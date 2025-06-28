Директор радиостанции вернулась из морского круиза по Персидскому заливу — вот ее история

Мария мечтала отправиться в круиз Источник: Мария Решетникова

В последние годы морские круизы популярнее. Многие о них мечтают, но по привычке покупают путевку в отель на побережье. Одни считают, что может быть скучно, другие боятся, что их настигнет морская болезнь. Мария Решетникова и ее муж — из Югры, и они решились побывать в круизе. Корреспондент 86.RU расспросил туристку о нюансах путешествия, а также попросил тревел-гида составить топ-5 самых привлекательных направлений для таких туров.

«На протяжении всей поездки мы находились в хороших условиях»

Морской круиз подарил Марии на день рождения муж Источник: Мария Решетникова

Мария — директор крупной радиостанции в Сургуте, ее супруг — предприниматель. Они вернулись из круиза на 15-палубном лайнере. Точкой отправления стал Дубай, само же 7-дневное плавание проходило по Персидскому заливу.

Тур подарил Марии на день рождения муж. Самый большой плюс морских круизов, по мнению нашей героини, это то, что за одно непродолжительное путешествие можно посмотреть несколько стран.

Номер супругов ничем не отличался от тех, что предлагают в отелях на побережье: большая двуспальная кровать, телевизор и всё необходимое для жизни.

— Единственный минус — относительно небольшой санузел с душевой кабиной. Каюты на корабле разного класса. Есть без окон, есть с иллюминаторами, но они не открываются, к этому нужно быть готовыми. У нас был номер с балконом, на котором стоял столик и два стульчика, — рассказывает Мария.

Супруги приходили в каюту только ночевать: на лайнере было слишком много развлечений и мест, где можно интересно провести время.

— Я люблю комфорт и эстетику. И в этом плане круизный лайнер подошел. К примеру, если берешь автобусный тур по Европе, где есть остановки на ночлег, неизвестно, где тебя поселят. Могут заявлять четыре звезды, а по ощущениям будет две. Не нужно с чемоданами перебираться из отеля в отель, из номера в номер, распаковывать и запаковывать вещи. Ты понимаешь, что на протяжении всей поездки будешь находиться в хороших условиях, — продолжает рассказ Мария.

Так выглядела каюта Источник: Мария Решетникова

Инфраструктура лайнера была на высоте: бары, рестораны, казино, магазины с брендовой одеждой, спа-салон и фитнес-центр. Купаться можно было в основном бассейне под открытым небом и в закрытом. Лежаки не надо было занимать в 6 утра, свободных всегда хватало.

— Можно нежиться на солнышке, загорать, купаться. Было еще штук 10 джакузи под открытым небом. Или, например, баня с окнами, из которых виднелись морские просторы. Это необычно, — говорит Мария. — На борту проходили разные мастер-классы и вечеринки в трехуровневом театре. С нами, кстати, путешествовал знаменитый на весь мир «Цирк дю Солей». Так что те, кто считает, что круиз — это скучно, сильно ошибаются.

На палубе с бассейном всегда найдется свободный лежак Источник: Мария Решетникова

Для детей на круизных лайнерах также предусмотрены разные локации Источник: Мария Решетникова

Источник: Мария Решетникова

Питание на круизных лайнерах в основном всегда организовано по системе «всё включено». По словам Марии, в главном ресторане за ними сразу закрепили столик, который никто другой не мог занять, и официанта. Не приходилось ни за кем бегать.

«В круизе девочки могут выгулять все нарядные платья»

В некоторых ресторанах лайнера действует дресс-код Источник: Мария Решетникова

— В основном ресторане нас кормили по меню. Блюда были разнообразные, с красивой подачей, интересные десерты. Всё готовила команда итальянских поваров, — вспоминает Мария. — Был еще на одной из верхних палуб ресторан со шведским столом. Там тоже было неплохо. В этом круизе я впервые попробовала молекулярные алкогольные коктейли. Шикарно. А еще вечером в некоторых ресторанах есть дресс-код. Девочки могут выгулять все нарядные платья.

В круизном туре скучать не придется Источник: Мария Решетникова

Самый популярный вопрос, который задавали Марии знакомые, касался морской болезни.

— Скажу честно, мы ее не почувствовали. Если ты находишься, допустим, на представлении или в ресторане и не смотришь в окно, даже не почувствуешь, когда лайнер отшвартовывается от причала. Такое современное оборудование, что эта проблема отпадает. Чувствуешь себя очень комфортно, — рассказывает Мария.

По словам Марии, туристы даже не замечают, когда лайнер отчаливает от пристани Источник: Мария Решетникова

«Лучше всё сразу купить пакетом, чем потом доплачивать на корабле»

По словам Марии, цены на морские круизы разные. Можно выбрать минимальный пакет, а можно с премиум-сегментом, тогда в поездке будут доступны элитные напитки.

Мария советует при покупке круизного тура уточнить все нюансы и окончательную стоимость.

— К тому, что могут озвучить в турагентстве, еще прибавятся разные сборы: сервисные и портовые, стоимость интернета на борту. Лучше всё сразу купить пакетом, чем потом доплачивать на корабле, — рекомендует Мария. — На лайнере вам выдадут пластиковую карту, которую можно пополнять или, например, сразу привязать к кредитке. Дополнительные траты могут возникнуть, если решили что-то приобрести в магазине или сыграть в казино. Оно, кстати, работает только тогда, когда лайнер находится в нейтральных водах.

Девушки в круизе могут выгулять все вечерние платья Источник: Мария Решетникова

Еще, по словам Марии, в круизном путешествии можно встретить единомышленников. Она и ее муж, например, познакомились с туристами из Ростова-на-Дону и до сих пор остаются в приятельских отношениях, созваниваются и планируют новые круизные поездки.

Куда можно отправиться в морской круиз

Мы попросили тревел-гида рассказать о популярных направлениях и ценах на сегодняшний день.

Топ-5 популярных морских круизов:

круизы из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Это один из самых популярных туров, который выбирают туристы. Сервис русскоязычный, удобная логистика, нет визы, оплата российскими картами на борту. Разнообразные маршруты на 5–8 дней (стоимость от 69 600 руб/чел за 5 дней);



на втором месте по бронированиям круизы по Восточному Средиземноморью (Греция, Турция, Италия). Вариантов много. Есть с отправлением из Стамбула, например. Есть туры с интересной докруизной программой с полным сопровождением и уже включенными экскурсиями на русском языке (стоимость от 70 000 рублей за 8 дней);



на третьем месте путешествия из Китая в Японию и Южную Корею. Без визы в эти страны россияне могут попасть только в круизе. Интересный маршрут по необычным локациям с русскоязычным сервисом и красивыми видами (стоимость от 60 000 руб/чел за 5 дней);



на четвертом месте Западное Средиземноморье (Италия, Испания, Мальта, Тунис). Это тур по классической Европе. Есть варианты с русскоговорящими группами, но нужно оформлять визу (стоимость от 58 000 руб/чел за 8 дней);



на пятом месте экспедиционные круизы, например, по Дальнему Востоку на судне «Профессор Хромов». Чукотка, Командоры, Сахалин, Курилы, Камчатка — всё это можно увидеть во время путешествия. Хороший сервис и стоимость ниже, чем у аналогичных зарубежных вариантов. Например, сейчас 8-дневный тур с отправлением из Владивостока стоит от 397 000 руб/чел.