Как в России в 2025 году пройдет акция «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» пройдет по улицам страны Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Акция «Бессмертный полк» в России в 2025 году пройдет в смешанном формате. Принять участие можно будет как онлайн, так и лично. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции, посвященной проведению акции.

«Бессмертный полк» — акция в память о героях-участниках Великой Отечественной войны. Чаще всего она проходит в формате шествия. Участники несут фотографии своих предков и двигаются единой колонной. Также акция проводится онлайн. Тогда фотографии загружают на специальный сайт. В «Бессмертном полке» принимают участие не только в России, но и за рубежом.

«В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, „Бессмертный полк“ пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие <…> вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала Цунаева.

Проводиться акция будет в один день. Перенос даты, по ее словам, недопустим.