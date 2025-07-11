«Честь имею». Как в Петербурге проводили в последний путь Романа Старовойта

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

На Смоленском кладбище 11 июля похоронили бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта. Проводить его приехали родители, брат, бывшая жена, дочери, молодая спутница и коллеги. А одним из последних на похоронах появился губернатор Петербурга Александр Беглов. О чем говорили близкие, провожая Старовойта в последний путь, рассказывает «Фонтанка».

Рано утром на Смоленском кладбище по дорожке с названием Прямая пронесли пустой гроб. «Репетируют», — предположили журналисты. На кладбище проход репортеров не запретили, но само место похорон почти сразу оцепили охранники.

Спустя час ко входу начали подъезжать автомобили с правительственными номерами. Одним из первых приехал глава АВТОВАЗа и экс-министр транспорта Максим Соколов, к началу церемонии в колонну траурного шествия встали глава Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, депутат Госдумы Михаил Романов, замглавы Эрмитажа и бывший глава КГИОП Сергей Макаров и другие бывшие и нынешние чиновники Смольного. В основном старая гвардия, работавшая еще при Валентине Матвиенко.

Еще с утра на похоронах ожидали губернатора Александра Беглова, однако он к началу не появился. В 10:20 процессия начала движение.

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Гроб со Старовойтом пронесли под траурную тихую музыку. Ни священников, ни почетного караула. Хотя в полдень до кладбища донесся выстрел пушки с Петропавловки. По церковным канонам тех, кто сам свел счеты с жизнью, отпевать нельзя, но в толпе обсуждали, будто бы в Курской области в одном из храмов упомянули во время службы бывшего губернатора. Когда гроб поставили на постамент, в часовне Ксении Блаженной в сотне метрах от могилы как раз началась служба.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Одним из первых слово дали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Он заметил, что Старовойт был «наш, ленинградский, сосновоборский». «Он был настоящим парнем, настоящим спортсменом. Понимал, что в жизни ничего просто так не бывает, надо, не сгибаясь, идти к намеченной цели. Это он взял от спорта. Он был человеком слова и дела. Он по поручению президента возглавил главные дорожные стройки области. Вот буквально недавно говорили с ним про дорогу на Псков: он просил помочь компаниям, чтобы стройка была по себестоимости или дешевле, потому что всё дорожает, — говорил Дрозденко. — Он очень переживал за свое дело. Иногда излишне ответственен, пропускал через себя, внешне спокоен, но, когда один на один разговаривали, видно было, что напряжен. Самое дорогое, что у нас есть, — это память. Светлый, энергичный, решительный, настоящий товарищ».

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Вслед за ним к микрофону пригласили Максима Соколова. «Наши дороги пересеклись в 2005 году. С тех пор мы шли вместе плечом к плечу, не оглядываясь назад, столько пережили. Позади оставались проекты, которые были реализованы благодаря нашей команде. Проезжая по ЗСД, прилетая в Пулково, многие и не понимают, что этих проектов могло бы не быть, если бы не личные усилия команды. И стадион, и Новая Голландия — первые проекты ГЧП в нашей стране. Логично, что Москва призвала тебя», — рассказывал он. Благодарил за бережное отношение к команде замминистра транспорта Виктор Тимофеев.

Об ответственности говорил и Александр Шматков (бывший глава администрации Курской области, а теперь замглавы Росавтодора): «Множество людей в Курской области ему благодарны. Всегда был рядом и никогда не сидел в кабинете. Когда был руководителем Федерального дорожного агентства, не было федеральной трассы, на которую не ступала бы его нога. Он был патриотом до мозга костей. Для него слова и указы президента, патриотическое воспитание — это было святое». Шматков добавил, что в Курской области у губернатора Старовойта все субботы были рабочие, он был в каждой больнице и и в каждом детском садике: «У нас была команда 46. Быть членом этой команды — великая честь. Сейчас независимо от того, где бы мы ни находились, команда Старовойта продолжает ваше дело, следовать заветам, умению жить и работать, любить родину, чему вы нас учили».

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Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин добавил: «Не все об этом знают: он внес большой вклад в восстановление храмов».

С дрожью в голосе к микрофону вышла старшая дочь Старовойта: «Жаль, что ты не увидишь, как Настя окончит школу, и не увидишь, как я окончу университет и стану врачом. Но все наши успехи будут благодаря тебе. И пускай остальные помнят тебя как друга и коллегу, человека долга и чести, для нас ты будешь папулечка, который уделял нам много времени. Я знаю, как папа переживал за нас, звонки, эсэмэски, видео. Эту связь мы держали постоянно. Ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается».

Слово «самоубийство» не произносил никто из тех, кто выходил к микрофону, лишь лучший друг, едва сдерживая слезы, упомянул вскользь: «Ты был лучшим другом, лучшим мужем, лучшим сыном, лучшим отцом. Ты всё всегда делал правильно, никогда не сомневался в своей правоте. Это единственное, почему я могу ему простить этот поступок. Покойся с миром, дорогой друг».

Не стала ничего говорить публично молодая подруга Старовойта. Всю церемонию она держалась поодаль от семьи, на правой руке на безымянном пальце у нее было кольцо. Но после окончания похорон к ней подошли бывшая жена чиновника и дочери: их объединило горе.

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Одним из последних на церемонию приехал губернатор Петербурга Александр Беглов, он кинул горсть земли в могилу и лично выразил соболезнования близким.

Еще во время похорон в часовню Ксении Блаженной выстроилась очередь — в каждый из входов тянулась змейка из 50 человек. Поклонившись мощам, верующие выходили из храма и переглядывались. Когда похоронная церемония завершилась и все ее участники разошлись, стулья в шатрах заняли бабушки в платках с хозяйственными сумками. «Знаешь, кто он?» — «Конечно! В новостях показывали». Уже через минуту они принялись обсуждать беспилотники и ребенка, погибшего при атаке на Курскую область.

На могилу тем временем доносили венки. Возле креста поставили «От ребят. Честь имею». Как пишут СМИ, это были последние слова Старовойта коллегам. На ленточках были фамилии министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, главы РЖД Олега Белозерова, сенатора от ДНР Александра Волошина, главы ДНР Дениса Пушилина, Россельхозбанка. Петербург в этом списке представляло Законодательное собрание. Венок от президента, о котором накануне было столько разговоров, на могилу не принесли.