Тренируется вместе с внуком: ветеринар стала бодибилдером и в 52 года установила мировой рекорд

Спорт, по словам героини, изменил ее не только физически, но и ментально Источник: Надежда Дорошенко











Жительница Барнаула Надежда Дорошенко долгое время жила обычной жизнью, далекой от спорта: работала ветеринаром, воспитывала детей и занималась домом. Однако почти в 40 лет героиня захотела похудеть и пришла в тренажерный зал, не подозревая, насколько сильно это решение изменит не только ее фигуру, но и последующую жизнь.

Сейчас за спиной у 52-летней героини уже множество соревнований, наград и рекордов. Значительная часть жизни горожанки отдана бодибилдингу и пауэрлифтингу, а спортзал уже стал родным домом. Как спортсменка стала обладательницей мировых рекордов и победительницей соревнований — в материале наших коллег из NGS22.RU.

Источник: Городские медиа

«Выходила на улицу и задыхалась от собственного веса»

Интерес к спорту у Надежды проснулся еще в детстве: волейбол, баскетбол, военно-прикладное многоборье. Однако, еще будучи школьницей, она попала в жесткое ДТП: автобус перевернулся, когда она возвращалась с соревнований.

Надежда получила травмы ноги и спины, поэтому врачи запретили ей заниматься спортом. Долгие годы она послушно выполняла требования медиков, пока в 39 лет борьба с лишним весом не заставила ее открыть двери спортзала.

— Просто в один прекрасный день приспичило, потому что выходила на улицу и задыхалась от собственного веса. Я на тот момент весила 82 кг при росте 170 см и пришла худеть, — вспоминает она.

Изначально героиня хотела привести себя в форму, однако спорт быстро стал делом ее жизни Источник: Надежда Дорошенко











За два месяца нашей героине удалось сбросить более 20 кг — она похудела до 60 кг, однако, как признается Надежда, смотреть тогда на себя в зеркало ей было страшно.

— Похудела очень резко, тогда же никто не объяснял, что так не надо. Как могли, так делали. Кожа обвисла. Я выглядела очень худой, и смотрелось очень некрасиво, поэтому было решено наращивать мясо, — рассказала Надежда.

Свои занятия она начала с троеборья, в которое входили жим, становая тяга и присед. Однако поскольку в спорт она пришла с травмами, упражнения, которые включали работу ног, давались тяжело, поэтому в итоге спортсменка вместе с тренером сосредоточились на жиме.

Однако такое увлечение Надежды поддержали не все близкие Источник: Надежда Дорошенко











Вскоре Надежда начала выступать на соревнованиях, сначала городских, а потом и региональных, пока не травмировала себе плечо.

— После травмы я психологически боялась веса, но делать нечего, это же как наркотик, раз мы начали заниматься, надо продолжать. Это затягивает, у каждого ведь своя зависимость, у кого-то пиво, у кого-то песни и танцы, а у меня вот такая. На следующий день после больницы пришла к тренеру в гипсе и сказала: «Пиши программу», — отметила спортсменка.

«Просто колотило от переизбытка эмоций»

В 2020 году Надежда впервые приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу и сразу заняла первое место. Как вспоминает героиня, после оглашения результатов она просто прыгала до потолка.

Желание усиленно заниматься к Надежде пришло уже после резкого похудения Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Там радость не столько от того, что ты оказался лучше соперников, сколько от победы над самим собой. В таком возрасте выйти на сцену в купальнике — это уже большая победа. Раздеваться перед публикой было очень страшно. До сих пор помню свое волнение, меня просто колотило от переизбытка эмоций. В итоге выступила, понравилась, затянуло — и начала вновь готовиться», — поделилась она.

Вообще, как рассказывает Надежда, спортсменок ее возраста на соревнованиях немало, однако основная часть всё же выступает в фитнес-бикини, где большая мышечная масса не нужна. А вот в ее дисциплине, боди-фитнес, женщин мало, однако достойные соперники тоже есть.

