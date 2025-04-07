«Хрюкать в Египте не стоит — можно огрести»: россиянка рассказала об изнанке жизни в арабской стране

Россиянка рассказала, чем ее шокировали люди в Египте Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











Муж ходит в платье, ест голубей и хранит в ящике пуповину младшего сына. Трое детей гуляют во дворе ночи напролет. Египетская бабушка в ужасе от ее худобы. Однажды Мария Алиева купила all inclusive за 8 тысяч рублей и живет «на всем готовом» уже 15 лет. Но каждый год они с семьей на несколько месяцев меняют Красное море на родные Воронежские озера.

Мария Алиева рассказала нашим коллегам из 63.RU, зачем первым делом за границей нужно выучить местный мат, почему из египетской больницы можно уйти через полчаса после родов, чем ее шокировала первая встреча со свекрами и как муж признался ей в любви на ток-шоу по ТВ.

— Я очень люблю Россию. Всегда била себя кулаком в грудь и твердила, что буду жить на небольшую зарплату, пить воду из Волги, но Родину не покину. Вот такая я патриотка. Я ее и не покинула по этой причине. Я не поехала за лучшей жизнью в более комфортную страну. Я поехала за любовью. Потому что лишь на ней мир держится. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Мария, у вас за плечами два образования: «русская филология» и «журналистика». Работа. Путешествия. Как вдруг во всё это вписалась восточная любовь?

— В 2009 году поехала в Хургаду на десять майских дней. Отдохнуть от работы. И за границей вообще, и в Египте в частности бывала и раньше. Направление выбрала не из-за колорита, а потому что урвала путевку за 8 тысяч рублей. Уже на месте купила у туроператора морскую прогулку. Сопровождал нашу группу гид по имени Афифи. Бесил меня всю экскурсию! Знаете, эти шуточки, типичные методы съема туристок. На яхте он взял мою руку и начал заливать в уши по-русски с арабским акцентом: «Видишь линию судьбы? Она показывает, что мы проведем с тобой этот вечер и всю оставшуюся жизнь».

— В восточные сказочки не поверили?

— Нет, конечно. На обратном пути я единственная из всей группы оставила плохой отзыв о его работе в опроснике. Когда мы вернулись в отель, Афифи просто сказал, чтобы ровно в восемь вечера я ждала его внизу — поедем пить кофе. При личном общении узнали друг друга лучше. Его человеческие качества меня расположили. Он с самого начала показывал серьезность намерений. Позвал замуж на третий день знакомства.

Новый, 2010-й год пара встречала уже вместе Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com

Принцесса Лея, он же 24-летний гид Афифи Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com

Сейчас Афифи Рагаб Фатхи Абдэльазиз 40-лет, и он владелец фабрики кофе в провинции Красное море. У него свои магазины. И почти все кафе и рестораны города сотрудничают с его производством. Около четырех десятков людей получили рабочие места Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com

— И курортный роман с гидом перерос в брак?

— Даже не думала, что мы поженимся. Для меня это была такая интрижка, которая осталась там, на отдыхе. У меня была работа, налаженная жизнь. Мы начали общаться на расстоянии. Прилетали в гости. Поняла, что можно попробовать строить отношения, вроде неплохой парень. С родителями познакомил. Добивался своего поступками, а не словами.

Долго думала. В итоге закрыла все свои дела в Самаре и перебралась в Хургаду. Но даже когда переехала туда в конце 2009-го и понимала, что поженимся, попросила у Афифи год отсрочки от свадьбы. Мне нужно было привести мысли в порядок, понять, действительно ли я хочу оставаться с ним вместе, жить в Египте. Муж не давил на меня. На этот год оформили орфи — это временный брак. Без него по закону нельзя жить вместе и даже квартиру не сдадут. С этим строго. Полиция может прийти в дом к парочке и проверить документы. Если бумаг нет, египтянам грозит тюрьма.

