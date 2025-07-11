«Просто не все и не для всех»: блогерша похвасталась, как на военном самолете летает с любовником в закрытые аэропорты

Мария часто рассказывает о своих путешествиях Источник: shalaeva.mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогерша из Екатеринбурга Мария Шалаева рассказала о недавней поездке в Ростов со своим возлюбленным. Интересно, что, по ее словам, в город она прилетела на самолете. И, судя по видео, это не гражданский борт, который сел в закрытом третий год аэропорту Платов. Впрочем, Мария сама все объясняет — самолеты в Ростов летают, «просто не все и не у всех».

Шалаева живет в Екатеринбурге. Ей около 23 лет, в разводе. Есть 3-летний сын.

Сейчас у Марии есть поклонник, которого она называет то «Мистер Икс», то «жених», то «человек Кремля». И, как Мария сама признается, города для путешествия она не выбирает — куда ее избранник, туда и она.

О полетах в Ростов Мария Шалаева рассказывала еще в январе Источник: shalaeva.mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по публикуемым в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) видео, вместе со своим поклонником Мария много путешествует по России и частенько оказывается в Ростове. Причем, судя по всему, не гражданскими рейсами.

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. Вобщем, улетела я снова в Ростов», — рассказывает она на одном из видео, снятом на борту самолета.

Источник: shalaeva.mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мария Шалаева показала своего 3-х летнего сына в кабине самолета. В кадр попало, как пилоты угощают мальчика чипсами.

«Мои суперские выходные прошли в Ростове. Но всех, конечно, беспокоил один вопрос: как же это я туда долетела? Небо закрыто, самолеты не летают, аэропорт не работает. А я вообще вру всем, что я улетела. Так же, как и вру всем про букеты, про историю с тайным поклонником», — говорит она на другом видео.

Источник: shalaeva.mua / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Редакция 161.RU обратилась за комментарием к Марии, но на момент публикации она так и не ответила на сообщение.

Добавим, что связанные с перелетами в Ростов видео и истории Мария уже удалила, но все равно подставила своими постами всех военных.

Родственники военных имеют право передвигаться с ними на военных самолетах. Но афишировать это и показывать военную технику все равно не стоит. Такое мнение в беседе со 161.RU высказал военный летчик и эксперт Владимир Попов. Он прокомментировал скандал с блогером Марией Шалаевой.

«Она изложила так, как ребенок может похвастаться, что у него новая машинка появилась перед теми, у кого этого ничего нет. Небольшого ума человек, который так поступил. Теперь на это обратили внимание. Кто-то осуждает, кто-то пальцем тыкает нам: „А вы говорите, что там все закрыто небо, там не эксплуатируется ничего“», — говорит военный Владимир Попов.

По его словам, для таких воздушных перевозок есть определенный порядок. Членов семей военнослужащих могут перевозить вместе с ними на военных самолетах по особому разрешению.

«Всю жизнь и я сам летал, и семья моя летала, и многие так делали, когда мы выполняли служебные задачи и не могли бросить семью. У нас есть порядок определенный, как это всё делается. Есть и приказы, есть и указания, как мы осуществляем такие полеты. Кто-то в командировку летит, кто-то на лечение, кто-то возвращается из госпиталей в места постоянной дислокации. В том числе и члены семьи летают», — объясняет Попов.

Он раскритиковал то, как именно блогер подавала информацию о своих перелетах в Ростов.