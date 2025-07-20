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Страна и мир В Дубае умер «спящий принц» — он 20 лет провел в коме. Прочитайте его историю

В Дубае умер «спящий принц» — он 20 лет провел в коме. Прочитайте его историю

Аль-Валид действительно был принцем из королевской семьи

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Отец принца верил, что однажды тот все-таки проснется | Источник: allah_cure_dede / X.comОтец принца верил, что однажды тот все-таки проснется | Источник: allah_cure_dede / X.com

Отец принца верил, что однажды тот все-таки проснется

Источник:

allah_cure_dede / X.com

В Дубае умер член королевской семьи, известный как «Спящий принц». Он более 20 лет провел в коме. Все это время отец принца надеялся, что тот проснется. Полное имя умершего — Аль-Валид бин Халед Талал аль Сауд.

Аль-Валид родился в 1990 году. Он был старшим сыном другого принца, видного представителя династии Халеда бин Талала. Когда Аль-Валид был подростком, его отправили учиться в Лондонское военное училище. Там, в 2005 году, он попал в тяжелую автокатастрофу. Принц получил тяжелые травмы головного мозга. Ему тогда было всего 15 лет.

Одно из последних фото Аль-Валида | Источник: allah_cure_dede / X.comОдно из последних фото Аль-Валида | Источник: allah_cure_dede / X.com

Одно из последних фото Аль-Валида

Источник:

allah_cure_dede / X.com

Принцу помогали лучшие врачи из США и Испании. Однако он так и не пришел в сознание. Медики говорили, что у него нет шансов очнуться — но отец не желал в это верить. Более 20 лет он оплачивал для сына лучшее медицинское сопровождение. Родные навещали его, проводили с ним праздники и говорили с ним. Им вселяли надежду непроизвольные движения Аль-Валида: например, несколько лет назад у него, по слухам, дернулась рука.

Источник: allah_cure_dede / X.comИсточник: allah_cure_dede / X.com
Источник:

allah_cure_dede / X.com

«Его отец, принц Халед, публично отверг предложения отключить аппарат искусственного жизнеобеспечения, твердо веря в божественное исцеление. Семья поделилась видеороликами, на которых принц едва заметно реагирует на декламацию Корана. Это вызвало сочувствие и восхищение публики», — пишет портал Gulf News.

Источник: allah_cure_dede / X.comИсточник: allah_cure_dede / X.com
Источник:

allah_cure_dede / X.com

19 июля стало известно, что принц умер в больнице. Он давно стал известен и на Востоке, и во всем мире как «спящий принц». Эта история стала символом бесконечной отцовской любви, терпения и надежды. В больничную палату принца часто приходили посетители, они молились и выражали свою поддержку королевской семье.

Источник: allah_cure_dede / X.comИсточник: allah_cure_dede / X.com
Источник:

allah_cure_dede / X.com

Аль-Валиду было 36 лет. О кончине сына рассказал его отец. Пост с печальной новостью он озаглавил: «Мой рай». В стране в его память пройдут публичные поминальные молитвы.

«С верой в Божью волю и судьбу, с большой грустью и печалью мы оплакиваем нашего дорогого сына, да помилует его Аллах. „Воистину, мы принадлежим Аллаху, и воистину, к нему мы вернемся“, — написал Халед бин Талал.

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