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Страна и мир Минобороны опубликовало рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной

Минобороны опубликовало рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной

Мультимедийный проект рассказывает о представителях разных национальностей и республик СССР

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На сайте Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной разных национальностей | Источник: из фондов ЦАМО РФНа сайте Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной разных национальностей | Источник: из фондов ЦАМО РФ

На сайте Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о героях Великой Отечественной разных национальностей

Источник:

из фондов ЦАМО РФ

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны запустило новый мультимедийный проект, посвященный участникам войны разных национальностей, удостоенным звания Героя Советского Союза.

На сайте министерства опубликованы истории героев из разных республик Советского Союза: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, стран Прибалтики и Средней Азии.

Проект создан на основе ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны, которые теперь стали доступны широкой публике. Рядом с биографией участников представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии и другие исторические документы, раскрывающие их боевые подвиги.

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