Telegram «беспокоит государство»: депутат Госдумы рассказал, что будет с мессенджером

Telegram не спешит исполнять закон о приземлении, отметил Горелкин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мессенджер Telegram — это «сущность, которая беспокоит государство», заявил депутат Госдумы и замглавы ИТ-комитета Антон Горелкин. По его словам, сейчас иностранные цифровые платформы «не спешат» исполнять закон о приземлении.

Парламентарий поделился, что Telegram декларирует «определенную нейтральность в медиасекторе». Однако она дает, по оценкам Горелкина, «определенное пространство для фейковый манипуляций». Сейчас государство придумало способ, чтобы конкурировать с этим мессенджером.

«В случае с Telegram, поскольку пока приземления даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», — заявил Антон Горелкин.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в начале июня рассказал президенту РФ Владимиру Путину о разработке отечественного мессенджера. Глава государства попросил руководителей всех ведомств оказывать поддержку российскому проекту, потому что «это чрезвычайно важно». Позже министр сообщил президенту, что сейчас идет техническая проработка сервисов, которые войдут в российский коммуникатор. 10 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект, предполагающий создание в России национального многофункционального цифрового сервиса.