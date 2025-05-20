«Едут те, кто не может позволить себе дорогой отдых». В Абхазии пожаловались на российских отдыхающих

В Абхазии вовсю готовятся к курортному сезону и ждут рекордное количество туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Мы привыкли, что российские туристы постоянно жалуются на отдых в Абхазии. Мол, дорого стало, разруха кругом и вообще скучно, развлечений, кроме моря и природных объектов, никаких. Однако жители Абхазии тоже жалуются, но на российских туристов. Утверждают, что интеллигентных среди них маловато, остальные хотят бюджетного отдыха, но при этом требуют обслуживание на все пять звезд. В этом году отдыхающих будет больше. Запущен новый поезд «Диоскурия», открыт восстановленный аэропорт.

Наши коллеги из SOCHI1.RU поговорили с людьми, которые работают в туристической сфере Абхазии, и узнали, что им не нравится в российских туристах.

Кроме российских туристов в Абхазию приезжают белорусы и казахи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Относятся к нам как к обслуживающему персоналу»

Владелица гостевого дома в Гагре Астанда уверена: контингент российских туристов изменился в последние несколько лет. Теперь в Абхазию едут в том числе и те, кто теперь не может позволить себе отдых в турецких отелях из-за дороговизны, но привык к отличному сервису. Его они требуют и в отелях республики.

— У нас есть, конечно, дорогие отели с прекрасным сервисом и со «всё включено», но это совсем другие деньги. В гостевом же доме, а это очень бюджетный вариант проживания, такого сервиса не будет. У нас как дома: чисто, спокойно и хорошо. Но одноразовых тапочек, гелей для душа, банных халатов у нас нет. Если вы бронируете номер за 1,5 тысячи рублей в сутки, будьте готовы, что кондиционера там не будет. А душ один на несколько номеров, — говорит Астанда.

Однако в майские праздники у нее возникли проблемы с туристами из Тамбовской области, которые заехали большой компанией в эконом-номера и весь отпуск очень грубо высказывали претензии персоналу и хозяйке. Они требовали фен для волос, свежие полотенца каждый день, а еще чтобы их переселили в номера с видом на море, которые на 2 тысячи рублей дороже. Но доплачивать не хотели. Ночами они пили и веселились в беседке на территории, мешали спать всей округе, а утром за ними приходилось убирать отходы жизнедеятельности.

— Ночи напролет орали песню «Матушка Земля». Вы не подумайте, мне она нравилась, но слушать ее 500 раз просто невозможно. Наши остальные гости не спали, были среди них и с маленькими детьми. Они пили и ругались, в одну прекрасную ночь подрались. Материли других гостей, которые делали им замечания. Я милицию вызывала. Мы к ним со всей душой, а они к нам относятся, как к обслуживающему персоналу. Я им свой фен отдала, так они мне его сожгли. Как уехали, выдохнула, — говорит женщина. Летом у нее всегда живут постоянные гости, которые ездят годами, новых постояльцев она теперь брать не хочет, чтобы избежать таких вот инцидентов. Она уверена, что все туристы должны уважать обычаи страны, в которую приезжают. А у абхазов не принято много пить, орать и хамить окружающим.

Абхазы просят уважать их традиции Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Уйти и не заплатить — для них это нормально»

Сухумчанин Батал Хециа с семьей каждое лето арендует кафе на набережной в Гагре — там больше всего туристов. Специализируются на кавказской кухне, в меню шашлыки, мамалыга, хачапури и прочие местные деликатесы. Стараются готовить как для себя: вкусно и недорого. Поэтому отбоя от клиентов нет. Еще и своей чачи наливает, в Абхазии это разрешено. Но всё равно находятся недовольные.

— Несколько раз было, что люди ели и пили, а потом по одному вышли и не заплатили. Вечером у нас бывает полная посадка, мы крутимся и не успеваем за всеми следить. Уйти и не заплатить — для них это нормально. Несколько раз бывали случаи, что гости из России напрямую отказывались платить. Якобы невкусно всё было и долго ждали. Но мы шашлыки, например, не разогреваем, а жарим сразу после заказа. Конечно, приходится подождать. Я таких отпускаю с Богом. Не обеднею, а они, может быть, научатся уважать местных жителей, — говорит Батал. Очень часто российские туристы перебарщивают со спиртным. Для некоторых из них выпивать с утра и до вечера — лучший отдых, говорит Батал. В таком виде они ездят на экскурсии, да еще и в дороге часто усугубляют, вместо обозрения местных красот просто спят в автобусе. Жена у мужчины — гид-экскурсовод и от таких клиентов очень страдает.

— Какой-то некультурный турист пошел. Но особенно, конечно, мы страдаем от полуголых людей. Хоть и большие штрафы у нас действуют, и на двери у меня предупреждение, что в купальниках нельзя, всё равно идут в полуголом виде. Это ужасное неуважение для любого абхаза. Идти в гости в трусах, да еще и в мокрых. Мы потом очень долго сушим наши дорогие стулья. Нужно же соблюдать хоть какие-то приличия, — считает Батал. Он подчеркивает, что хороших людей среди российских туристов всё же больше, они благодарят за вкусную еду и оставляют большие чаевые, несмотря на то, что они уже включены в счет.

В Абхазии не стоит искать сервис на высшем уровне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Нужно понимать, куда едешь»

Тревел-агент Светлана Юрьева говорит, что российские туристы зачастую не отдают себе отчет, куда они едут. Это заблуждение, что отдых в Абхазии дешевый. Если хочешь такой же сервис, как в Турции, тогда нужно выбирать дорогие отели. Но даже в них можно не получить обещанного.

— Это особенности менталитета. Не потому, что они не любят российских туристов, а потому, что такие люди. В прошлом году у меня были клиенты, которые готовы были выложить очень круглую сумму за отдых в Абхазии. Мы заказали самый дорогой номер в очень хорошем отеле. Я сама там была и видела, что это очень качественный отель. Но когда они приехали, оказалось, что их номер занят. Клиентам предложили несколько дней пожить в номере попроще. Это был скандал. Я звоню на объект, а там искренне не понимают, что случилось. Всё же хорошо, — рассказала Светлана.

Неработающие кондиционеры, отсутствие электроэнергии, закрытый на ремонт бассейн, номер с видом на разруху, однообразная еда в отелях с полным пансионом — с такими проблемами сталкиваются ее клиенты в Абхазии. Те туристы, которые едут в республику впервые, с завышенными требованиями и хотят отдохнуть дешево, часто возвращаются недовольными. По факту туристический бизнес в республике только развивается, мировые бренды туда не заходят, поэтому отрасль фактически варится в собственном соку. У страны другой плюс — тихий отдых на шикарных широких пляжах, умиротворение, очень красивая нетронутая природа и своя атмосфера. Люди там никуда не торопятся — из-за этого все проблемы.