размещение анкеты «у китайских партнеров» занимает несколько дней. В некоторых случаях предложения о знакомстве начинают приходить уже через неделю, но если в течение одного-двух месяцев нет ни одной реакции, «необходимо серьезно заняться вопросом качественных фотографий».

Зачем россиянки ищут китайского мужа?

На сайтах агентств китайских мужей представляют как исключительно трудолюбивых и достойных. Более того, обещают, что у большинства есть свое дело, и бизнес для русской жены они открыть не против.

«Конечно, китайские мужчины не похожи на горячих испанских мачо, но зато они очень ответственно и преданно относятся к своей семье и детям», — отвечают на вопрос пользовательницы в «Китайском муже».

Источник: «Китайский муж»Источник: «Китайский муж»
Источник:

«Китайский муж»

Представлены и примеры анкет: 38 лет, свой бизнес в сфере энергетики; 32 года, менеджер торговой компании, 39 лет, свой бизнес по продаже австралийских товаров, 48 лет, чиновник, любит отдых на природе. Есть и более приземленные — архитектор, преподаватель каллиграфии.

Источник: meilishka.ruИсточник: meilishka.ru
Источник: meilishka.ruИсточник: meilishka.ru
Источник: meilishka.ruИсточник: meilishka.ru
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Источник: chinaheart.ru Источник: chinaheart.ru

Бизнес-бизнесом, но зачем переезжать, учить язык и погружаться в совсем другую культуру, понятнее не становится. И в комментариях ожидаемо последует — русских мужчин хватает.

Браки по счастливому случаю и большой любви опустим — сразу перейдем к мотивам тех, кто хочет именно замуж и именно за китайца. Природа таких отношений сводится к простому: мужчина ищет красоту и хозяйственность, женщина — деньги.

«Женщины ищут более высокий уровень жизни. А еще китайцы умеют хорошо заботиться о партнерше. Китайцы, в свою очередь, считают, что русские девушки — самые красивые в мире. Также им [в русских девушках] очень нравятся спокойный характер и желание следить за хозяйством в доме», — рассказал «Фонтанке» Павел Степанец.

Суровая правда — в основном это браки по расчету. Но есть и те девушки, которым нравится азиатская внешность, для них финансовое благополучие мужа большой роли не играет. При этом дожить вдвоем до свадьбы — даже по расчету — русской девушке и китайцу довольно сложно из-за большой разницы в менталитете.

«Основное отличие в том, что русские любят отдыхать и веселиться, а китайцы — больше про работу. Многим девушкам просто скучно в таких браках», — предупредил Павел Степанец.

Миленькое личико и совместимость по гороскопу

Павел Степанец рассказал, что китайцы любят высоких светловолосых девушек с голубыми глазами. «Они считают, что так улучшится генофонд нации. Но зачастую достаточно и одного миленького личика», — поделился он.

Что касается поведения, вести себя лучше сдержанно, не ходить по ночным клубам и не злоупотреблять алкоголем. А еще — не быть меркантильными. «Китайцы сами одарят подарками, им об этом напоминать не придется», — уточнил владелец агентства «Мейлишка».

Корреспондент «Фонтанки» решила попытать счастье и заполнила анкету на одном из таких сайтов. Там интригующе отметили, что заявка «принята в работу» — ее представят мужчинам в поиске и организуют свидание, если случится заветный мэтч. На вопрос о строгости отбора и шансах понравиться холостякам менеджер ответил честно: «Есть нюансы». Так как корреспондент не ставила перед собой задачу угодить мужчинам и заполняла анкету честно, на пути к международной любви вскрылось несколько препятствий.

Во-первых, татуировки — даже небольшие и не на самых видных местах могут оттолкнуть китайских холостяков. Во-вторых, вредные привычки — курить желательно бросить. «В-третьих» несколько удивило — смутить богатого мужа из Поднебесной может знак зодиака, причем не по китайскому календарю.

«Вы Козерог, считается, что это упертые женщины, с которыми сложно в семейной жизни. А многие мужчины смотрят на совместимость по гороскопу», — объяснили в агентстве.

Своими опасениями журналист «Фонтанки» поделилась с менеджером другого агентства и с порога перечислила все свои недостатки. Тут ее успокоили: «Для первого заочного знакомства очень важны качественные и привлекательные фото. Затем, если при видеознакомстве появилась симпатия, какая разница, кто мы по гороскопу и какие на нашем теле тату/родинки/шрамы?»

«Всё бросить и уехать». Чем заканчиваются такие браки?

Девушки, которые вышли замуж за китайцев по любви, рассказывают в своих блогах, что живут они вполне счастливо. Китайских мужчин с детства учат уважать женщин, так что их ценят, и к мнению русских жен стараются прислушиваться. Кроме того, китайцев с детства приучают, что к браку нужно подходить серьезно. Нет полного комплекта — машины, квартиры и хорошей работы — не видать и жены.

Но есть и минусы — от спутницы жизни китайские мужья ждут покладистого характера и так называемой женской мудрости. Кроме того, важно понравиться родителям жениха — с этим у них серьезно. Молодые жены отмечают, что у китайцев сложности с чувством юмора.

Павел Степанец рассказал, что сейчас многие международные пары, которые до этого жили в России, перебираются в Китай из-за высокой инфляции. Там русским девушкам будет тяжело привыкнуть к погоде и большому количеству людей.

«Девушки, которые изначально приехали по работе или по учебе и решили остаться в Китае, с этими проблемами, конечно, не сталкиваются», — заключил он.

Но бывают и совсем грустные истории — одну из таких «Фонтанка» обнаружила на женском форуме.

«Муж хороший, заботливый, но иногда ворчит, как старый дед, указывая, что он более смышленый и продвинутый в жизни. Хотя у него нет образования, только школа. У меня высшее образование в престижном вузе. Однако за душой у него ничего. Квартиры своей нет, машины нет — лишь незначительные накопления на банковском счету. <…> Спим под толстым одеялом в носках с кондиционером, трясусь от холода постоянно. <…> У меня постоянно возникают мысли всё бросить и уехать в Россию хотя бы на какое-то время. Но муж говорит, что в Россию я могу летать не чаще, чем раз в год на месяц. А я уже через полгода после поездки хочу обратно. <…> Что делать?» — поделилась девушка.

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Милена Солдатенко
Брачное агентство Китай Свадьба Муж-китаец Замуж за иностранца
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