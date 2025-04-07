Безопасно ли лететь в Турцию, которую охватили протесты: риски для туристов

Турцию охватили протесты в середине марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Акции протестов в Турции скоро сойдут на минимум, поэтому их проведение не затронет российских туристов, приезжающих отдохнуть в страну. К тому же оппозиция собирается не в туристических местах, заверил турецкий политик, зампредседателя партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Через некоторое время темпы демонстраций, инициированных оппозицией, снизятся. В то же время эти демонстрации в основном сосредоточены в таких городах, как Стамбул, Анкара и Измир. Демонстрации не проходят в прибрежных городах Средиземноморья, где российские туристы пользуются большим спросом. Поэтому эти демонстрации не несут риска для туристов, приезжающих в том числе из России», — сказал Топкурулу.

На данный момент ситуация с протестами не затронула туристов, в частности российских, заверил в разговоре с РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции. Это подтверждает и то, что от туристических агентств не поступает жалоб.

Массовые протесты охватили Турцию после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. Всего в рамках расследования о взяточничестве, коррупции и подкупе тогда задержали 106 человек. Но сам Имамоглу связывает свой арест с желанием действующей власти устранить конкурента.

После ареста мэра Стамбула в стране ограничили доступ к нескольким соцсетям: YouTube, X, TikTok и другим. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня.

Реакция общества на происходящее была моментальной. Начиная с этого дня, люди множество раз выходили на улицы в знак протеста. Они собирались в крупнейших городах страны: Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других.