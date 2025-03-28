Минобороны опубликовало рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны запустило новый мультимедийный проект, посвященный участникам войны разных национальностей, удостоенным звания Героя Советского Союза.
На сайте министерства опубликованы истории героев из разных республик Советского Союза: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, стран Прибалтики и Средней Азии.
Проект создан на основе ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны, которые теперь стали доступны широкой публике. Рядом с биографией участников представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии и другие исторические документы, раскрывающие их боевые подвиги.