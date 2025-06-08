«Создать ажиотаж и кричать о дефиците». Отели в Абхазии вот-вот встанут на «стоп» и всем мест не хватит?

Российские туроператоры предлагают дешевые туры с перелетом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Абхазии ожидают рекордный наплыв туристов, в том числе благодаря открытому аэропорту в Сухуме. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоит отдых и есть ли еще места в отелях.

Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу туров в Абхазию с прямым перелетом на самолетах авиакомпании iFly. С 12 по 23 июня авиакомпания iFly будет выполнять пять рейсов в неделю из московского Шереметьево в Сухум на широкофюзеляжном Airbus A330 — впервые за 30 лет в республику прилетит самолет такого класса. С 23 июня рейсы из Шереметьево в Сухум станут ежедневными и будут выполняться до конца октября.

Билеты на самолет можно купить и без турпакета. Стоимость перелета туда-обратно на 12–19 июня — от 23 700 рублей. Цена постоянно меняется.

По информации пресс-службы туроператора, в пакетные туры входят перелет, проживание и питание. Стоимость недельного тура в среднем от 69 тысяч рублей на двоих. В системе бронирования доступно более 50 отелей в Сухуме и в южных районах республики.

На ближайшие даты можно купить тур за 43 тысячи рублей на неделю в отеле эконом-класса. А 7 дней в кемпинге ТАМЫШ VILLAGE в Очамчыре обойдется вообще в 33 460 рублей. Находится он в 27 километрах от сухумского аэропорта. В стоимость входит перелет, двухместный стандарт + дополнительное место, система питания «всё включено». На территории есть бассейн и свой пляж.

Отдых в пансионате «Айтар» в Сухуми обойдется чуть дороже — например, однокомнатный четырехместный номер на неделю с полным пансионом будет стоит от 78 тысяч рублей. Перелет входит в стоимость. Свободные номера есть на июнь, июль и август.

С самолета — сразу на пляж Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Это была мечта»

Узнали у туристов, что удобнее — летать в Абхазию напрямую или через Сочи.

Жительница Москвы Светлана Подлесова впервые прилетела в Абхазию на самолете, 10 лет подряд она отдыхала в республике каждое лето и практически всегда попадала на границе в очереди.

— Конечно, на самолете удобнее. Прошли таможню в Шереметьево очень быстро. Прилетели в Сухум, тут нас встретил трансфер из отеля, домчали буквально за час. Этот переход границы всегда был лотереей, застрянешь на жаре в очередях или нет. Хотя вроде сейчас там нет столпотворения, но оно будет в июле–августе. Поэтому я очень рада запуску аэропорта и теперь буду только летать. Это была мечта, — говорит Светлана.

Она поймала распродажу и умудрилась купить билет туда и обратно за 15 тысяч рублей. По данным сервиса «Авиасейлс», из Москвы в Сочи в одну сторону на ближайшие даты минимальная стоимость перелета составляет 15 200 рублей. Из Москвы в Сухум, например, 13 июня — больше 27 тысяч рублей. Динамика цен постоянно меняется, иногда билеты на российский курорт дороже, и наоборот.

— Нужно подписаться на цену и следить. Сначала билеты были очень дорогие, но их стоимость менялась несколько раз в день, пока не опустилась максимально и я очень быстро купила. Я вам скажу, места разбирают быстро. Я летела в полном самолете, — рассказала Светлана.

Отпускник из Нижнего Новгорода Анатолий Анциферов потратил на дорогу в Абхазию 23 тысячи рублей на человека туда и обратно. Раньше он часто отдыхал в Гагре, теперь выбрали для отпуска Сухум.

— Перелет был классный, без изнуряющей границы. 3 часа 40 минут — и мы на месте. Раз уж аэропорт недалеко от Сухума, решили осваивать новые города. Выбрали отель «Страна души» и сто раз пожалели. Никому не советуем. На территории разрушенные здания, строительный мусор, еда отвратительная, посуда грязная, персонал хамит. А на территории жгут костры. Потребовали обратно деньги и переселились в обычный гостевой дом, где всё нормально, — рассказал Анатолий.

