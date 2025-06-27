Бабушка и дедушка будут бороться за опеку? Как сложилась судьба малышки, которую мать бросила умирать в туалете турецкого аэропорта

Рассказываем, что известно о судьбе малышки, которую мать бросила умирать в туалете аэропорта в Турции Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

С первых дней к судьбе малышки Николь приковано внимание общественности. В октябре 2024 года она родилась в аэропорту Турции. Ее мать, 17-летняя жительница Подмосковья Екатерина Бурнашкина, бросила дочь умирать в унитазе туалета для инвалидов.

Всё это время Екатерину сопровождала 47-летняя мать Елена. Чудом Николь осталась жива: на крик малышки пришла уборщица и передала ее медикам. В холодной девочка провела 12 минут. Маму и бабушку новорожденной задержали в зале ожидания аэропорта. Они уже прошли регистрацию и пытались улететь в Москву.

В феврале 2025 года суд в Анталье приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Ее мать Елену оправдали. В июне восьмимесячную девочку привезли в Россию. Всё это время она провела в турецком доме малютки.

MSK1.RU рассказывает о непростой судьбе Николь, которая выжила вопреки всему.

«Такая стремная беременность была ни к чему»

Екатерина росла в полной семье. Ее мама Елена — учитель высшей квалификационной категории с педагогическим стажем более 25 лет. Женщина долгое время работала с детьми с ограниченными возможностями в коррекционной школе в Ногинске. Отец девушки Алексей работает на технологическом предприятии. Также у Екатерины есть старший брат.

Сама девушка была студенткой одного из подмосковных колледжей, училась на овощевода. По словам друзей семьи, Бурнашкины не бедствовали и жили в трехкомнатной квартире в Электростали. Елена родилась в ноябре, и в последние годы у семейства была традиция отмечать ее день рождения в Турции.

«Лена всегда пышно праздновала дни рождения. В какой-то момент она, видимо, устала тратить деньги на кабаки и решила радовать себя любимую. С тех пор они летали в ноябре на отдых. Но в этот раз отправились в Турцию на месяц раньше. Я сначала удивилась, а потом пазл сошелся», — рассказала MSK1.RU подруга семьи Татьяна (имя изменено по просьбе героя материала. — Прим. ред.)

17-летняя Екатерина Бурнашкина жила в Подмосковье и училась в местном колледже Источник: Dha.com.tr

По словам женщины, Катя всегда была полной девушкой, поэтому даже на последних сроках беременности не было видно округлившегося живота. Встретив ее случайно на улице, женщина подумала, что студентка просто поправилась.

«Катька либо не знала о беременности, либо боялась матери признаться. Да, глупая, но она добрая девочка, человечная. Сомневаюсь, что она сама бы решилась на этот шаг», — считает Татьяна.

Лена очень дорожила своей репутацией и не хотела становиться бабушкой. Зачавшая в 17 лет Катя подмочила ей всё. Такая стремная беременность была ни к чему. Ребенок был балластом, обузой. Татьяна подруга семьи Бурнашкиных

В судах Екатерина и ее мать настаивали, что ничего не знали о беременности. Елена списывала полноту и отсутствие менструации у дочери на гормональный сбой, стресс от учебы и переходный возраст.

В феврале 2025 года Елену оправдали, а Екатерину посадили на 15 лет в тюрьму. Освободившись, Бурнашкина-старшая заявила, что хотела бы вернуться в Россию с внучкой.

Суд в Анталье оправдал Елену Бурнашкину Источник: Velev.news

Всё это время в России жену и дочь дожидался глава семейства. О том, что произошло в аэропорту Антальи, Алексей узнал от страховой компании. Ему позвонили как ближайшему родственнику и сказали, что дочь госпитализирована в послеродовое отделение.

«Пока шли суды, Алексей продал квартиру. Всем говорил, что это нужно для ремонта в другом жилье. Но мне кажется, вырученные деньги он потратил на оплату адвокатов для жены и дочери», — сказала в разговоре с MSK1.RU Татьяна.

Если бы он узнал раньше, то обеих бы задушил. Алеша обрадовался Николь. Даже в таких обстоятельствах он со слезами на глазах говорил всем: «Поздравьте, у меня родилась внучка». Татьяна подруга семьи Бурнашкиных

Кто отец Николь

После того как новость о брошенном ребенке облетела мировые СМИ, объявился молодой человек Екатерины Андрей (имя изменено. — Прим. ред). Они познакомились в общей компании летом 2024 года и вскоре начали встречаться. По словам парня, он замечал, что с Катей происходит что-то неладное, и даже предлагал сделать тест на беременность. Но всё это время Катя отнекивалась.

«Рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел. Еще, по ее словам, у нее не было менструаций с февраля месяца. Мы обсуждали эту тему, я говорил, чтобы она сходила к врачу и узнала, что это такое. Она говорила, что это просто обычная изжога», — рассказывал ИА «Регнум» Андрей.

Андрей замечал, что с Катей происходит что-то неладное, и даже предлагал сделать тест на беременность. Но всё это время Катя отнекивалась Источник: соцсети / ИА «Регнум»

Рождение ребенка стало для парня неожиданностью. Кто настоящий отец Николь, он не в курсе.

