Более 4 миллионов школьников проверят свои знания о Великой Отечественной войне

Первыми «Диктант Победы» написали жители Дальнего Востока Источник: официальный канал «Единой России»











Сегодня стартовала международная акция «Диктант Победы». Первыми его написали жители Дальнего Востока — на паруснике «Надежда» во Владивостоке, в музеях Сахалина и даже на рыболовном судне у берегов Камчатки. Следом к акции присоединилась вся Россия и еще 90 стран.

В Москве торжественное начало дали в Музее Победы.

— События Великой Отечественной войны имеют огромное историческое значение. Не бойтесь ошибиться. Пусть каждый из вас проявит по максимуму свои знания. Или узнает что-то новое о событиях Великой Отечественной войны, — напутствовала участников победитель «Диктанта Победы — 2024» София Кучкина.

В этом году участников рекордно много — по словам министра просвещения Сергея Кравцова, одних только школьников ожидается около 4 миллионов. Писать диктант будут даже на атомном ледоколе «Арктика» и МКС.

— Сегодня мы вместе со всей страной принимаем участие в «Диктанте Победы» — уникальной историко-просветительской акции, которая объединяет миллионы людей всех возрастов и профессий, разных религиозных конфессий, образования и воспитания, жителей разных стран и континентов. Этот диктант — не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, но и важный акт памяти, уважения и благодарности, — отметил космонавт-испытатель Кирилл Песков.