Плюс орфи нужен для дальнейшего оформления визы невесты и официального брака.

Через год я решила, что все-таки пора нам зарегистрироваться. Получила визу невесты. А она дается единожды. На полгода. За это время нужно было успеть собрать документы в двух странах.

Всё это совпало с первой революцией в Египте. Так что мы в Каире бегали по госучреждениям на площади Тахрир, как раз когда там пускали слезоточивый газ и свистели пули. Тетушки-чиновницы не очень хорошо нас встречали. Говорили, что из-за таких, как мы, которым приспичило жениться, им приходится работать в осадном положении. Но мы всё равно сделали все бумаги и расписались.

Привычный имидж озорной девчонки на стиль степенной матери семейства Мария сменила не сразу Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











Восточный муж никогда не настаивал на закрытой одежде и ношении платка Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











Хотя сам частенько надевает национальное платье — галабею Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com

— Чтобы по-настоящему, а не временно выйти замуж за египтянина, вам пришлось принять ислам и надеть платок?

— Нет. Я по рождению мусульманка, как и мой папа Амир. Вера у нас по отцу передается. Но я не очень религиозный человек. В родительской семье мы отмечали все праздники, в том числе и Новый год, и Пасху. Моя мама Алла — христианка. Мы уважаем все традиции.

Когда я только переехала в Египет, щеголяла в открытых нарядах и без платка. Но через несколько месяцев поняла, что комфортней будет в этой восточной стране ходить с покрытой головой и в закрытой одежде. Попробовала, и мне действительно понравилось. Но эта смена имиджа не из религиозных соображений, а больше для собственного удобства. Это и защита кожи от вечно палящего солнца, и соблюдение традиций, и отношение окружающих к тебе как к местной.

Набережная в Каире Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











О жизни в Египте Мария написала книгу. В РФ ее выпустили тиражом в 2 тысячи экземпляров Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Как отреагировали родители Афифи на известие о браке?

— Наверное, ни один родитель не пожелает своему ребенку связать судьбу с иностранцем или иностранкой. И мама с папой моего мужа тоже не думали, что так случится. Но моих свекровь и свекра в свое время поженили без любви их родители. Это был договорной брак. Они прожили вместе всю жизнь. Родили 5 детей. И в выбор сыновей и дочери не вмешиваются. Свекр только сказал Афифи: «Это твоя жизнь. Тебе решать. Если это будет ошибка, то это будет твоя ошибка».

Ко мне я не увидела никакого негативного отношения с первых дней. Мама мужа приняла меня как родную дочь. В глазах этих людей я видела только доброту и принятие.

Вообще первая встреча с родителями Афифи меня, конечно, очень шокировала. Когда мы приехали в каирский семейный дом, нас встретило очень много народа. Все ко мне лезли обниматься. Мужчины жали руки, женщины целовались. Муж сразу предупредил их, что не надо судить обо мне по местным стандартам красоты: на Востоке в цене невесты в теле, а я была тогда достаточно стройной. Все родственники его слушались. Но тут вышла бабушка. Бабушкам закон не писан нигде в мире. Она подняла мое худенькое запястье со словами: «Это что такое?»

— 95% территории Египта — пустыня, она так и стоит без домов и людей, а 5% страны густо заселены. Дома строятся очень близко, прямо стена к стене. Если окна друг напротив друга, то можно запросто поздороваться за руку с соседом. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Из-за жары окна в домах чаще всего маленькие и почти всегда плотно занавешены. Во всех квартирах потолочные вентиляторы или кондиционеры. Горячего водоснабжения нет, ставят водонагреватели. Газ в Египте тоже есть не во всех домах. Так что никого не удивишь газовыми баллонами на кухне. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Цены на коммуналку зависят от сезона. Зимой за электроэнергию в нашей 4-комнатной квартире платим около 500 фунтов в месяц, то есть тысячу рублей. Летом из-за кондиционеров — 1,5 тысячи фунтов в месяц, то есть три тысячи рублей. Газ в квартире у нас проведен. За него в месяц выходит примерно 30 фунтов. Это 60 рублей. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— А ваши родные как Афифи приняли?

