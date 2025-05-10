Более 53 тысяч российских семей нарисовали Вечный огонь к 80-летию Победы

Во всероссийском конкурсе приняли участие дети из всех регионов страны Источник: «Рисуем с семьей Вечный огонь»











Более 53 тысяч семей из всех регионов России приняли участие в конкурсе детского творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дети присылали рисунки, коллажи и видеоролики с изображением Вечного огня.

Работы публиковали во «ВКонтакте», где их увидели 14 миллионов человек, пользователи оставили более миллиона лайков. Больше всего участников — из Нижегородской, Тюменской, Челябинской областей и Красноярского края. Точное число работ из каждого региона можно увидеть на интерактивной карте на официальном сайте проекта.

Победителей объявят 16 мая. Лучших участников пригласят в Москву на церемонию профилактики Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата.

— Пламя уже 58 лет хранят специалисты АО «МОСГАЗ»: во время профилактики пламя не гасят, а переносят на временную горелку — уменьшенную копию основной. Эта торжественная и трогательная церемония способствует патриотическому воспитанию и служит ярким примером бережного отношения столичных газовиков к главному символу памяти, — рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.