НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+33°C

Сейчас в Ярославле
Погода+33°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +34

0 м/c,

 755мм 41%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,90
EUR 91,50
Отзыв на новый «Метеор»
Запрет на иностранные названия ЖК
Дети Блиновской в Ярославле
Разглядываем круизный лайнер
Пострадавшая — о приговоре экс-депутату
Вытащил 20 кило рыбы из Волги
Кто владеет старинным зданием в центре
Риски аномальной жары
Запустят новый теплоход
Изнанка шоу «Поле чудес»
Страна и мир Старовойт найден мертвым «Честь имею». Как в Петербурге проводили в последний путь Романа Старовойта

«Честь имею». Как в Петербурге проводили в последний путь Романа Старовойта

Проводить его приехали родители, брат, бывшая жена, дочери, молодая спутница и коллеги

167
«Честь имею». Как в Петербурге проводили в последний путь Романа Старовойта | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»«Честь имею». Как в Петербурге проводили в последний путь Романа Старовойта | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник:

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

На Смоленском кладбище 11 июля похоронили бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта. Проводить его приехали родители, брат, бывшая жена, дочери, молодая спутница и коллеги. А одним из последних на похоронах появился губернатор Петербурга Александр Беглов. О чем говорили близкие, провожая Старовойта в последний путь, рассказывает «Фонтанка».

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

Рано утром на Смоленском кладбище по дорожке с названием Прямая пронесли пустой гроб. «Репетируют», — предположили журналисты. На кладбище проход репортеров не запретили, но само место похорон почти сразу оцепили охранники.

Спустя час ко входу начали подъезжать автомобили с правительственными номерами. Одним из первых приехал глава АВТОВАЗа и экс-министр транспорта Максим Соколов, к началу церемонии в колонну траурного шествия встали глава Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, депутат Госдумы Михаил Романов, замглавы Эрмитажа и бывший глава КГИОП Сергей Макаров и другие бывшие и нынешние чиновники Смольного. В основном старая гвардия, работавшая еще при Валентине Матвиенко.

Еще с утра на похоронах ожидали губернатора Александра Беглова, однако он к началу не появился. В 10:20 процессия начала движение.

Юлия Киселева (в центре), председатель КГА | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Юлия Киселева (в центре), председатель КГА | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Слева&nbsp;— глава АВТОВАЗа, бывший министр транспорта и вице-губернатор Петербурга Максим СоколовСправа&nbsp;— бывший председатель коминвеста Роман Голованов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Слева&nbsp;— глава АВТОВАЗа, бывший министр транспорта и вице-губернатор Петербурга Максим СоколовСправа&nbsp;— бывший председатель коминвеста Роман Голованов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Максим Соколов и Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Максим Соколов и Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Слева&nbsp;— Максим СоколовВ центре&nbsp;— губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоСправа&nbsp;— вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Слева&nbsp;— Максим СоколовВ центре&nbsp;— губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоСправа&nbsp;— вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Максим Соколов и Кирилл Поляков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Максим Соколов и Кирилл Поляков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
+10
В центре&nbsp;— бывший глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»В центре&nbsp;— бывший глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Слева&nbsp;— Кирилл ПоляковРядом&nbsp;— глава Республики Алтай Андрей ТурчакРядом&nbsp;— Александр ДрозденкоСправа&nbsp;— депутат Госдумы Михаил Романов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Слева&nbsp;— Кирилл ПоляковРядом&nbsp;— глава Республики Алтай Андрей ТурчакРядом&nbsp;— Александр ДрозденкоСправа&nbsp;— депутат Госдумы Михаил Романов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Наклоняется к гробу Андрей ТурчакЗа ним&nbsp;— Александр Дрозденко и Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Наклоняется к гробу Андрей ТурчакЗа ним&nbsp;— Александр Дрозденко и Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Александр Дрозденко | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Александр Дрозденко | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Валерий Калугин | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Максим Соколов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Максим Соколов | Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
За правым плечом Александра Беглова&nbsp;— замглавы Эрмитажа Сергей Макаров | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»За правым плечом Александра Беглова&nbsp;— замглавы Эрмитажа Сергей Макаров | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Заслуженный артист России Николай Поздеев | Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Заслуженный артист России Николай Поздеев | Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Между Михаилом Романовым и Максимом Соколовым&nbsp;— бывшая замглавы коминвеста и комитета по развитию туризма Петербурга Марианна Орджоникидзе | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»Между Михаилом Романовым и Максимом Соколовым&nbsp;— бывшая замглавы коминвеста и комитета по развитию туризма Петербурга Марианна Орджоникидзе | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Гроб со Старовойтом пронесли под траурную тихую музыку. Ни священников, ни почетного караула. Хотя в полдень до кладбища донесся выстрел пушки с Петропавловки. По церковным канонам тех, кто сам свел счеты с жизнью, отпевать нельзя, но в толпе обсуждали, будто бы в Курской области в одном из храмов упомянули во время службы бывшего губернатора. Когда гроб поставили на постамент, в часовне Ксении Блаженной в сотне метрах от могилы как раз началась служба.

