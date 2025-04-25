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Дайджест ко Дню Победы
Страна и мир Более 4 миллионов школьников проверят свои знания о Великой Отечественной войне

Более 4 миллионов школьников проверят свои знания о Великой Отечественной войне

«Диктант Победы» в этом году напишут даже на атомном ледоколе и МКС

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1 комментарий
Первыми «Диктант Победы» написали жители Дальнего Востока | Источник: официальный канал «Единой России»Первыми «Диктант Победы» написали жители Дальнего Востока | Источник: официальный канал «Единой России»

Первыми «Диктант Победы» написали жители Дальнего Востока

Источник:

официальный канал «Единой России»

Сегодня стартовала международная акция «Диктант Победы». Первыми его написали жители Дальнего Востока — на паруснике «Надежда» во Владивостоке, в музеях Сахалина и даже на рыболовном судне у берегов Камчатки. Следом к акции присоединилась вся Россия и еще 90 стран.

В Москве торжественное начало дали в Музее Победы.

— События Великой Отечественной войны имеют огромное историческое значение. Не бойтесь ошибиться. Пусть каждый из вас проявит по максимуму свои знания. Или узнает что-то новое о событиях Великой Отечественной войны, — напутствовала участников победитель «Диктанта Победы — 2024» София Кучкина.

В этом году участников рекордно много — по словам министра просвещения Сергея Кравцова, одних только школьников ожидается около 4 миллионов. Писать диктант будут даже на атомном ледоколе «Арктика» и МКС.

— Сегодня мы вместе со всей страной принимаем участие в «Диктанте Победы» — уникальной историко-просветительской акции, которая объединяет миллионы людей всех возрастов и профессий, разных религиозных конфессий, образования и воспитания, жителей разных стран и континентов. Этот диктант — не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, но и важный акт памяти, уважения и благодарности, — отметил космонавт-испытатель Кирилл Песков.

Диктант состоит из 25 заданий, на выполнение дается 45 минут. Подготовиться и проверить свои знания истории можно прямо сейчас, ответив на 10 вопросов о Великой Отечественной войне.

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Вера Новосельцева
Диктант Победы 80-летие Победы Великая Отечественная война
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Комментарии
1
Гость
25 апреля, 16:25
Уже в конце 80х это воспринималось как показуха, а ещё задавали вопросы училкам - а почему мы живём хуже немцев, итальянцев,японцев и всех содержим?
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