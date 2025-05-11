Часть россиян лишилась медицинских полисов: новости 11 мая

Если документ оказался недействителен, то ситуацию можно исправить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 мая.

В России появилось 16 новых миллионеров

В России стало на 16 миллионеров больше благодаря лотерее «Мечталлион». Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея» в своем telegram-канале.

Среди победителей — жители Костромской, Тверской, Иркутской и Ульяновской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Москвы и Московской области, а также участники, купившие билеты онлайн.

Всего выигрышными оказались 829 427 билетов, а общая призовая сумма составила 114 567 460 рублей.

У россиян хотят арестовывать имущество за преступления за границей

Депутаты Госдумы намерены усилить административную ответственность для россиян, совершивших правонарушения за границей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Речь идет о правонарушениях, направленных против интересов РФ. В их число входят пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация ВС РФ, злоупотребление свободой слова, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Чтобы россияне не могли уклониться от исполнения решения суда, на их имущество можно будет наложить арест, подчеркнул Володин. Рассмотрение соответствующего законопроекта может начаться уже на следующей неделе.

В России ожидается снижение цен на клубнику

В России цена на клубнику снизится в два-три раза. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По его словам, это произойдет из-за появления на прилавках продукции местного производства. Поэтому стоимость снизится по сравнению с апрелем, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Ожидается, что также начнут падать цены на технику, включая смартфоны и телевизоры, на фоне укрепления рубля. Пошлины США на товары из Китая сыграют на руку россиянам. Из-за ограничений производители могут увеличить поставки в Россию, что приведет к тому, что одежда, техника и запчасти для автомобилей станут дешевле.

Алкоголь могут начать продавать без документов

Биометрия может стать альтернативной документам при покупке алкоголя. Таким мнением в интервью ТАСС поделился статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Единая биометрическая система — цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Например, бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение электронной сим-карты и несколько других.

Биометрия поможет идентифицировать граждан, если те захотят приобрести товары с возрастным ограничением. Это помогло бы в развитии технологий.

Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам

Бывший глава департамента Минсельхоза РФ Олег Донских 12 лет скрывался от следствия с помощью поддельных документов. Фальшивые паспорта помогали ему маскировать личность и избегать уголовного преследования по делу о хищении 2 млрд рублей.

По материалам дела, Донских систематически менял документы, включая паспорта и справки, чтобы замести следы, пишет РИА Новости. Всё это время он не имел легальных доходов.

Сотрудники ФСБ задержали Донских в июне 2024 года. Его заподозрили в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Его подельников признали виновными и назначили наказание в виде девяти лет и 11,5 года лишения свободы.

Россияне могут остаться без полиса ОМС

Россиянам могут аннулировать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое происходит из-за ошибок в персональных данных. О таких рисках предупредил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

Эксперт пояснил, что сбои могли возникнуть, когда информация для создания учетной записи одного человека поступала в Фонд ОМС сразу из нескольких ведомств. В результате случались ошибки, из-за которых документ становился недействительным, пишет РИА Новости.