Источник:

Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Одним из первых слово дали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Он заметил, что Старовойт был «наш, ленинградский, сосновоборский». «Он был настоящим парнем, настоящим спортсменом. Понимал, что в жизни ничего просто так не бывает, надо, не сгибаясь, идти к намеченной цели. Это он взял от спорта. Он был человеком слова и дела. Он по поручению президента возглавил главные дорожные стройки области. Вот буквально недавно говорили с ним про дорогу на Псков: он просил помочь компаниям, чтобы стройка была по себестоимости или дешевле, потому что всё дорожает, — говорил Дрозденко. — Он очень переживал за свое дело. Иногда излишне ответственен, пропускал через себя, внешне спокоен, но, когда один на один разговаривали, видно было, что напряжен. Самое дорогое, что у нас есть, — это память. Светлый, энергичный, решительный, настоящий товарищ».

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
+2
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Вслед за ним к микрофону пригласили Максима Соколова. «Наши дороги пересеклись в 2005 году. С тех пор мы шли вместе плечом к плечу, не оглядываясь назад, столько пережили. Позади оставались проекты, которые были реализованы благодаря нашей команде. Проезжая по ЗСД, прилетая в Пулково, многие и не понимают, что этих проектов могло бы не быть, если бы не личные усилия команды. И стадион, и Новая Голландия — первые проекты ГЧП в нашей стране. Логично, что Москва призвала тебя», — рассказывал он. Благодарил за бережное отношение к команде замминистра транспорта Виктор Тимофеев.

Об ответственности говорил и Александр Шматков (бывший глава администрации Курской области, а теперь замглавы Росавтодора): «Множество людей в Курской области ему благодарны. Всегда был рядом и никогда не сидел в кабинете. Когда был руководителем Федерального дорожного агентства, не было федеральной трассы, на которую не ступала бы его нога. Он был патриотом до мозга костей. Для него слова и указы президента, патриотическое воспитание — это было святое». Шматков добавил, что в Курской области у губернатора Старовойта все субботы были рабочие, он был в каждой больнице и и в каждом детском садике: «У нас была команда 46. Быть членом этой команды — великая честь. Сейчас независимо от того, где бы мы ни находились, команда Старовойта продолжает ваше дело, следовать заветам, умению жить и работать, любить родину, чему вы нас учили».

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
+3
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин добавил: «Не все об этом знают: он внес большой вклад в восстановление храмов».

С дрожью в голосе к микрофону вышла старшая дочь Старовойта: «Жаль, что ты не увидишь, как Настя окончит школу, и не увидишь, как я окончу университет и стану врачом. Но все наши успехи будут благодаря тебе. И пускай остальные помнят тебя как друга и коллегу, человека долга и чести, для нас ты будешь папулечка, который уделял нам много времени. Я знаю, как папа переживал за нас, звонки, эсэмэски, видео. Эту связь мы держали постоянно. Ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается».

Слово «самоубийство» не произносил никто из тех, кто выходил к микрофону, лишь лучший друг, едва сдерживая слезы, упомянул вскользь: «Ты был лучшим другом, лучшим мужем, лучшим сыном, лучшим отцом. Ты всё всегда делал правильно, никогда не сомневался в своей правоте. Это единственное, почему я могу ему простить этот поступок. Покойся с миром, дорогой друг».

Не стала ничего говорить публично молодая подруга Старовойта. Всю церемонию она держалась поодаль от семьи, на правой руке на безымянном пальце у нее было кольцо. Но после окончания похорон к ней подошли бывшая жена чиновника и дочери: их объединило горе.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
+1
Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Одним из последних на церемонию приехал губернатор Петербурга Александр Беглов, он кинул горсть земли в могилу и лично выразил соболезнования близким.

Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»Губернатор Петербурга Александр Беглов | Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Еще во время похорон в часовню Ксении Блаженной выстроилась очередь — в каждый из входов тянулась змейка из 50 человек. Поклонившись мощам, верующие выходили из храма и переглядывались. Когда похоронная церемония завершилась и все ее участники разошлись, стулья в шатрах заняли бабушки в платках с хозяйственными сумками. «Знаешь, кто он?» — «Конечно! В новостях показывали». Уже через минуту они принялись обсуждать беспилотники и ребенка, погибшего при атаке на Курскую область.

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

На могилу тем временем доносили венки. Возле креста поставили «От ребят. Честь имею». Как пишут СМИ, это были последние слова Старовойта коллегам. На ленточках были фамилии министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, главы РЖД Олега Белозерова, сенатора от ДНР Александра Волошина, главы ДНР Дениса Пушилина, Россельхозбанка. Петербург в этом списке представляло Законодательное собрание. Венок от президента, о котором накануне было столько разговоров, на могилу не принесли.

О смерти Старовойта стало известно 7 июля, его тело нашли в Одинцовском городском округе. Основная версия следкома — самоубийство. Утром того дня был подписан указ президента об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Спустя несколько часов появилась информация о смерти. Подробнее читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Ксения КлочковаКсения Клочкова
Ксения Клочкова
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление