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Страна и мир Telegram «беспокоит государство»: депутат Госдумы рассказал, что будет с мессенджером

Telegram «беспокоит государство»: депутат Госдумы рассказал, что будет с мессенджером

Вскоре в России появится его конкурент — национальный мессенджер

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12 комментариев
Telegram не спешит исполнять закон о приземлении, отметил Горелкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUTelegram не спешит исполнять закон о приземлении, отметил Горелкин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Telegram не спешит исполнять закон о приземлении, отметил Горелкин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мессенджер Telegram — это «сущность, которая беспокоит государство», заявил депутат Госдумы и замглавы ИТ-комитета Антон Горелкин. По его словам, сейчас иностранные цифровые платформы «не спешат» исполнять закон о приземлении.

Парламентарий поделился, что Telegram декларирует «определенную нейтральность в медиасекторе». Однако она дает, по оценкам Горелкина, «определенное пространство для фейковый манипуляций». Сейчас государство придумало способ, чтобы конкурировать с этим мессенджером.

«В случае с Telegram, поскольку пока приземления даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», — заявил Антон Горелкин.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в начале июня рассказал президенту РФ Владимиру Путину о разработке отечественного мессенджера. Глава государства попросил руководителей всех ведомств оказывать поддержку российскому проекту, потому что «это чрезвычайно важно». Позже министр сообщил президенту, что сейчас идет техническая проработка сервисов, которые войдут в российский коммуникатор. 10 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект, предполагающий создание в России национального многофункционального цифрового сервиса.

Наши коллеги из «Фонтанки» после этого поговорили с главой ИТ-комитета Госдумы Сергеем Боярским о том, каким будет «русский мессенджер» и что ждет Telegram с WhatsApp.

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Комментарии
12
Инженер1
3 часа
Вранье.
Гость
3 часа
В первую очередь Telegram беспокоит товарища майора. Хотя вроде бы с Дуровым уже договорились.
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