На теле у Надежды несколько крупных тату, героиня делает их после соревнований Источник: Надежда Дорошенко











Сейчас героиня постоянная участница различных соревнований, только по фитнесу за ее плечами девять турниров. При этом с каждого Надежда возвращалась не с пустыми руками, а с первым или вторым местом.

— С годами ощущения не притупляются, идешь как в первый раз. Что такое соревнование? Ты готовишься каждый раз всё больше и больше, стараешься улучшить форму. А соревнование показывает, чего ты добился за год, подводит черту под твоей работой, твоими тренировками, потому что форма с каждым разом улучшается. Каждый раз ждешь выхода на сцену с замиранием сердца, волнение никуда не пропадает, оно как было, так и будет всегда, — подчеркивает жительница Барнаула.

Муж был против

Надежда признается, что занятия спортом изменили ее не только физически, но и ментально: исчезли многие комплексы и стало легче находить общий язык с людьми.

Спорт для Надежды стал и работой, и главным хобби Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Всю жизнь я была забитая и с кучей комплексов. Сидела всегда в такой раковине, зажавшись: дети, дом, семья. А сейчас отношение поменялось кардинально — легко иду на контакт с людьми. Стала тренировать, захотелось передавать накопленные знания, — рассказала героиня.

Дочери Надежды, а у нее их трое, свою мать в ее увлечении поддерживают. Более того, двое из них так же занимаются спортом, как и внук. А вот супруг героини новое хобби жены не поддержал и не видел смысла в спортзале после того, как она сбросила вес, поэтому пара развелась.

Спортсменка сама тренирует своего внука Источник: Надежда Дорошенко











Вообще физическая форма Надежды не оставляет равнодушными многих. Так, некоторые комплименты она получает прямо на улице от прохожих.

— Были случаи, когда мужчины догоняли, кричали, что замечательная форма. Так дочь после этого отказывалась со мной ходить, говорила, что тоже спортом занимается, но такого внимания не получает, а я ей ответила: «Вот будешь в моем возрасте, тогда и до тебя очередь дойдет», — отмечает спортсменка.

Однако бывает, что героиня сталкивается и с хейтом, в этом случае тоже преуспевают мужчины, которые называют ее мужеподобной. Однако на оскорбления Надежда реагирует спокойно и продолжает идти к своей цели.

Впервые выходить на сцену в купальнике, по словам Надежды, было очень страшно Источник: Надежда Дорошенко











— Очень много таких, которые говорят, что как мужик, но я обычно отвечаю: «Хорошо, что ты не как женщина». Такие реплики в основном от любителей пива, диванных критиков, но они есть и будут всегда. Женщины, наоборот, больше поддерживают, — утверждает она.

При этом, по мнению самой Надежды, чем старше становится женщина, тем больше ей необходимы мышцы.

— У нас мышцы получаются уже как отдельный орган, который продлевает нам жизнь. Мышечная масса всё равно должна присутствовать, чтобы не сидеть потом обвисшей и обрюзгшей, — подчеркивает героиня.

Мировой рекорд

Сама Надежда ежедневно, за исключением воскресенья, тренируется по 2−2,5 часа, а также проводит индивидуальные тренировки. При этом выгорание — это не про нее, потому что фитнес стал делом жизни и главным увлечением.

Есть у Надежды и коронная дисциплина, в которой она обладательница мирового рекорда, — это подъем штанги на бицепс.

— Я работаю в двух направлениях: классическом и строгом. Мировой рекорд у меня в классике — 52,5 кг. Это, конечно, поднимает самолюбие, но еще есть куда расти. Сейчас я мастер спорта международного класса, цель же — получить элиту, это у нас 60 кг, то есть мне еще 7,5 кг надо добавить, — отметила она.

Тренируется Надежда почти ежедневно, а также проводит индивидуальные тренировки Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Надежда в спорте уже 13 лет и останавливаться на достигнутом не собирается, ведь что в пауэрлифтинге, что в бодибилдинге всегда есть непобитые рекорды и невыигранные соревнования.

В планах у спортсменки также получить Pro Card — карту профессионального бодибилдера, которая дает право выступать не только в России, но и в других странах.

Единственное, о чем жалеет Надежда, так только о том, что не открыла для себя спорт ранее.