«Предыдущий парень Кати был из Ногинска. Он приезжал к ней в гости в Электросталь, гуляли по городу как пара. Встречались они около года, может, больше. Уже потом у Кати появился новый молодой человек Андрей. Она их меняла», — рассказала MSK1.RU подруга семьи Бурнашкиных Татьяна.

Поначалу Андрей говорил, что бросать девушку не намерен и готов встретить на родине, если воспитывать Николь ему не придется. Спустя два месяца парень поменял свое мнение: он решил не ждать Катю из Турции, оборвал все связи с ее семьей и друзьями.

Когда Екатерине вынесли приговор, Андрей сообщил, что считает наказание справедливым.

Спустя два месяца после происшествия Андрей отрекся от Кати Источник: соцсети / ИА «Регнум»

Что известно о приемной семье Николь

Первое время Николь была в больнице, позже ее перевели в местный дом малютки. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, в генконсульстве России в Анталье девочке оформили свидетельство о рождении и российское гражданство.

В июне 2025 года Николь прилетела в Москву. Девочку сопровождала 49-летняя опекун Марина М. (имя изменено. — Прим. ред.). Она и ее супруг живут в крупном подмосковном городе, в браке они уже 25 лет. Как сообщили MSK1.RU в Министерстве социального развития Московской области, о судьбе Николь семейство узнало из новостей. Супруги опытные — у них уже есть приемный ребенок. Когда свои дети выросли, Марина и ее муж в 2018 году взяли под опеку мальчика из детского дома.

49-летняя Марина приехала за малышкой в Анталью Источник: Воробьев Live / T.me

В 2004 году Марина окончила вечерний текстильный техникум, а затем отучилась в Российском государственном социальном университете. В 2022 году женщина пыталась баллотироваться в Совет депутатов одного из подмосковных округов, но ей отказали в регистрации.

Муж Марины, 49-летний Петр (имя изменено. — Прим. ред.), занимается похоронным бизнесом и владеет ритуальным агентством в Подмосковье. По данным «Контур.Фокуса», несколько лет подряд зарегистрированное на Петра ООО выигрывало в госзакупках: сумма заключенных контрактов составила 11 миллионов рублей.

Старший сын супругов сейчас находится на СВО. Петр ездит за «ленту» к наследнику с гуманитарным грузом.

Комментировать MSK1.RU ситуацию с Николь Марина отказалась, сославшись на договор, который подписала. На заднем фоне во время звонка был слышен счастливый детский смех.

Супруги вместе с детьми часто путешествовали в 2010-х Источник: социальные сети героини

Бабушка и дедушка хотят общаться с внучкой?

Как сообщили MSK1.RU в Министерстве социального развития Подмосковья, Марина М. и ее супруг оформили над Николь временную опеку. Регулярно их навещает куратор приемных семей. Вопрос о том, останется ли Николь с парой навсегда, всё еще открыт.

«Бабушка и дедушка обратились в орган опеки по месту жительства для общения с внучкой, а также для консультации по необходимым документам для оформления опеки», — рассказали MSK1.RU в Министерстве социального развития Московской области.

MSK1.RU связался с Алексеем и Еленой Бурнашкиными, но те заявили, что будут общаться с прессой только в присутствии своих адвокатов.

Как объяснил MSK1.RU юрист по семейному праву Сергей Башкевич, шанс, что опеку над ребенком передадут бабушке и дедушке, невелик. Также маловероятно, что Бурнашкины получат возможность встречаться с внучкой.

«Нужно переводить турецкие судебные документы и смотреть, было ли что-то в поведении бабушки негативное по отношению к ребенку. Если да, то наши органы опеки не допустят ее к ребенку. Кроме того, на этом этапе у малыша не могло сложиться никаких отношений с бабушкой. Нет никакого контакта, который необходимо поддерживать общением», — объясняет юрист.

Если поведение бабушки было негативным, а дедушка хочет видеться с ребенком, то и он, вероятно, не получит этой возможности. Если Елена и Алексей — супруги, которые живут вместе, исключить контакта с бабушкой не выйдет. Сергей Башкевич юрист по семейному праву

По мнению эксперта, в этой ситуации больше всего шансов на оформление опеки и общение с Николь имеет ее биологический отец. Но перед этим ему предстоит сдать ДНК-тест.

По словам подруги семьи Татьяны, сейчас семейство Бурнашкиных переживает не лучшие времена. В коррекционной школе Елена временно не работает. По информации на сайте образовательного учреждения, она «находится в длительном отпуске». Связано ли это с происшествием в аэропорту Турции, не уточняется.

«Лена сейчас на людях не появляется. После возвращения ее всего пару раз видели, она гуляла с собакой. В Электростали у нее теперь много ненавистников», — поделилась с MSK1.RU женщина.

Во дворе на асфальте люди пишут, что Лена — преступница. Многие от нее отвернулись, некоторые знакомые и друзья даже не здороваются с ней. Татьяна подруга семьи Бурнашкиных