— Мои родители, конечно же, были против. Замуж за египтянина? Такое в страшном сне им не могло привидеться!

Но у нас в семье не принято беспрекословно подчиняться родителям. Я их весь год готовила к тому, что улечу. У мамы тоже были куплены билеты в Хургаду. Прилетела она через месяц после моего переезда, удостовериться, что я живу достойно и счастливо.

Папа Амир, мама Алла и малышка Маша Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











Муж очень хотел впечатлить тещу, показать город. Район у нас был новый. Всюду стройка и мусор. Такие себе «достопримечательности». Тогда Афифи решил удивить тещу ужином. Заказал фаршированных голубей. Это местный деликатес. Мясо нежное, вкус напоминает перепелок.

Мама и так везде искала подвох и боялась, что меня в рабство забрали… А тут еще и муж: «Это для вас, наша лучшая еда — голуби!» Я тоже говорю маме, что мы часто их едим и чтобы она попробовала. Мама в шоке: «У вас совсем всё плохо, да? Раз голубей отлавливаете».

В общем, объяснили, что это не уличные голуби, а специально выращенные. Их готовят для дорогих гостей. Такое вкусное национальное блюдо.

Папа Маши изыски египетской кухни тоже не оценил Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com

— Большой разницы в ценах между нашими странами нет. Что-то дороже, что-то дешевле. Например, из-за высоких пошлин стоимость того, что ввозится в Египет, может быть значительно выше, чем в России. При этом цены на фрукты и овощи ниже в 3–4 раза. Потому что сезон здесь круглый год. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Вот она, разница в кухнях разных стран. А какие национальные особенности египтян вам было сложно понять? Что вообще удивило?

— В Египте принято жить большими семьями. Когда кто-то из сыновей женится, он достраивает этаж в родительском доме и приводит жену. Я сразу сказала мужу, что не смогу так жить. Для меня важно личное пространство. Мы живем отдельно. Его родные — отдельно. Вообще в другом городе.

Еще мне было очень сложно привыкнуть к доброте, простоте, отзывчивости. Из-за того что люди очень открытые, они часто нарушают чужие личные границы. То есть могут долго приглашать в гости, настаивать, хотя ты совсем не хочешь к ним заходить. В гостях обязательно напиток предложат и следят, чтобы ты всё выпила. Если откажешься, то будут предлагать другие варианты: чай, сок, лимонад. Пока ты не выпьешь. Им хочется угодить гостю. Сейчас я к этому уже привыкла. Знаю, как на это надо отвечать, как реагировать. Отказываться бессмысленно, всё нужно принимать и улыбаться.

— Меня принимают за местную, потому что я одеваюсь как местная и говорю по-арабски. Это сказывается на отношении ко мне. Если я захожу в магазин и там будет очередь из мужчин, то, скорее всего, меня пропустят. Скажут: «Проходите, мадам, берите что надо». Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— А вот с едой другая ситуация. В России нас учат всё доедать, а то «силу оставишь». Ну я и доедала всегда в гостях, что положат. А мне снова и снова накладывали. Потом муж объяснил, что в Египте принято оставлять немного еды на тарелке. Так ты показываешь, что сыт и больше не хочешь. А если всё съел, значит, не наелся и тебя надо накормить.

До сих пор не могу привыкнуть к непунктуальности. Если назначаешь встречу с местными, и тебе говорят, что придут через пять минут, имеют в виду «египетские пять минут». А это значит через полчаса или через час. Сказали: «Завтра», а на самом деле это может быть не завтра, а через несколько дней.

