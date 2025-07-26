По миру распространяется опасная болезнь из Африки: новости 26 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июля.
Семьи с детьми получат выплату для подготовки к школе
Родители детей школьного возраста уже могут получить деньги для подготовки к новому учебному году, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. В некоторых регионах эта мера поддержки уже постоянная. Другие же могут использовать для этого остатки маткапитала.
«В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то ее можно получить наличными без дополнительных условий», — пояснил он.
В регионах суммы выплат разные. Например, в Москве семье выплатят 13 257 рублей, но только если она многодетная или малоимущая. В Подмосковье платят меньше — 3000 рублей или 7000 рублей (для малоимущих). в Санкт-Петербурге размер поддержки составляет 10 000 рублей для многодетных, а во Владимирской области — 5000 рублей.
Для старшеклассников придумали новый урок
В старших классах необходимо готовить детей ко взрослой жизни, обучая навыкам ухода за детьми, считает Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По этому курсу он предлагает выдавать им свидетельство о профессии «помощник воспитателя», чтобы подростки смогли стать бебиситтерами: привести из сада другого ребенка, поиграть с ним и погулять.
При этом эксперт считает, что такие курсы нужны всем: и девушкам, и юношам. В будущем эти знания могут облегчить им построение собственных семей.
«Может, они посмеются, но потом когда-то вспомнят, как правильно надевать [ребенку] подгузник, как правильно высаживать его на горшок, как прикармливать и что сказать над колыбелью. Потому что этого опыта у большинства на сегодняшний день нет», — заключил Рыбальченко.
В Госдуме придумали, как стабилизировать цены на бензин
В стране нужно ввести полный запрет на экспорт бензина. Это поможет стабилизировать цены на топливо, уверен депутат Госдумы Сергей Миронов.
«У государства всё же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены… Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина», — заявил парламентарий.
Он отметил, что цены на бензин в 2024 году выросли сильнее инфляции. Не вводя подобные меры, ситуация повторится и в 2025 году, уверен Миронов.
Начали действовать новые правила для водителей
С 26 июля начали действовать поправки в ПДД. Они касаются действий водителя, когда к нему приближается авто со спецсигналом.
Теперь им нужно уступить дорогу или освободить полосу, перестроившись в соседний ряд или на обочину. Кроме того, запрещается:
обгонять или опережать спецтранспорт (то есть двигаться в соседнем ряду с большей скоростью);
двигаться по соседним полосам со скоростью машины с мигалкой;
создать ему какие-либо помехи.
Важное уточнение — к авто со спецсигналами относятся не только экстренные службы (МЧС, скорая помощь, полиция и т. д.), но и любые другие авто, которые его используют, даже если на борту нет цветографической схемы. Например, машины чиновников.
Платформу для общения учителей с учениками интегрируют в Max
«Сферум», предназначенную для общения учителей, родителей и учеников, интегрируют в новый национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. На новой платформе сохранятся ключевые функции «Сферума», а также будут добавлены новые сервисы для образования.
Перевод школьных чатов на мессенджер Max протестируют в шести регионах России. В пилотный проект вошли Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области, сообщил источник «Коммерсанта».
Число алкомаркетов могут сильно сократить
В России предложили ввести новые ограничения для алкомаркетов: открывать не более чем один магазин на пять тысяч жителей. С такой идеей выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Также он предлагает убрать все алкомаркеты из многоквартирных домов. Это пагубно влияет на людей.
«Я считаю, что нужно ограничить продажу обычных продуктов в алкомаркетах, так как они идут по дисконтным ценам, фактически стимулируя их покупку именно в алкомаркетах — вместе со спиртными напитками», — добавил Рыбальченко.
У резко похудевшей Кадышевой может быть страшный диагноз
Набравшая популярность с новой силой певица Надежда Кадышева может быть серьезно больна. С таким предположением выступил врач-терапевт Андрей Кондрахин, обратив внимание на слишком быстрое похудение звезды.
«Первым всегда худеет лицо. Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжелая болезнь. Причем абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать. Организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, многие отказываются от пищи», — сказал он в беседе с «Абзацем».
Хотя Кондрахин не исключает, что это произошло из-за плотного гастрольного графика этим летом.
Ученые из Японии разработали способ лечения синдрома Дауна
Группа исследователей из Университета Миэ в Японии разработала метод, который позволяет удалять дополнительную 21-ю хромосому. Из-за наличия трех ее копий вместо двух у людей развивается эта болезнь.
Ученые разработали аллель-специфическое редактирование — подход, при котором направляющие молекулы CRISPR/Cas9 воздействуют только на трисомную хромосому, не затрагивая остальные. При редактировании в лабораторно выращенных клетках они добились полной утраты лишней хромосомы. Результаты своего эксперимента они опубликовали в научном журнале PNAS Nexus.
Сейчас они работают над точечной настройкой CRISPR, потому что пока при лечении есть риск случайного редактирования здоровых клеток.
Опасная болезнь из Африки распространяется по миру
В Италии обнаружили почти 30 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Большинство инфицированных (80%) не испытывают симптомов. В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения.
Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров и некоторых видов клещей. Оно отличается длительным повышением температуры тела, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга. Изначально болезнь была распространена в странах с жарким климатом — в Азии, Африке, Южной Америке, но в связи с миграцией зараженных птиц стали появляться случаи инфицирования людей в Европе и России.
Сейчас очаги инфекционной болезни расположены более чем в 90 странах мира — в Африке, Америке, Европе и Азии.