Туристы любят море в Абхазии и считают его чистым Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











К концу июня мест не будет

Хорошие отели Абхазии, особенно работающие по концепциям «всё включено» и «полный пансион», в высокий сезон будут работать с максимальной загрузкой, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на крупных туроператоров.

На июль–август в топовых гостиницах на абхазских курортах уже продано 70–75 процентов номеров. Особо большая загрузка в западной Абхазии.

— В топе спроса Гагра — центр туристической инфраструктуры, Новый Афон с его близостью к основным историческим достопримечательностям и святыням, а также Пицунда — благодаря экологически чистым пляжам и реликтовым рощам, — рассказали в PEGAS Touristik.

Приостановка продаж зафиксирована в 10–15 процентах отелей, но только на отдельные периоды и категории номеров, в первую очередь самые бюджетные и семейные.

— Повышенным спросом пользуются номера с видом на море-горы, семейные номера, люксы и полулюксы. Бюджетные номера тоже быстро разбирают, поскольку таких комнат в гостиницах в целом немного, — рассказали в FUN&SUN.

Очень мало мест на лето осталось в топовых объектах — Amra Park-Hotel & Spa, Amza Park Hotel, «Сосновая роща», ОПК «Пицунда», «Кавказ Парк отель».

Сложно подтверждаются номера в Aquamarine Family Club Hotel, санатории «Абхазия», пансионате «Самшитовая Роща», отелях A.V.Sokol, «Шоколад», «Афон Дакир», «Амран», «Аквамарин», Oasis, «Напра».

В АЛЕАН рекомендуют поторопиться с бронированием туров в такие гостиницы, как «Нарт» 4* и «Изумруд» 4*.

По прогнозам туроператоров, к концу июня выбирать будет уже не из чего.

Приводим список хороших отелей для семейных туристов:

Amra Park Hotel & SPA (Гагра);

«Кавказ Парк Отель» (Гагра);

«Черноморец Парк-отель» (Гудаута);

Amza Park Hotel (Гагра);

пансионат «Самшитовая роща» (Пицунда);

Alex Resort / Alex Beach Hotel (Гагра);

Garuda Glamping (с. Дзыгута);

Garuda Beach Village (с. Уарча);

отель «Папа-Дом» (пос. Бамбора);

пансионат «Багрипш» (Холодная речка);

отель «Луиза» (Гагра);

отель «Абаата» (Гагра);

отель «Абаата Пицунда» (Пицунда);

Paradise Beach (Алахадзы);

парк-отель «Олимп» (Пицунда);

отель «Парк Малибу» (Гагра);

Дом отдыха им. Челюскинцев (Гагра);

SkyTerra (Новый Афон);

Bruni Loft (Цандрипш);

пансионат «Сосновая роща» (Пицунда);

пансионат «Эвкалиптовая роща» (Кындыг);

Manresa Family Resort (Псырцха);

пансионат «Литфонд» (Пицунда);

пансионат «Солнечный» (Холодная речка);

отель «Интер-Сухум» (Сухум);

отель «Нарт» (Гагра);

отель «Изумруд» (Гагра);

отель «Ривьера» (Пицунда);

отель «Натали» (Гудаута);

отель «Аквамарин» (Гагра).

Тревел-агент Ирина Викторова уверена, что мест в отелях Абхазии хватит всем желающим, а в хороших точно нет, поскольку в республике их мало.

— Конечно, туроператоры нагнетают, это маркетинговый ход — создать ажиотаж и кричать о дефиците. Хороший агент своим клиентам всегда найдет вариант, даже в высокий сезон. Да, хорошие отели Гагры и Пицунды скоро встанут на «стоп», потому что их мало. Гагра не резиновая. Я своим рекомендую Сухум. До него мало кто доезжает. Но там есть отличные объекты размещения, мало туристов и много красивых туристических мест, — рассказала Ирина.