Зато в другом этикет соблюдают. Если женщина в доме одна, без мужа, и вызвала ремонтников починить что-то, то входная дверь должна быть обязательно открыта. Иначе соседи могут подумать что-то нехорошее. Кстати, в обратную сторону это правило тоже работает. Как-то, пока я была в России, к мужу приходила массажистка. Наш консьерж целый сеанс стоял у открытой двери квартиры. Смотрел, чтобы всё было прилично. Он отвечает за то, чтобы в дом не зашел плохой человек. Секс без брака под запретом. У дома будет плохая репутация. Да и полиция может привлечь за пособничество.

— В Египте не принято в общественном транспорте мужчинам и женщинам сидеть рядом. Был случай, когда я зашла в маршрутку, а мест одиночных не было. И чтобы я не чувствовала себя неудобно, парень просто уступил мне место и совсем вышел из салона. Остался ждать следующий автобус. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Дороги в Египте очень классные. По сравнению с российскими это просто небо и земля. Я не говорю про Москву или про центр Самары, например. Речь о том районе, где живут мои родители. Во дворах ужас какой-то. Сколько лет я уже не живу там, но регулярно приезжаю. И никаких изменений! Как были ямки и ухабы, так они и остались. И с каждым годом всё хуже и хуже. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— В Египте на дорогах больше интуитивное вождение. Кто был в Каире, видел их бешеный трафик. Это похоже на какой-то муравейник. Кажется, что всё беспорядочно. На самом деле порядок есть. Водители этот порядок видят и соблюдают. Не знаю, как им удается, потому что светофоров и наземных пешеходных переходов очень мало. У автомобилистов очень хорошая реакция. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Пешеходы переходят дорогу беспорядочно. Никто не ждет, когда машина остановится, идут напролом, даже если это очень оживленная трасса. Выставляют руку ладонью к машине, притормаживают поток и пересекают проезжую часть. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Еще одна национальная черта египтян — это всеобщая любовь к детям. Поэтому малышам позволено практически всё. Они могут топать ножками, бить кулачками, ложиться на асфальт, прыгать по столам в ресторане, шуметь. Никто ничего не скажет. Это в порядке вещей.

Но лет с 11–12 спрос с них становится больше. Старшим поручают очень много дел. Нередко в этом возрасте дети уже работают, помогают отцу в бизнесе или полноценно следят за домом и младшими братьями-сестрами.

— Школы в Египте делятся на государственные и частные. В государственных в классе по 50–60 человек, могут по трое за одной партой сидеть. В стране такое перенаселение. Конечно, у учителей в госшколах низкие зарплаты и нет мотивации. Дисциплина в классе страдает. А значит, и качество образования. Поэтому те, кто могут себе позволить, отдают детей в частные школы. Там в классе по 23–25 человек. Старший сын и дочь у нас учатся как раз в одной из частных школ. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— У вас с мужем уже трое детей. Как выбирали им имена?

— Это делала я. Муж поддакивал. Старшего сына зовут Омар, дочку Лили и младший у нас Зинедин (он же Зейн, он же Зизу, он же Зууз).

— Всех рожали в Египте? Как там проходят роды?

— Двух сыновей родила в Египте. Дочь — в России. Впечатления от роддомов в Египте у меня положительные. Как и у нас, там есть платные и бесплатные роды. К бесплатной медицине мы даже не обращаемся. Как-то изначально муж мог позволить себе частных докторов, соответственно, и мне, и детям он тоже оплачивает приемы. Цены приемлемые.

Оборудование в больницах Египта очень даже хорошее Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











Афифи поддерживал жену на родах Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Где лучше рожать — в России или Египте?

— В обеих странах мне понравилось. Как-то всё очень удачно сложилось. И там, и тут я была окружена вниманием и заботой. Везде и прививки ставят, и на желтушку проверяют.

Единственное, в Египте, если нет никаких осложнений после родов, маму и ребенка сразу отпускают домой. У меня подругу отпустили спустя полчаса. Кто-то уходил из больницы через пару часов.

