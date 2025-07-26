По миру распространяется опасная болезнь из Африки: новости 26 июля

Случаи заражения есть в России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июля.

Семьи с детьми получат выплату для подготовки к школе

Родители детей школьного возраста уже могут получить деньги для подготовки к новому учебному году, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. В некоторых регионах эта мера поддержки уже постоянная. Другие же могут использовать для этого остатки маткапитала.

«В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то ее можно получить наличными без дополнительных условий», — пояснил он.

В регионах суммы выплат разные. Например, в Москве семье выплатят 13 257 рублей, но только если она многодетная или малоимущая. В Подмосковье платят меньше — 3000 рублей или 7000 рублей (для малоимущих). в Санкт-Петербурге размер поддержки составляет 10 000 рублей для многодетных, а во Владимирской области — 5000 рублей.

Для старшеклассников придумали новый урок

В старших классах необходимо готовить детей ко взрослой жизни, обучая навыкам ухода за детьми, считает Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По этому курсу он предлагает выдавать им свидетельство о профессии «помощник воспитателя», чтобы подростки смогли стать бебиситтерами: привести из сада другого ребенка, поиграть с ним и погулять.

При этом эксперт считает, что такие курсы нужны всем: и девушкам, и юношам. В будущем эти знания могут облегчить им построение собственных семей.

«Может, они посмеются, но потом когда-то вспомнят, как правильно надевать [ребенку] подгузник, как правильно высаживать его на горшок, как прикармливать и что сказать над колыбелью. Потому что этого опыта у большинства на сегодняшний день нет», — заключил Рыбальченко.

В Госдуме придумали, как стабилизировать цены на бензин

В стране нужно ввести полный запрет на экспорт бензина. Это поможет стабилизировать цены на топливо, уверен депутат Госдумы Сергей Миронов.

«У государства всё же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены… Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина», — заявил парламентарий.

Он отметил, что цены на бензин в 2024 году выросли сильнее инфляции. Не вводя подобные меры, ситуация повторится и в 2025 году, уверен Миронов.

Начали действовать новые правила для водителей

С 26 июля начали действовать поправки в ПДД. Они касаются действий водителя, когда к нему приближается авто со спецсигналом.

Теперь им нужно уступить дорогу или освободить полосу, перестроившись в соседний ряд или на обочину. Кроме того, запрещается:

обгонять или опережать спецтранспорт (то есть двигаться в соседнем ряду с большей скоростью);

двигаться по соседним полосам со скоростью машины с мигалкой;

создать ему какие-либо помехи.

Важное уточнение — к авто со спецсигналами относятся не только экстренные службы (МЧС, скорая помощь, полиция и т. д.), но и любые другие авто, которые его используют, даже если на борту нет цветографической схемы. Например, машины чиновников.

Платформу для общения учителей с учениками интегрируют в Max

«Сферум», предназначенную для общения учителей, родителей и учеников, интегрируют в новый национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. На новой платформе сохранятся ключевые функции «Сферума», а также будут добавлены новые сервисы для образования.

Перевод школьных чатов на мессенджер Max протестируют в шести регионах России. В пилотный проект вошли Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области, сообщил источник «Коммерсанта».

Число алкомаркетов могут сильно сократить

В России предложили ввести новые ограничения для алкомаркетов: открывать не более чем один магазин на пять тысяч жителей. С такой идеей выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Также он предлагает убрать все алкомаркеты из многоквартирных домов. Это пагубно влияет на людей.

«Я считаю, что нужно ограничить продажу обычных продуктов в алкомаркетах, так как они идут по дисконтным ценам, фактически стимулируя их покупку именно в алкомаркетах — вместе со спиртными напитками», — добавил Рыбальченко.

У резко похудевшей Кадышевой может быть страшный диагноз

Набравшая популярность с новой силой певица Надежда Кадышева может быть серьезно больна. С таким предположением выступил врач-терапевт Андрей Кондрахин, обратив внимание на слишком быстрое похудение звезды.

Источник: Алексей Белкин / ТАСС / GlobalLookPress

«Первым всегда худеет лицо. Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжелая болезнь. Причем абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать. Организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, многие отказываются от пищи», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Хотя Кондрахин не исключает, что это произошло из-за плотного гастрольного графика этим летом.

Ученые из Японии разработали способ лечения синдрома Дауна

Группа исследователей из Университета Миэ в Японии разработала метод, который позволяет удалять дополнительную 21-ю хромосому. Из-за наличия трех ее копий вместо двух у людей развивается эта болезнь.

Ученые разработали аллель-специфическое редактирование — подход, при котором направляющие молекулы CRISPR/Cas9 воздействуют только на трисомную хромосому, не затрагивая остальные. При редактировании в лабораторно выращенных клетках они добились полной утраты лишней хромосомы. Результаты своего эксперимента они опубликовали в научном журнале PNAS Nexus.

Сейчас они работают над точечной настройкой CRISPR, потому что пока при лечении есть риск случайного редактирования здоровых клеток.

Опасная болезнь из Африки распространяется по миру

В Италии обнаружили почти 30 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Большинство инфицированных (80%) не испытывают симптомов. В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров и некоторых видов клещей. Оно отличается длительным повышением температуры тела, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга. Изначально болезнь была распространена в странах с жарким климатом — в Азии, Африке, Южной Америке, но в связи с миграцией зараженных птиц стали появляться случаи инфицирования людей в Европе и России.