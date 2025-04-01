Минобороны повысило призывной возраст и начало отправлять электронные повестки: все правила весеннего призыва

Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. О его старте уже объявил президент России Владимир Путин. Накануне он подписал указ, по которому в армию отправятся 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Минобороны пояснило, что призывать весной будут не только традиционным способом с помощью бумажных повесток, но и используя электронный вариант.

«Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале „Госуслуги“, а в Москве — в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы „Мос.ру“», — пояснили в Минобороны.