Мне делали кесарево, поэтому выписали через сутки. Но это я решила побыть подольше на всякий случай. Врачи отпускали меня домой, как только спал наркоз. Буквально через 6–8 часов я могла уехать.

Кстати, минусом я это не считаю. Потому что дома ты находишься под наблюдением своего семейного врача, всегда с ним на связи.

А в родных стенах маму с малышом уже ждут новоиспеченные бабушки, тетушки и другие родственницы. Все заботятся о тебе, готовят еду, убирают, занимаются новорожденным и старшими детьми (если они есть). А ты, как королева, лежишь. Тебе только кормить грудничка подносят.

То есть в Египте не медперсонал заботится о тебе и ребенке, а родные. Поэтому все стараются побыстрее попасть домой.

— Летом температура воздуха днем может быть +50. Поэтому все сидят по домам, под кондиционерами. На улицу выходят уже ночью, когда не так жарко. И дети, соответственно, тоже гуляют ночами. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— У нас принята торжественная выписка из роддома, встреча. Кто-то даже гостей сразу собирает за стол. А как с этим в Египте?

— Там родные и друзья могут сразу в палату всей толпой приехать. Все улюлюкают, громко кричат, поздравляют. Ко мне не приходили. У меня муж только на родах был.

Через семь дней после рождения празднуется неделька, по-египетски — сбуа. Молодые родители дарят гостям сувениры. А гости суют деньги в руки новорожденного.

По такому случаю я Омара одела в комбинезон с большим карманом спереди и сделала надпись: «Деньги сюда».

— Я веду свой блог на англоязычную аудиторию и на русскоговорящую. Первые никогда не переходят на личности. Они могут спорить и обсуждать что-то про обычаи, традиции, но не меня и мою семью. Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Зато нашим только дай волю. Широко улыбнулась, мало улыбнулась. Много детей, мало детей. Слишком старая, слишком молодая и прочее и прочее. Больше всех подобных оценивающих комментариев в ВК. Я порой прям с попкорном сажусь читать. Так интересно! Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Не заморачиваются с гигиеной?

— У них свои представления об уходе за младенцами. Например, как такового режима дня нет. Хочет спать — спит, хочет есть — ест. Грудничка могут зацеловать все родственники.

Зато теплой египетской зимой новорожденного укутывают в одеяло, одевают в пять слоев одежды, не купают и стараются не гулять. На улице при этом днем +20 градусов, а то и больше.

Когда свекровь увидела, как я купаю Омара, чуть в обморок не упала. Вдруг внук заболеет.

В некоторых семьях Верхнего Египта младенцам сурьмой обводят брови и прорисовывают внутреннюю сторону нижнего века ребенка. Такая подводка черного цвета обладает многими полезными свойствами, в том числе бактерицидными. Приходишь в гости поздравить с неделькой. Наклоняешься к малышу положить деньги, а там монобровь нарисована и глаза подведены. Египетская сила! Эта сурьма еще и держится целый месяц. Стойкая.

Родители Афифи во время паломничества в Саудовской Аравии Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Вы своих детей не красили?

— Нет. И другую популярную в Египте традицию, к ужасу мужа и его мамы, нарушила. Свекровь приехала нам помогать после рождения Омара. Ночью у сына отпала пуповина с прищепкой, я ее выкинула. Утром муж и свекровь в один голос: «Где пуповина?» Оказывается, по местным поверьям пуповину новорожденного нужно кинуть к тому месту, с которым ты хотел бы связать его будущее. Если хочешь, чтобы был врачом, — к больнице, банкиром — к банку. В общем, от души поздравила мужа и свекровь с тем, что их сын и внук будет мусорщиком.

Дочку рожала в России. Хотела привезти ее пуповину свекрови, но забыла. Пуповину третьего сына сохранила. Вручила ее мужу: «На, говорю, кидай куда хочешь! Ни в чем себе не отказывай!» Афифи же смекнул, что пупков ему больше не светит, и решил хорошенько подумать, прежде чем кидать. Дело-то серьезное. Положил в свой выделенный ящик в спальне.

Когда мы делали Зизу обрезание, после операции нам выдали салфетку с завернутым нечто. Я, конечно, предполагаю, ЧТО там, но спрашивать, что конкретно, а главное — зачем это нам нужно, не хочу. Мне пупка хватило. Муж сказал: «Держи, не выбрасывай, убери дома в сохранное место». Куда, блин? К пуповине? Где в доме может быть сохранное место для таких вещей?

Каждое лето Мария с семьей приезжает в Россию Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— Афифи холодно в России даже летом. Мужу очень нравится наша природа, культура. Но вот недоброжелательность жителей удивляет. Уже на паспортном контроле он не понимал, почему никто не улыбается и все к нему априори относятся как к врагу народа. В Египте все улыбаются и неудовольствие надо заслужить. А у нас всё наоборот: изначально все злые, угрюмые, недовольные, и благостное расположение нужно заслужить. И это его очень шокировало: почему так? Источник: Египет / Жизнь и отдых / Vk.com











— А на каком языке вы разговариваете дома с мужем и детьми?

— На русском. Дети ходят в частную школу, там большинство уроков на английском. Так что с детства они знают три языка: русский, английский, арабский.

Муж знает русский. Некоторые наши слова для египтян звучат как мат. На вопрос «Как?» я люблю отвечать: «Никак!» Громко и членораздельно. А когда мы приезжаем в семейный каирский дом, то я кричу на всю ивановскую, чтобы муж слышал: «Ни-как!» Мама поначалу была в шоке: «Божечки мои! Она ругается как сапожник! Она его что? Оттрах…ет? Я правильно услышала?» И смотрит вопросительно на папу. А папа сам думает: то ли выгонять идти, то ли сделать вид, что не заметил. Афифи всё время напоминает родителям, что мы на русском разговариваем, а не на арабском.

Еще однажды в зоопарк ходили. Я человек эмоциональный, улыбаюсь деснами, разговариваю громко: «Зебра, зебра! А там, смотри, зубр!» И опять мама косо поглядывает на папу. Мол, что, опять послышалось, что ли? Зубр по-арабски — это наше любимое русское из трех букв, которое на заборах пишут. Если вы приезжаете в Египет, запомните раз и навсегда! Убрать из своего лексикона слова: зубр, зубы, забор, зоб.

Хрюкать в Египте тоже не стоит…

— С этим что не так?

— Это страшное матерное оскорбление, а не просто хрюк. За него в ответ можно и огрести. Особенно если драка какая на улице. Они сначала похрюкают и пообзываются.

Свою историю любви и знакомства с родителями интернациональная пара в 2018 году рассказала всей России по Первому каналу: — Если честно, Маша сильно отличается от наших [женщин]. Она более культурная, красавица такая. У нас одни крокодилы, — шутил на ток-шоу Афифи. Источник: «Мужское / Женское» (16+) / 1tv.ru











— А вы арабский за 15 лет не выучили?

— Учу до сих пор. Нужно было начинать с матерных слов. А я первым делом выучила продукты, чтобы самой за покупками ходить. Но часто прибавляла русские окончания к словам. Яблоко по-египетски — туфах. Говорила «туфахи», имея в виду яблоки. Помидор — томатом, а помидоры я называла «томатоми». Кабачок — кус. Кабачки у меня были — «куси». В Египте этим словом женский детородный орган называют, который у нас с поездами рифмуется. Причем окончание «и» подчеркивает, что это не чей-то «поездок», а конкретно мой.

Говорила на базаре: «Хорошие кабачки сегодня. Свежие. Сколько стоят?» А продавец слышал: